Gregor Smith annuncia la sua partenza per motivi di salute. Il governo scozzese ha commissionato una revisione indipendente della risposta al fegato, pancreas e chirurgia del percorso bile ad Aberdeen.

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Gregor Smith annuncia la sua partenza per motivi di salute. Il governo scozzese ha commissionato una revisione indipendente della risposta al fegato, pancreas e chirurgia del percorso bile ad Aberdeen.

Gregor Smith ha annunciato giovedì 26 novembre che stava partendo come Chief Medical Officer di Scozia. Ha fatto riferimento a motivi di salute in una dichiarazione dopo la sua udienza dinanzi al comitato per la salute del Parlamento scozzese. Il capo del governo, John Swinney, ha detto di rispettare la sua decisione. Smith agiva da aprile 2020, prima di essere nominato a dicembre dello stesso anno.

Un’indagine sugli avvisi e il loro trattamento

La controversia si riferisce alle operazioni del fegato, del pancreas e delle vie biliari presso l’Infermeria Reale di Aberdeen, una struttura Grampian NHS. Il 21 novembre il governo scozzese ha annunciato una revisione indipendente della gestione degli avvisi. Questa recensione includerà un rapporto di morte post-intervento del 2022. È dovuto tornare al 2012, quando il governo ha fatto riferimento per la prima volta al Parlamento.

Il 24 novembre, il ministro scozzese della Salute Angela Constance ha detto che un avvocato seniorRe Consiglioindipendente dal governo e dal servizio sanitario, era quello di condurre la revisione e finalizzare il suo mandato. Il lavoro deve stabilire ciò che il servizio ospedaliero e le autorità sapevano, quando, e se le decisioni prese hanno risposto agli avvisi. Si occuperà anche dei rischi rimanenti per i pazienti.

Le dimissioni non pregiudicano le conclusioni

Smith ha dichiarato che si aspettava che la recensione mostrasse che il suo consiglio sul file era stato coerente con il suo ruolo di medico principale. Questa funzione consiglia i ministri scozzesi sulle questioni di salute pubblica. L’annuncio della partenza non consente di concludere il trattamento degli avvisi o di assegnare responsabilità. Il governo non aveva ancora reso pubblico i termini finali di esame nella comunicazione presentata al Parlamento il 24 novembre.

Copertina: Gregor Smith nel settembre 2024, archivio fotografico.CMOevents / Wikimedia Commons♪,CC0, inquadramento e titolazione Libnanews.

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