Abbas Alawieh, dal Libano al Senato del Michigan

Abbas Alawieh ha vinto il secondo distretto nel Senato dello Stato del Michigan nelle elezioni del 3 novembre 2026. Questo democratico di origine libanese è cresciuto a Dearborn e ha lavorato per diversi parlamentari a Washington. Co-fondatore del movimento non impegnato, difende un programma dedicato a famiglie retribuite, alloggi e sicurezza stradale. I risultati della contea di Wayne gli danno il 70,50% del voto, previa certificazione. Il suo mandato inizia nel gennaio 2027 nell’assemblea di Lansing.

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Abbas Alawieh ha vinto la sede del 2° Distretto nel Senato dello Stato del Michigan nelle elezioni del 3 novembre 2026. Questo democrato di origine libanese, ex collaboratore congressuale e cofondatore del movimento Uncommit, è dovuto aderire all’assemblea di Lansing a gennaio. I risultati rimangono provvisori. Il suo mandato sarà quello di uno stato eletto, non di un senatore federale a Washington.

Il conteggio pubblicato il 5 novembre da Wayne County gli dà 72.311 voti, o il 70,50% del voto. Il repubblicano Harry Sawicki ha vinto 27.250 voti, contro 2.743 per Larry Darnell Betts, candidato per il gruppo di lavoro. Il documento comprende anche 266 voti per i nomi iscritti direttamente sui documenti di voto.

Gli 89 uffici distrettuali hanno riferito i loro risultati. Tuttavia, il rapporto si riferisce ancora a « risultati non ufficiali ». La vittoria annunciata di Alawieh deve quindi essere distinto dalla certificazione finale dell’elezione. Questa precauzione si applica ai dati, che possono essere corretti durante i controlli elettorali.

Abbas Alawieh, membro eletto ancorato nella regione di Dearborn

Il distretto elettorale comprende Dearborn, Dearborn Heights e Melvindale, così come le aree di Allen Park, Taylor e Detroit. Era in questo complesso urbano che il nuovo senatore ha costruito la sua campagna. Sostenne un programma incentrato sulle famiglie retribuite, sui servizi pubblici e sulla sicurezza stradale.

Alawieh ha preso una prima tappa il 4 agosto, vincendo il Primario Democratico contro Erin Byrnes. La sua vittoria a novembre apre ora un termine di quattro anni. Riuscirà nel quartiere il democratico Sylvia Santana, che è stato tra i suoi sostenitori durante la campagna.

La sua posizione locale è accompagnata da una carriera universitaria in Michigan. Un ex studente di Fordson High, si è laureato alla Michigan University nel 2014. Si è laureato anche presso la sua scuola di sanità pubblica dal 2017. L’università lo elenca tra i beneficiari del programma di borse di studio Brehm.

Titoli libanesi

Abbas Alawieh ha spesso menzionato i suoi legami libanesi. Visse in Libano fino ai sei anni e mantenne legami familiari con il sud del paese. Suo padre è libanese.

Il 4 novembre, il comune di Arnoun ha accolto la sua vittoria in un comunicato stampa. Lo presentò come un bambino della località e del sud del Libano. Questo messaggio di congratulazioni inscrisse la sua elezione in una storia di emigrazione che collega le famiglie dal sud del Libano alla zona di Detroit.

Un’esperienza ritorna nelle sue storie giovanili: la guerra del 2006. Alawieh, quindici anni, ha visitato sua nonna in Libano quando i combattimenti sono scoppiati. Ha detto di aver trascorso diversi giorni in un seminterrato durante i bombardamenti. Egli descrive questo episodio come un passo decisivo nel suo impegno politico.

Dopo la sua elezione, ha ribadito la sua solidarietà con il popolo del Libano meridionale. In un’intervista trasmessa il 5 novembre, ha anche incoraggiato la diaspora araba a partecipare alla vita politica. Per lui, questo impegno deve affrontare le esigenze quotidiane degli elettori e i conflitti che interessano le loro famiglie.

Un viaggio dietro le quinte del Congresso

Prima di candidarsi in carica, Alawieh lavorò per diversi funzionari eletti democratici a Washington. Prestò servizio come assistente legislativa a Andy Levin e Rashida Tlaib, e poi come capo di stato maggiore per Cori Bush. Questa esperienza gli ha dato la conoscenza del lavoro parlamentare, la preparazione dei testi e i negoziati politici.

Ha partecipato al lavoro della squadra di Cori Bush per proteggere gli inquilini durante la pandemia. Durante la sua campagna, ha sottolineato questa esperienza per difendere un più ampio accesso all’alloggio. Ha anche sostenuto il suo lavoro su istruzione e diritti dei dipendenti.

Questo passaggio al Congresso non era un termine eletto. Alawieh lavorava lì per i parlamentari. La sua elezione in Michigan segna così un cambiamento di responsabilità: ora dovrà votare i testi stesso e rispondere direttamente agli abitanti della sua circoscrizione.

La visibilità nazionale del movimento non impegnato

Il pubblico americano scoprì principalmente con Uncommit, il movimento degli elettori democratici « non impegnati » durante le elezioni presidenziali del 2024. Co-fondatore di questa mobilitazione, Alawieh ha sfidato il sostegno americano per la guerra a Gaza. Stava cercando un cambiamento di politica all’interno del Partito Democratico.

Ha partecipato alla Convenzione Democratica di Chicago come delegato nel 2024. In particolare, gli organizzatori hanno chiesto un posto per una voce palestinese-americana nella galleria. Alawieh ha anche difeso un’evoluzione della politica statunitense sulle forniture di armi a Israele. Questa mobilitazione ha posto al centro di un disaccordo pubblico con la leadership del partito.

La sua candidatura nel Senato del Michigan ha poi associato questo impegno con le richieste locali. Nei suoi interventi di campagna, ha sottolineato la necessità di ascoltare tutti gli abitanti del distretto. Ha presentato la sua esperienza militante e il suo lavoro nelle istituzioni come due mezzi complementari per raggiungere i risultati.

Salute, alloggi e strade nel programma

Il suo programma propone di aumentare l’accesso alla cura e all’infanzia, aumentare il salario minimo e rafforzare i sindacati. Su alloggiamento, difende la protezione degli inquilini e la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Esso desidera inoltre migliorare l’accesso alla consulenza legale nel processo di deportazione.

Il traffico occupa un posto distinto nelle sue proposte. Alawieh vuole sostenere la riparazione stradale e miglioramenti che riducono la velocità. Si propone inoltre di investire nei trasporti pubblici, nelle vie pedonali e nelle piste ciclabili protette. Queste misure fanno parte di un programma di campagna, non già adottate decisioni.

Il suo sostegno ha riunito diverse componenti democratiche. La sua campagna ha visto il supporto del senatore Bernie Sanders, del governatore Gretchen Whitmer, e del Dearborn Mayor Abdullah Hammoud. Esso comprendeva anche sindacati, tra cui rappresentanti di vigili del fuoco, elettricisti e lavoratori alberghieri.

Un mandato a Lansing da gennaio

Il Senato del Michigan ha 38 membri. Insieme ai rappresentanti della Camera di Stato, ha esaminato le leggi e il bilancio del Michigan. Esercita anche il controllo sull’esecutivo e interviene nella conferma di alcuni appuntamenti. Alawieh parteciperà quindi alle decisioni di Stato relative alle infrastrutture e ai servizi pubblici.

Questa funzione non gli dà un voto al Congresso federale sugli aiuti esteri o sulla politica militare degli Stati Uniti. Le sue posizioni internazionali potrebbero nutrire la sua espressione politica. I suoi poteri legislativi saranno esercitati in Michigan. Le elezioni di novembre dovrebbero iniziare il 1o gennaio 2027, dopo la verifica e la certificazione dei risultati.

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