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Lunedì 23 novembre 2026, 12 a Beirut. Ulteriori incendi furono riportati nel sud del Libano e un uomo rimase ferito in un incidente separato vicino a Nabatiyah. Una delegazione dell’Assemblea nazionale francese è prevista martedì nel Parlamento libanese. In Libia, Kyiv sostiene gli attacchi a due navi russe, mentre in Francia il vertice Scelta Francia evidenzia 14,9 miliardi di euro di nuovi progetti su un totale di 42,5 miliardi presentati da Bercy.

Sud Libano: rapporti di fuoco e uno ferito in un incidente separato

L’incendio intermittente è stato segnalato lunedì mattina nella zona di Nabatiyah al-Faukah, secondo le informazioni raccolte sul posto dall’Agenzia di Stato libanese. In un punto pubblicato a 1025 ore Tempo di Beirut, ha anche riferito di sparare vicino Baraashit e in altre parti del Sud durante la notte. Questi dispacci non danno un conto umano per i colpi. Il tempo del punto corrisponde alla pubblicazione della spedizione, non all’inizio di tutti gli incidenti che essa riferisce.

Prima di mattina, un uomo è stato ferito dall’esplosione di un oggetto sospetto nella zona di Nabatiyah. Fu trasportato in ospedale e la sua condizione fu descritta stabile al momento del primo rapporto. Non c’è collegamento tra questa esplosione e il fuoco.

L’agenzia ufficiale libanese ha anche riferito fuoco di artiglieria a Khiam, che ha attribuito a Israele. Nella sua spedizione di 1149 ore da Beirut, riferisce che le forze israeliane hanno bruciato diverse case, senza specificare il tempo dell’incidente o dare un rapporto umano.

Il Parlamento libanese attende una delegazione francese martedì

La commissione per gli affari esteri e i migranti riceverà una delegazione della commissione per gli affari esteri dell’Assemblea nazionale francese alle ore 11 di martedì 24 novembre a Beirut. L’ordine del giorno libanese prevede discussioni sugli ultimi sviluppi politici e diplomatici e sulla cooperazione tra i due parlamenti. Questa è una consultazione, non un accordo.

La stessa commissione ha anche modificato l’ordine del giorno della sua seduta di mercoledì 25. Viene mantenuto il testo sull’adesione del Libano all’Organizzazione per la cooperazione digitale. Il progetto che autorizza un prestito della Banca Mondiale per la trasformazione digitale, incluso nella versione precedente, non appare più all’ordine del giorno della Commissione. Questo non è né il rifiuto del prestito né la decisione di un’altra commissione.

Fuori dalla Libia, Kiev sostiene gli attacchi; l’ONU chiede l’indagine

Volodymyr Zelensky ha detto lunedì che l’Ucraina aveva preso di mira due navi russe vicino alla costa libica. Dice che un edificio e’ affondato e l’altro e’ stato colpito. Questa è la versione di Kiev: questa affermazione non è sufficiente per stabilire una condizione umana o definitiva di entrambe le navi.

La missione delle Nazioni Unite in Libia la domenica ha chiesto un’indagine immediata, indipendente e trasparente sugli attacchi segnalati a Bengasi e fuori dalla città. La sua dichiarazione non attribuisce i fatti. La missione esprime la sua disponibilità ad assistere le autorità libiche e chiede il rispetto della sovranità del paese.

A Parigi, 81 nuovi progetti nell’edizione francese di Choose France

Il Ministero dell’Economia francese ha 273 progetti per 42,5 miliardi di euro. Di questi, 81 non erano ancora stati annunciati, pari a 14,9 miliardi di dollari. Il resto è per i progetti già presentati. Il totale non rappresenta pertanto le spese di lunedì. Il programma prevede una riunione plenaria alle ore 14 a Parigi, alle ore 15 a Beirut.

Guadalupa: Cura differita, emergenze continuate

Il CHU ha attivato il piano bianco di domenica dopo un attacco informatico il giorno precedente. Gestione annuncia il rinvio di alcuni degli interventi, consultazioni e esami di imaging fino a venerdì 27 novembre inclusi. L’ospedale mantiene le cure urgenti e prioritarie. Questa data stabilisce la fine del periodo di riporto riportato, non quello del ritorno alla normalità.

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