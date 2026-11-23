TotalEnergy ha annunciato lunedì 23 novembre un nuovo accordo con le risorse continentali per partecipare alle attività di produzione di gas naturale degli Stati Uniti. Il gruppo francese stima che l’operazione aggiungerebbe circa 150 milioni di piedi cubi standard al giorno alla sua produzione netta negli Stati Uniti entro il 2032. Questa figura è una proiezione, non un volume consegnato oggi.
Un nuovo accordo separato dal 2025
Continental Resources è il partner statunitense e operatore della regione, secondo TotalEnergys. Il nuovo comunicato non specifica il prezzo dell’operazione, la percentuale delle partecipazioni o le attività interessate in dettaglio. Non presenta l’accordo come trasferimento della condotta delle operazioni a TotalEnergys.
I gruppi avevano già annunciato nel settembre 2025 un accordo su una partecipazione del 49% dei beni nel bacino Anadarko, Oklahoma, di proprietà e gestito da Continental. Questa percentuale si riferisce al contratto 2025. Nulla nell’annuncio di lunedì rende possibile applicarlo alla nuova transazione. Il gruppo francese gestisce anche attività a Barnett, che comprende nella sua proiezione per gli Stati Uniti.
La produzione netta e le esportazioni LNG misurano due cose diverse
TotalEnergy si rivolge a circa 850 milioni di piedi cubi standard al giorno della produzione di gas netto negli Stati Uniti dal 2032. I 150 milioni previsti dall’accordo fanno parte di questa proiezione totale; Non ci aggiungono una seconda volta. La produzione netta si riferisce alla quota del gruppo nei suoi beni, non alla produzione lorda di tutti i siti interessati.
Il gruppo ha incluso questo accordo in una strategia che collega l’estrazione del gas alla vendita di gas naturale liquefatto. L’amministrazione energetica degli Stati Uniti distingue questi passaggi: prima che il gas possa essere esportato in forma liquida, deve passare attraverso impianti di liquefazione. L’annuncio non crea capacità di liquefazione e non assegna alcun futuro volume di questo contratto a una destinazione. Pertanto, non consente di annunciare ulteriori consegne in Europa o una diminuzione dei prezzi del gas per le famiglie.
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