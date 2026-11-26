La società ha annunciato che avrebbe smesso di attraversare tra Boulogne-sur-Mer e Cork venerdì. Promette un rimborso completo dei biglietti interessati.

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La società ha annunciato che avrebbe smesso di attraversare tra Boulogne-sur-Mer e Cork venerdì. Promette un rimborso completo dei biglietti interessati.

Hibernia Line cessa Venerdì 27 Novembre 2026 i suoi incroci tra Boulogne-sur-Mer e Ringaskiddy, nel porto irlandese di Cork. L’amministratore delegato della società, Aidan Coffey, ha annunciato la decisione giovedì per questo percorso, che prevedeva il trasporto di passeggeri e merci, senza sosta nel Regno Unito.

I biglietti pagati, anche in parte, saranno rimborsati

L’azienda si impegna a effettuare pagamenti completi per i futuri incroci, anche quando i passeggeri avevano pagato solo un anticipo. Si dice che questi rimborsi sono una priorità, senza specificare la scadenza o annunciare il trasferimento automatico a un altro operatore. Per le prenotazioni effettuate tramite un intermediario, i viaggiatori possono controllare con il loro venditore i termini e le condizioni che si applicano al loro record.

L’annuncio riguarda gli incroci di Hibernia Line tra i due porti, non tutti i traghetti tra Francia e Irlanda. Il porto di Cork elenca anche un collegamento con Roscoff, operato da Brittany Ferries. Offre anche un collegamento tra Cherbourg e Rosslare, che non arriva a Cork. I giorni di partenza e i luoghi disponibili dipendono dalla data di viaggio.

Una linea progettata per lavorare tutto l’anno

Nel mese di maggio, Hibernia Line e il porto di Boulogne-Calais avevano presentato il collegamento come servizio annuale con sei viaggi settimanali. Due traghetti St Patrick’s e MV Akkaha dovuto trasportare sia passeggeri che veicoli da carico. Per i vettori, il viaggio diretto evitava di passare attraverso la Gran Bretagna tra l’Irlanda e il continente.

Il Grand Boulogne stimava l’investimento del porto per modernizzare il terminal e garantirne l’accesso prima della messa in servizio. Questo importo riguarda gli sviluppi portuali, non i conti dell’azienda. Hibernia Line non ha annunciato giovedì né è stato il successore del link né la data di ripresa.

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