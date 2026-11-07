EDL: un trasformatore trasferito a Jezzine

Electricité du Liban annuncia che il 6 novembre 2026 ha trasferito un trasformatore di riserva di 20 MVA da Joub Jannine. L’aereo deve sostituire le attrezzature difettose alla stazione Paul-Arcache, servendo Jezzine, Iqlim el-Kharroub e le aree circostanti. L’operazione mobilitò l’esercito dopo un’opposizione locale segnalata da EDL. L’istituzione assicura che il servizio Bekaa occidentale non sarà interessato. L’installazione rimane da effettuare nei prossimi giorni, prima del recupero annunciato della consueta alimentazione.

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Il trasferimento del trasformatore EDL per Jezzin e Iqlim al-Kharroub è stato effettuato venerdì 6 novembre 2026, con il sostegno dell’esercito libanese. Elettricità dal Libano annunciato in un comunicato stampa trasmesso il sabato. L’aereo di riserva, con una potenza di 20 megavoltampères (MVA), proviene dalla stazione di Joub Jannine a Western Bekaa. La sua installazione presso la stazione di Paul Arcache, sotto l’Ufficio Nazionale Litani, rimane prevista nei prossimi giorni.

L’operazione è destinata a sostituire un trasformatore che non è riuscito il 29 settembre. Secondo l’EDD, questo fallimento ha ridotto significativamente l’alimentazione a grandi aree di Jezzin, Iqlim al-Kharroub e la zona circostante. L’istituzione non annuncia ancora l’efficace restauro del servizio.

Trasferimento del trasformatore EDL sbloccato

La società pubblica ha spiegato che aveva prima cercato di mobilitare un aereo di riserva equivalente, immagazzinato a Joub Jannine. Si dice che le sue squadre si siano incontrate con l’opposizione di alcuni residenti e funzionari locali. EDL sostiene che hanno impedito loro forza di completare il trasferimento.

Il comunicato stampa non nomina le persone interessate. Non specifica la data di questo primo tentativo o le circostanze dettagliate dell’opposizione. Il resoconto di questo episodio si basa sulle dichiarazioni dell’istituzione pubblica.

L’EDD afferma che ha poi contattato le forze di sicurezza, l’esercito e i leader politici interessati. Questo coordinamento ha permesso al velivolo di muoversi il 6 novembre. I militari hanno accompagnato e protetto le squadre tecniche durante l’operazione, secondo l’istituzione.

A 20 MVA unità di ricambio

EDL assicura che la partenza del trasformatore non riduce l’alimentazione di Joub Jannine o di quelle delle località vicine. L’aereo trasferito era in servizio da diversi anni, prima della sua sostituzione con 40 apparecchiature MVA.

Questa sostituzione è stata quella di rispondere all’aumento delle spese nella stazione e in Western Bekaa. L’ex trasformatore di 20 MVA è stato poi messo in magazzino. Potrebbe essere utilizzato altrove sulla rete libanese, come necessario, spiega EDL.

L’istituzione presenta quindi l’operazione come mobilitazione delle attrezzature disponibili, non come la rimozione del processore attualmente assegnato alla fornitura di Joub Jannine.

Il servizio è ancora atteso

Nella sua dichiarazione, EDL ha ringraziato il Presidente della Repubblica per il suo seguito. Lo assegna un contributo per rimuovere gli ostacoli da trasferire. Ha anche ringraziato le forze di sicurezza, in particolare l’esercito, per il loro sostegno alle squadre.

Il passo successivo è l’installazione dell’aereo alla stazione Paul-Arcache. EDL non fornisce un giorno specifico per questo intervento, né fornisce un programma di reintroduzione. Né indica il numero di abbonati coinvolti o le ore aggiuntive previste. L’obiettivo dichiarato rimane il normale ritorno al potere nei settori interessati dalla ripartizione del 29 settembre.

Illustrazione: sede dell’elettricità libanese a Beirut, fotografata il 17 agosto 2008. Foto Philippe48, CC BY-SA 3.0. Abbigliamento editoriale Libnanews. Questa fotografia di archivio non mostra il trasferimento.

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