Thales ha aperto trattative esclusive per acquisire il 51,6% dello specialista francese nei laser Lumibird. Il progetto valorizza la sua attività fotonica a circa 440 milioni di euro. La vendita della divisione medica e le autorizzazioni regolamentari condizionano l’operazione. Un’offerta sulle quote rimanenti sarebbe arrivata solo in una seconda fase.

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Thales ha annunciato venerdì 27 novembre trattative esclusive per acquisire il 51,6% della capitale di Lumibird. Il gruppo mira al blocco di proprietà delle aziende controllate dal CEO del produttore laser francese Marc Le Flohic. La transazione non è firmata e dipende in particolare dalla vendita della divisione medica di Lumibird.

Che cosa copre €30,10 per azione

Il prezzo di riferimento citato è di 30,10 EUR per azione, di cui 11,34 EUR corrisponde ad una distribuzione eccezionale prevista dopo la vendita del ramo medico. L’EUR 30.10 non è quindi il prezzo che Thales pagherebbe in pieno al venditore del blocco dopo aver pubblicato questa distribuzione. Thales calcola un premio del 24,7% sul prezzo medio ponderato dai volumi del mese precedente l’annuncio, non sull’ultimo prezzo di chiusura.

Il comunicato prevede supplementi fino a 2,56, principalmente legati alla vendita di attività medica. Dipende dalle condizioni che non sono ancora soddisfatte. Il totale di 32,66 EUR è quindi lo scenario di pagamento completo, non un importo garantito. I circa 440 milioni di euro citati da Thales sono il valore di impresa dell’unica attività fotonica dopo la distribuzione prevista, non il prezzo del blocco del 51.6 %.

Perché Thales mira a Photonics

Lumibird, con sede a Lannion, è venuto dal rapprochement di Keopsys e Quantel nel 2017. La sua divisione fotonica fornisce componenti e sistemi laser ai clienti nell’industria, nella ricerca, nell’ambiente, nello spazio e nella difesa. Thales mette in evidenza la possibilità di avvicinare la produzione di questi componenti alle sue attività di integrazione, per ridurre la dipendenza da fornitori terzi.

Il comunicato stampa afferma che Lumibird continuerà a servire altri integratori. Questa è la posizione annunciata dalle imprese, non un impegno imposto da un’autorità di concorrenza. La divisione fotonica ha mostrato una crescita organica del 14,9% del fatturato nei primi nove mesi del 2026, secondo le cifre riportate. Il fatturato consolidato del gruppo, che comprende personale medico, è aumentato dell’8,8% dei dati pubblicati nello stesso periodo.

Un’offerta sull’equilibrio, se il blocco è acquisito

Thales mira ad una produzione entro la fine del secondo trimestre del 2027. I gruppi devono prima consultare i rappresentanti del personale. La vendita della divisione medica, il pagamento della distribuzione e le autorizzazioni regolamentari precedono anche la finalizzazione. Il consiglio di amministrazione di Lumibird ha accolto favorevolmente il progetto; il suo parere motivato dovrebbe seguire il rapporto dell’esperto indipendente Finexsi.

Se l’acquisto della holding di maggioranza ha successo, Thales ha intenzione di presentare con l’Autorité des marchés financiers un’offerta semplificata sulle azioni rimanenti sugli stessi termini. Un ritiro dall’elenco si verificherebbe solo se le condizioni legali fossero soddisfatte. A partire dal 27 novembre, l’annuncio riguarda l’apertura di negoziati esclusivi: l’offerta pubblica non è stata presentata.

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