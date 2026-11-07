Diaspora: Salam sono investimenti e riforme

L’incontro del 6 novembre tra Nawaf Salam e l’Unione culturale mondiale libanese si è concentrato sulle condizioni per l’impegno economico degli espatriati. Ibrahim Constantin ha chiesto riforme, giustizia indipendente e protezione dei depositanti e degli investitori. La delegazione ha anche fatto riferimento alla sicurezza del Sud e al ritorno degli abitanti. Il governo vuole mobilitare competenze e relazioni internazionali, ma nessun importo, progetto firmato o programma di finanziamento è stato annunciato in questa udienza al Grand Sérail.

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La diaspora libanese richiede garanzie prima di convertire il suo impegno nel paese in investimenti. Ricevuta il 6 novembre nel Grand Sérail da Nawaf Salam, Ibrahim Constantin mise giustizia indipendente, la lotta contro la corruzione e la protezione dei diritti al centro delle sue richieste. Il presidente dell’Unione culturale mondiale libanese ha guidato una delegazione alla presenza di Abbas Fawaz, presidente del suo consiglio di amministrazione.

Il Primo Ministro ha difeso una partecipazione più attiva degli espatriati nella ripresa. Essa ha collegato questa ambizione al rafforzamento della sicurezza e alla continuazione delle riforme. Tuttavia, la riunione non è stata accompagnata da alcun investimento annunciato, qualsiasi elenco di progetti o un programma di erogazione.

Diaspora libanese: la fiducia richiede diritti

Ibrahim Constantin ha presentato le aspettative della vita libanese all’estero. Secondo il suo rapporto di intervista, il ritorno della fiducia richiede riforme serie e una protezione efficace sia dei depositanti che degli investitori. Ha anche sottolineato l’indipendenza della giustizia.

Queste richieste riguardano le condizioni in cui un impegno economico potrebbe prendere forma. Essi riguardano la protezione del capitale, la possibilità di difendere i propri diritti e la prevedibilità delle decisioni. Non è stato presentato nessun nuovo meccanismo legale all’annuncio.

Da parte sua, Salam ha ricordato il contributo degli espatriati alla resistenza economica e sociale del paese. Ha menzionato il sostegno dato ai loro cari, le loro capacità e le loro relazioni internazionali. Ha voluto mobilitare quelle risorse in partnership con il Libano.

Il Sud è tra le condizioni per il recupero

La delegazione ha anche affrontato la situazione nel sud. Costantino ha chiesto condizioni di sicurezza per consentire agli abitanti di tornare alle loro terre e case con dignità. La discussione sugli investimenti si unisce così a quella della stabilità territoriale.

Costantino ha anche chiarito il luogo della sua organizzazione: sostenere lo Stato e le sue istituzioni, senza sostituirle. Questa posizione lascia alle autorità pubbliche la responsabilità delle riforme e della protezione giuridica previste. La mobilitazione degli espatriati non sostituisce queste decisioni.

Competenze oltre il capitale da solo

Il desiderio di partenariato va oltre i trasferimenti finanziari. Gli interlocutori hanno citato la competenza e le relazioni internazionali del popolo libanese all’estero. Le loro reti possono aiutare a riunire imprese, professionisti e mercati. Tuttavia, nessun accordo operativo è stato reso pubblico alla fine di questa udienza.

Costantino ha riferito osservazioni ottimistiche del Primo Ministro sulla preparazione di questa partecipazione. Ha anche indicato che la sua realizzazione richiederebbe tempo. Nessun follow-up appuntamenti o programmi di investimento attualmente accompagnano questa prospettiva.

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