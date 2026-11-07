Toulouse: autobus e navetta aeroportuale deviati dalle 12:45

Tisseo annuncia deviazioni sabato 7 novembre. La navetta aeroportuale cambia il suo terminus e diversi autobus ricadono sulla metropolitana.

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A Tolosa, i viaggi in autobus saranno modificati questo sabato 7 novembre 2026 a causa dell’evento annunciato nel centro della città. Nella sua aggiornato alle 9.35, Tisseo prevede deviazioni dalle 12:45 Parigi tempo per 12 linee e la navetta aeroportuale.

La navetta aeroportuale non servirà più Matabiau

The navetta aeroportuale annuncia un rinvio del terminal degli autobus degli Stati Uniti Fondeyre. Sei fermate non saranno più servite durante la deviazione: Pont du Béarnais, Compans-Caffarelli, Jeanne-d.

I viaggiatori che intendono prendere questa navetta per Matabiau o il centro dovranno quindi regolare il loro punto di partenza. Questo è il servizio bus dell’aeroporto: questo bollettino non fornisce informazioni sui voli.

Jolimont, Empalot e La Vache come punti di collegamento

Le linee interessate sono L1, L8, L9, L14, 15, 23, 27, 29, 39, 45, 63 e 70. Diversi terminal saranno spostati per mantenere i collegamenti con la metropolitana:

The bus 15 e 23 avrà il loro termine Jeanne-d.

The linea 27 avrà il suo terminus Toulouse-Lautrec Negreneys trasferito a Empalot, sulla linea B. La sua deviazione escluderà Matabiau Station SNCF, Colombette e Guilhemery.

The linea 29 finirà a La Vache, sulla linea B, invece di Jeanne-d’Arc. Barrière de Paris, Minimes-Claude Nougaro e Concorde sono tra le fermate non servite.

Sulla linea L1, Tisseo indica collegamenti a Barrière de Paris con la metropolitana B, così come Roseraie e Jolimont con la metropolitana A. Un’altra deviazione, legata al rugby match di Ernest-Wallon, è stata annunciata alle 13.00: il terminus Sept Deniers-Salvador Dali sarà posticipato a Soleil d’Or, con una fine prevista alle 5:30 per questa misura separata.

Metropolitana, tram e Teleo

Al momento del bollettino, metro A e B, T1 e Teleo tram operano normalmente. Tisseo avverte, tuttavia, che alcune stazioni della metropolitana possono temporaneamente chiudere. L’agenzia Jean-Jaurès si chiude a mezzogiorno; l’area di viaggio si apre eccezionalmente dalle 9 alle 12.

Questi annunci descrivono le misure previste, non le deviazioni già note. I fogli Tisseo rimangono da consultare prima della partenza per seguire la loro evoluzione.

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