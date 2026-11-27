Gli ordini di partenza sono stati emessi giovedì 26 novembre a Courtenay e nella zona di Cedar, vicino a Nanaimo. British Columbia ha aumentato il suo livello di allerta per l’isola centrale.

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Gli ordini di partenza sono stati emessi giovedì 26 novembre a Courtenay e nella zona di Cedar, vicino a Nanaimo. British Columbia ha aumentato il suo livello di allerta per l’isola centrale.

Sull’isola di Vancouver, nel Canada occidentale, le autorità hanno ordinato l’evacuazione delle aree ripariane in due distretti separati il Giovedi, 26 Novembre. A Courtenay, l’ordine è entrato in vigore alle 8:00 ora locale per Maple Pool Campground e nove indirizzi della strada principale. Vicino a Nanaimo, il distretto regionale ha firmato un altro ordine, applicabile dalle 5 del mattino su parte di Cedar, intorno a Wilkinson Road e Raines Road. I perimetri sono definiti dalle mappe ufficiali, non dai confini della città.

A Courtenay, livelli di fiume e marea monitorati

Il Centro Operazioni di Emergenza Regionale spiega che i fiumi Puntledge, Tsolum e Courtenay presentavano un pericolo per i residenti. Nelle ore 2:00 il giovedì, ha segnalato un miglioramento delle condizioni, ma ha mantenuto l’ordine di partenza. Le squadre stavano ancora monitorando i livelli di acqua prima dell’alta marea serale. A Lewis Park, hanno installato una barriera temporanea contro le acque in aumento. Il Lewis Centre e il LINC Youth Centre sono stati chiusi come precauzione.

Stephens Road e la zona di Lewis Park, compresa l’area commerciale di Puntledge, erano oggetto di un avviso di preparazione iniziale. Non e’ un ordine per evacuare. A Cedar, il distretto regionale pubblica anche opinioni separate in base alle proprietà. I residenti devono controllare il loro indirizzo sulla mappa provinciale e seguire le istruzioni locali prima di tornare.

Il livello di allerta nel centro dell’isola

Il B.C. Flood Prediction Centre ha ritirato giovedì mattina il suo avviso di inondazione per il centro di Vancouver Island. L’est dell’isola rimane in standby e altri settori sono soggetti a una notifica ad alto flusso. Questi livelli descrivono il rischio regionale; gli ordini di partenza sono responsabili delle autorità locali.

A Courtenay, un centro di accoglienza si trova nella Lower Native Sons Hall, 360 Cliffe Avenue. Il quartiere annuncia una hotline a 250-334-6000, aperto venerdì dalle 8:30 alle 16:30 ora locale. Il Centro regionale non ha pubblicato una valutazione consolidata del numero di persone evacuate in entrambi i distretti.

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