Hegseth: che cosa dicono i suoi tatuaggi

Croce di Gerusalemme, « Deus vult », iscrizione araba « kafir »: i tatuaggi di Pete Hegseth combinano fede cristiana, riferimenti militari e identità americana. La loro storia ha fatto luce su controversie distinte, dalla sicurezza dell’inaugurazione di Joe Biden nel 2021 alle critiche del marzo 2025. Questa decrittazione paragona le spiegazioni del capo del Pentagono agli usi storici dei simboli, alle analisi dei ricercatori e ai documenti disponibili, senza confondere l’interpretazione politica con la prova di appartenenza ad un’organizzazione.

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Una croce di Gerusalemme sul torso, « Deus vult » su un braccio, « kafir » negli emblemi arabi e americani: i tatuaggi di Pete Hegseth combinano fede, identità nazionale e memoria militare. La loro importanza politica non è limitata ai disegni. Viene anche dalle spiegazioni del capo del Pentagono, dai suoi riferimenti alle crociate e dal luogo che dà alla religione nella sua presentazione pubblica.

Questi marchi alimentarono due controversie distinte: la sua rimozione dalla sicurezza investitura di Joe Biden nel gennaio 2021, e la sua critica all’iscrizione araba, che fu ampiamente commentata nel marzo 2025. Trovarli porta a raccontare una storia inesatta. Riducendoli a semplici ornamenti li impedisce, d’altra parte, di capire perché provocano il dibattito.

I tatuaggi di Pete Hegseth non raccontano tutti la stessa storia

Hegseth stesso ha descritto diverse ragioni nelle interviste prima del suo arrivo al Pentagono. Allega una bandiera con un’arma alla sua esperienza in Iraq. Presenta anche un distintivo di unità come memoria di servizio. Sull’avambraccio c’è « noi il popolo », le prime parole della Costituzione americana.

Questa voce si riferisce ad un testo politico specifico. Il preambolo afferma che il popolo stabilisce la Costituzione per formare un’unione più perfetta, per assicurare la giustizia e la difesa comune. Il modello appartiene al vocabolario civico americano. La sua presenza da sola non ci permette di dedurre un’affiliazione partigiana o religiosa.

Il serpente frammentato « Join, o Die » ha un’altra origine. La Biblioteca del Congresso risale alla sua pubblicazione di Benjamin Franklin del 9 maggio 1754. Il disegno poi invocò le colonie britanniche per unirsi contro i francesi e i loro alleati nativi. Prese così l’indipendenza americana nel 1776. Presentandolo solo come un disegno creato durante la guerra di indipendenza cancella parte della sua storia.

In Hegsheth, questi riferimenti sono accompagnati da segni esplicitamente cristiani. Questa assemblea ci permette di leggere diversi beni rivendicati: nazione, esercito e fede. Non esente dall’esame di ciascun simbolo separatamente, né dal confronto di questa lettura con le proprie parole.

La Croce di Gerusalemme, simbolo cristiano con molteplici usi

La grande croce circondata da quattro piccole croci, tatuate sul suo torso, è chiamata la croce di Gerusalemme. Il suo legame con le crociate e il regno latino di Gerusalemme è reale. Ma il suo uso religioso non è limitato a questo patrimonio militare.

La Custodia Francescana di Terra Santa spiega che le crociate le hanno dato un significato politico e territoriale, oltre alla sua dimensione religiosa. Presenta una lettura delle cinque croci come le cinque piaghe di Cristo. L’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme conserva anche questa interpretazione nella sua spiegazione ufficiale delle insegne.

Questo promemoria cambia il modo in cui si avvicina il tatuaggio. Una persona può sopportare questa croce per esprimere la sua fede, il suo attaccamento ai luoghi santi o la memoria di un pellegrinaggio. Il suo uso da parte di alcuni attivisti di estrema destra non trasforma tutti i suoi usi in segno di riconoscimento estremista.

Hegseth invoca specificamente il suo significato cristiano. Lo difese nei suoi discorsi pubblici nell’episodio del 2021. Durante la sua udienza del Senato il 14 gennaio 2025, il senatore repubblicano Kevin Cramer ha chiesto di questa controversia. La questione del tatuare così entrò nell’esame del suo appuntamento come capo del Pentagono.

« Deus vult »: un riferimento bellicoso

L’espressione latina « Deus vult » significa « Dio lo vuole ». Si riferisce al racconto della prima crociata, lanciata dopo l’appello di Papa Urbano II nel 1095. Le storie medievali sono associate all’acclamazione dei partecipanti. Questa tradizione storica non deve essere trattata come la registrazione letterale di una folla dell’XI secolo.

A differenza di una croce con più usi, questa formula evoca direttamente la mobilitazione per la guerra santa. Hegseth non negò questa origine: in una spiegazione dei suoi tatuaggi riprese nel novembre 2024, lo descrisse come il grido dei crociati. Ha anche ripreso le sue motivazioni all’importanza di Israele, del cristianesimo e della sua fede nella sua vita.

Il medievalista Matthew Gabriele, professore alla Virginia Tech, e ricercatore Matthew Taylor evidenziano la rioccupazione contemporanea di questo immaginario dall’estrema destra. La loro analisi si concentra sulla circolazione dei simboli e sui loro usi politici. Non è la prova dell’appartenenza di Hegseth a nessuna organizzazione particolare.

La questione rilevante è quindi quella dell’uso che sceglie se stesso. Non solo porta un emblema che necessariamente ignora la storia. Riconosce pubblicamente il riferimento alle crociate. Questo ci permette di esaminare la portata politica di questa scelta senza assegnare automaticamente le intenzioni di tutti coloro che utilizzano la stessa formula.

Nel gennaio 2021, un allarme sul braccio piuttosto che sulla croce

Dopo l’assalto del Campidoglio del 6 gennaio 2021, le autorità americane rafforzarono la sicurezza dell’inaugurazione di Joe Biden. Hegseth, allora membro della Guardia Nazionale, sostiene di essere stato rimosso da questa missione a causa della sua croce da Gerusalemme. Egli presenta questo episodio come una sfida ingiustificata alla sua identità cristiana.

Un pezzo rilasciato nel novembre 2024 fa una distinzione essenziale. In una e-mail datata 14 gennaio 2021, DeRicko Gaither ha riferito il tatuaggio « Deus vult » e sollevato una possibile minaccia interna. Il documento, che è stato esaminato dalla stampa americana, non si riferisce alla croce torso come la ragione per il suo avviso.

Questa relazione stabilisce l’esistenza di una preoccupazione trasmessa alla gerarchia. Non vale la pena condannare o dimostrare un progetto violento. Né permette che tutte le decisioni successive siano ristabilite da sole. Hegseth ha denunciato un trattamento ostile dei cristiani; Questa sfida fa parte del file, così come il contenuto specifico dell’e-mail.

« Kafir », una controversia diversa nel marzo 2025

Le immagini di formazione trasmesse nel marzo 2025 hanno evidenziato un’iscrizione araba sul braccio destro: « kafir ». Il termine è generalmente tradotto come « non credente » o « infedele ». Nel suo uso teologico, si riferisce al rifiuto o alla negazione delle verità divine. La sua traduzione non è quindi sufficiente a spiegare il messaggio politico di una persona che sceglie di applicarsi.

Il 27 marzo 2025 il Consiglio sulle relazioni islamiche americane pubblicò una critica esplicita del tatuaggio. Il suo direttore, Nihad Awad, lo vide come una dimostrazione di ostilità verso i musulmani. Questa è l’interpretazione di un’organizzazione per i diritti civili musulmana, non una spiegazione data da Hegseth.

La cronologia richiede anche una correzione: l’attenzione dei media del marzo 2025 non dimostra che il tatuaggio è stato appena fatto. I rapporti erano già in presenza nelle fotografie precedenti. Una certa data di attuazione non è stabilita negli articoli consultati. Per definirlo un « nuovo tatuaggio » sarebbe quindi fuorviante.

Perché il dibattito è oltre il suo corpo

Un ufficiale militare può avere una fede ed esprimerla. Il dibattito diventa istituzionale quando conduce il personale di diverse convinzioni e rappresenta gli Stati Uniti con partner stranieri. L’associazione di riferimenti cristiani, guerrieri e nazionali può quindi essere ricevuta diverso da una testimonianza religiosa individuale.

Per il pubblico in Medio Oriente, le parole relative alle crociate e all’iscrizione araba hanno un particolare peso storico. Questo ricevimento merita di essere spiegato. Tuttavia, non ci permette di dedurre da un tatuaggio gli obiettivi di un’operazione militare. Questi devono essere stabiliti con decisioni, ordini, dichiarazioni e fatti.

Le immagini ufficiali mostrano anche come questi segni diventino visibili: maniche corte, sessioni di allenamento e vicinanza ai militari. La fotografia scattata a Panama l’8 aprile 2025, usata per illustrare questo articolo, appartiene a questo registro. Documenta un vero allenamento e mostra diversi tatuaggi sul braccio. Non è né una scoperta del novembre 2026 né prove aggiuntive dell’episodio della Guardia Nazionale.

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