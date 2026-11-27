Il Senato ha votato per aumentare il massimale per la tassa speciale sulle attrezzature degli stabilimenti pubblici locali da € 20 a € 40 pro capite. Non è né un aumento automatico né una legge esistente.

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Nell’esaminare il bilancio del 2027 di mercoledì 25 novembre, il Senato ha votato per aumentare il massimale per calcolare le risorse fiscali degli stabilimenti pubblici locali e l’ufficio di terra corsa da 20 a 40 euro pro capite. Questo importo fissa un limite per l’istituzione, non un importo che ogni residente dovrebbe pagare.

La tassa speciale dell’attrezzatura, o TSE, esiste già. Consente a queste organizzazioni di acquisire terreni e edifici per conto delle comunità. L’emendamento presentato dal senatore Franck Dhersin solleva il limite delle risorse e amplia il suo uso: l’imposta potrebbe contribuire a tutte le missioni di questi stabilimenti, e non solo a terreni e acquisizioni immobiliari.

I 40 euro non sono una fattura individuale

Il massimale è calcolato sulla base della popolazione totale del perimetro dell’istituzione. Per un’area di 100.000 abitanti, il limite aumenterebbe da 2 milioni di euro a 4 milioni di euro. Esso riguarda le entrate annuali dell’imposta più alcune compensazioni statali, non solo l’importo da distribuire tra i contribuenti. L’immobile ferma ogni anno i proventi della tassa.

I proventi sono distribuiti tra i responsabili per l’imposta di proprietà su immobili costruiti e non costruiti, l’imposta di soggiorno sulle residenze secondarie e l’imposta di proprietà sulle imprese nei comuni in cui l’istituzione è competente. Anche se la disposizione è mantenuta nella legge sulle finanze, l’aumento del massimale non stabilirà quindi un tasso nazionale o un aumento identico per tutte le comunicazioni fiscali.

L’erosione costiera nel cuore del dibattito

Gli autori dell’emendamento adottano una proposta del Comitato Nazionale Costiera. Essi vogliono potenziare gli insediamenti nei territori che devono adattare la loro pianificazione urbana al declino della costa. L’erosione costiera non rientra, in quanto tale, nel campo di applicazione dei rischi idonei al finanziamento di queste azioni da parte del fondo Barnier, nel loro testo.

Il relatore generale del Senato, Christine Lavarde, ha sfidato l’uso della tassazione locale e ha osservato che la redazione si è estesa oltre l’erosione. Il governo ha anche dato un parere sfavorevole. Il Senato ha adottato quattro emendamenti identici in prima lettura. Il massimale di 20 euro nel codice fiscale generale rimane applicabile fino a quando l’aumento è stato incluso in una legge entrata in vigore.

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