Gaza: Cinque morti sotto una pendenza sono crollati in tende

Tre bambini e due donne sono morti l’8 novembre a Deir el-Balah. La Protezione Civile sta allertando tende vicino a pendii instabili.

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Tre bambini e due donne sono morti domenica 8 novembre 2026 nel crollo di una massa di sabbia su tende dislocate a Deir al-Balah, nella striscia di Gaza centrale, secondo la difesa civile palestinese. La tragedia arriva quando le piogge espongono le famiglie che vivono in rifugi precari al rischio di inondazione, così come la sepoltura.

Il crollo avvenne nella zona di Hawouz al-Baraka, a sud della città. I primi conti in loco descrivono tende occupate da due famiglie sfollate di Jabalia al-Balad, a nord dell’ennclave. Hanno anche riferito sei feriti. Questa cifra rimane provvisoria: il comunicato di difesa civile consultato per questo articolo conferma i cinque decessi, senza fornire una valutazione dettagliata dei feriti.

Un pericolo legato al posizionamento della tenda

Nel suo comunicato stampa trasmesso la domenica sera, la Protezione Civile avverte che le installazioni vicino a piste e sabbiose o altezze terrene costituiscono un pericolo, soprattutto con il ritorno della pioggia. Ha invitato le famiglie a spostare le loro tende lontano da quelle terre e ha invitato le agenzie interessate a fornire posti e rifugi sicuri.

L’informazione disponibile descrive un crollo di terra su abitazioni di fortuna. Essi non permettono di presentare questo evento come uno sciopero o di attribuire la causa precisa alle competenze geotecniche. La pioggia è il contesto di sollievo, che avverte l’instabilità del suolo; un’indagine tecnica dettagliata non è disponibile in questa fase.

La distinzione è importante per capire la minaccia immediata. Una tenda può parzialmente proteggere da precipitazioni senza fornire resistenza a una massa di sabbia. Pertanto, la sicurezza dipende anche dal terreno scelto e che cosa lo trascura. Tuttavia, la mancanza di rifugi alternativi, documentati da organizzazioni umanitarie, è una sfida per le istruzioni di viaggio.

L’alloggio ha bisogno di molto più grandi delle scorte

L’ultimo rapporto di stato dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, datato 5 novembre, indica questa carenza. Come al 1° novembre, le esigenze identificate erano circa 121.000 tende e 561.000 telopoli. Le scorte disponibili erano solo 2.800 tende e 76,000 telopoli. Questi dati descrivono la situazione umanitaria prima della tragedia; Non costituiscono un conteggio delle famiglie colpite a Deir al-Balah di domenica.

Le squadre umanitarie hanno anche segnalato difficoltà nel finanziamento, nella fornitura e nell’ingresso di forniture. Alcune spedizioni avrebbero potuto verificarsi nella seconda metà dell’inverno. Le installazioni per evacuare le acque piovane e le acque reflue stavano già sperimentando problemi operativi, aggravati da difficoltà nell’accesso alle parti e ai materiali di consumo necessari.

Riparo, non solo sostituire le tele

Il crollo di Deir al-Balah aggiunge un rischio fatale per i danni causati dal tempo. La distribuzione delle tende rimane essenziale, ma deve essere accompagnata da un esame delle località, la distanza dalle pendici e lo sviluppo della terra dove possibile.

La Protezione Civile richiede supporto per squadre di soccorso e soluzioni di alloggio per prevenire nuove vittime. Il suo avvertimento riguarda gli altri siti esposti: identificare le aree pericolose e offrire una soluzione di ritiro alle famiglie prima di un altro evento di pioggia, piuttosto che aspettare un altro collasso.

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