Beirut: Biblioteca palestinese saccheggiato nel 1982

Rilasciato nel marzo 2026, il collettivo Resisting Erasure torna alla biblioteca del Centro di Ricerca Palestinese di Beirut. Olivia Snaije ha dedicato un capitolo alle collezioni sequestrate dalle forze israeliane nel 1982. La loro storia comprendeva anche una restituzione nel novembre 1983 e un trasferimento in Algeria. Regia di Nora Lester Murad e Mary L. Onorato, il libro collega questo viaggio con altre esperienze di biblioteca palestinese e dibattiti sul luogo delle storie palestinesi nelle istituzioni americane.

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Pubblicato nel marzo 2026 a Litwin Books, « Resistent Erasure » mette la storia della biblioteca palestinese a Beirut nella storia delle collezioni in pericolo. Nora Lester Murad e Mary L. Onorato dirigono questo volume di 216 pagine. Il giornalista Olivia Snaije torna ai libri del Centro di Ricerca Palestinese, sequestrato dalle forze israeliane nel 1982.

Il collettivo combina due temi: la conservazione delle biblioteche palestinesi e il luogo della Palestina nelle biblioteche straniere. Il suo sottotitolo, « Librari in Palestina e Palestina in Biblioteche », esprime questo duplice approccio. Emily Drabinski firma la prefazione.

La Biblioteca palestinese di Colombani Street

Fondato dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina nel febbraio 1965, il centro occupa un edificio in via Colombani a Beirut. La sua collezione comprende libri su ebrei, sionismo e Israele. A Reading Herzl a Beirut, lo storico Jonathan Marc Gribetz traccia il lavoro di questa istituzione.

I suoi ricercatori pubblicano libri, opuscoli e riviste in arabo e in altre lingue. I loro studi riguardano kibbutzim, il centro sindacale Histadrut, i partiti israeliani e le relazioni tra Stato e religione. Essi forniscono ai lettori palestinesi e arabi strumenti per comprendere la società israeliana.

A metà settembre 1982, i soldati israeliani entrarono nell’edificio e portarono via la biblioteca. Gribetz descrive una collezione essenzialmente restaurata l’anno successivo. Il 24 novembre 1983, la biblioteca e gli archivi tornarono all’OLP come parte di uno scambio di prigionieri.

Libri inviati in Algeria

L’accordo negoziato attraverso il Comitato Internazionale della Croce Rossa include il ritorno delle collezioni. Gribetz racconta il loro carico nelle baie cargo di aerei Air France che trasportano prigionieri rilasciati in Algeria.

Il Centro di Ricerca Palestinese conferma il trasferimento dei propri archivi ad Algeri dopo il loro recupero nel 1983. Nella sua presentazione istituzionale, ha indicato che erano rimasti lì per più di quarant’anni. Questa mossa estende la storia della collezione Beyruthine oltre il suo sequestro e la sua restituzione.

Conservare i libri, mantenere l’accesso

Nel collettivo del 2026, Olivia Snaije dedica il suo capitolo a questa biblioteca rubata. Il suo titolo evoca una battaglia con libri piuttosto che proiettili. Questo contributo riguarda una storia di biblioteche e archivi palestinesi sotto l’occupazione israeliana, firmata da Anan Hamad.

Le esperienze locali sono anche importanti. Abdelfattah Abusrour presenta la Biblioteca Alrowwad nel campo Aida vicino a Betlemme nella Cisgiordania. Mosab Abu Toha si occupa della vita culturale nella Striscia di Gaza. Husam Maarouf è interessato a leggere Gazans durante la guerra.

Negli Stati Uniti, il problema si sta muovendo verso condizioni di accesso alle storie palestinesi. Gli editori descrivono le pressioni sui bibliotecari e le sfide al loro lavoro. Il volume si occupa in particolare della censura, della neutralità professionale e della cancellazione degli incontri con gli autori.

Hannah Mermelstein e Jamilah Thompkins-Bigelow esaminano una visita scolastica cancellata in un dialogo tra bibliotecario e autore. Saylín Álvarez Oquendo presenta il progetto di edizione artigianale Andaleeb Cartonera. La fabbricazione e la circolazione dei libri sono collegati qui a questioni di conservazione.

Due incontri hanno accompagnato il lancio del collettivo il 24 marzo e il 2 aprile 2026. Le loro registrazioni rimangono accessibili da Library Juice Connections. Il libro, pubblicato in inglese, porta ISBN 978-1-63400-186-1.

Biblioteca dell’Università Politecnica di Palestina, Hebron, 22 gennaio 2020. Foto per illustrazione: Questo non è il Centro di Ricerca Palestinese di Beirut saccheggiato nel 1982. Tutta la foto conservata e curata sotto CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Jana Humeedat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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