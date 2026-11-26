Il Grand Sérail ha presentato giovedì un quadro comune per definire le responsabilità e le competenze dei funzionari pubblici. Nawaf Salam chiede alle amministrazioni e ai comuni di rivedere le loro descrizioni di lavoro con gli agenti.

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Il Grand Sérail ha presentato giovedì un quadro comune per definire le responsabilità e le competenze dei funzionari pubblici. Nawaf Salam chiede alle amministrazioni e ai comuni di rivedere le loro descrizioni di lavoro con gli agenti.

Quando un file si sposta da un ufficio all’altro, l’utente non sempre sa chi ha il potere di decidere. Il primo ministro Nawaf Salam ha preso questo esempio, giovedì 26 novembre al Grand Sérail, per presentare il quadro delle funzioni e delle competenze preparate dal Consiglio dei servizi pubblici. Il documento fornisce un quadro comune per l’amministrazione per descrivere le posizioni, le responsabilità ad esse connesse e le competenze necessarie per esercitarle.

Rivedere le missioni con coloro che elaborano i file

Salam ha invitato i ministeri, le filiali, le istituzioni pubbliche e i comuni a lavorare con il Consiglio dei servizi pubblici. Il primo passo che ha indicato è stato quello di rivedere le missioni di servizio e quindi aggiornare le schede di lavoro. Gli ufficiali devono partecipare a questa recensione: sanno quali passi i file stanno bloccando e quali formalità possono essere semplificate.

Questa precisazione dovrebbe anche consentire di distinguere un difetto nel trattamento di un file da un problema organizzativo, secondo il Primo Ministro. Se due servizi fanno riferimento a una richiesta perché le loro competenze si sovrappongono, una valutazione individuale non risolve il problema. Al contrario, un foglio specifico può indicare a un ufficiale ciò che è previsto da lui e su quali criteri il suo lavoro sarà valutato. Il discorso non fissa una scadenza comune per il completamento di queste revisioni, né fissa un limite di tempo per l’elaborazione per gli utenti.

Un progetto separato dal piano di riforma del 2030

Il benchmark aggiunge al piano che Fadi Makki, Ministro di Stato per lo Sviluppo Amministrativo, ha presentato a Salam il 24 novembre. Il piano propone 37 riforme divise tra organizzazione statale, risorse umane e servizi pubblici, compresa la loro digitalizzazione. La presidenza del Consiglio ha indicato che dovrebbe essere presentata al Consiglio dei ministri per la discussione. La sua resa al Primo Ministro non vale quindi la pena adottare le misure proposte.

L’Unione europea finanzia il programma per sostenere la riforma amministrativa con Expertise France. La sua dotazione di 12 milioni di euro copre il programma dal 2023 al 2027, che comprende i lavori relativi al servizio civile, agli appalti pubblici e alla prevenzione della corruzione. Non corrisponde al costo di questo solo benchmark.

Il lancio del 26 novembre non modifica di per sé la procedura per un servizio, il potere di firma di un agente o la scala salariale del settore pubblico. Il primo risultato verificabile sarà la revisione effettiva dei documenti di posizione nelle giurisdizioni e nei comuni che utilizzeranno il documento.

Copertina: Grand Sérail, Beirut, 2017 archivio.Pjposullivan1 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 2.0. Immagine incorniciata e titrata, adattamento sotto la stessa licenza.

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