5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Ministero della Pubblica Sanità libanese mantiene il 100 per cento di copertura di atti approvati negli ospedali pubblici per i pazienti libanesi senza un assicuratore. La circolare firmata lunedì 23 novembre dal ministro Rakan Nassereddine cita cure intensive neonatali e pediatrica e parto. Negli ospedali privati contratti, ha ristabilito la procedura prebellica senza fissare i tassi di trattamento.

All’ospedale pubblico, nessuna accusa rimane sugli atti approvati

La circolare afferma che il Ministero continua a finanziare pienamente le procedure mediche, chirurgiche e ospedaliere che approva nel settore pubblico per i pazienti libanesi che non sono sotto il controllo di qualsiasi agenzia di assicurazione. L’istituzione non li addebita parte del costo di tali atti.

Il testo menziona espressamente i servizi di rianimazione dei neonati e dei bambini, nonché i benefici legati al parto. La regola si applica agli atti approvati dal Ministero: non fa tutte le cure, servizi accessori o soggiorni gratuiti.

Nel contratto privato, ritorno alla procedura precedente

Per gli ospedali privati sotto contratto con il Ministero, la circolare ripristina la procedura di ammissione e copertura prebellica. Si rivolge ai pazienti libanesi senza un assicuratore e menziona anche i pazienti in pronto soccorso. Non dà una percentuale per il settore privato: il tasso del 100% indicato per gli atti approvati in pubblico non può essere applicato a esso per deduzione.

La distinzione conta perché a luglio, il Ministero aveva confermato un sistema di guerra che copre anche il 100 per cento di alcune cure negli ospedali privati che avevano accettato un massimale fissato dai suoi servizi. La nuova circolare non include questo tasso per queste istituzioni. Esso entra in vigore non appena viene rilasciato e abroga le disposizioni contrarie della circolare precedente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews