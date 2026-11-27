I giornali del 27 novembre 2026 esaminano i disaccordi sul post-FINUL, gli scioperi nella Bekaa occidentale e le posizioni di Nabih Berri e del movimento Amal. Tornano anche a fatture non pagate a Elettricità Libano, convulsioni nel caso Riad Salamé, prelievi bancari e scuole colpite dalla guerra. Le pagine culturali seguono i tributi a Ziad Rahbani, mentre in dicembre il Libano prepara diversi eventi judo asiatici.

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Nella prima pagina: il ritiro dell’UNIFIL e la battaglia su ciò che seguirà

Al Jumhouriya, Al Sharq e An Nahar del 27 novembre 2026 posero la fine del mandato dell’UNIFIL al centro delle loro pagine libanesi. Al Joumhouriya dettaglia una pista francese per pugnalare il ritiro ed evitare una pausa nella presenza internazionale nel sud. Un Nahar insiste sull’opposizione israeliana alla distribuzione di una forza francese dopo la missione. Al Binaa riferisce scambi tra Parigi e Washington, ma sottolinea che la composizione, le prerogative e la durata di una possibile missione rimangono da specificare.

Il dibattito riguarda tre questioni diverse. Il mandato di UNIFIL scade il 31 dicembre 2026. Il ritiro del personale deve quindi essere organizzato. Una forza successiva avrebbe bisogno di un quadro separato. Al Quds Al Arabi del 27 novembre presenta questi negoziati come un disaccordo sull’implementazione del post-FINUL, non come un voto già acquisito nel Consiglio di Sicurezza. Nidaa Al Watan riferisce l’incertezza a Beirut su un accordo tra le capitali interessate. I giornali non producono alcun testo adottato che introduca una nuova forza.

Ad Diyar e Al Akhbar del 27 novembre collegano queste discussioni con gli scioperi israeliani il Giovedi notte nella zona di Ain al-Tinh in Bekaa occidentale. Al Akhbar lo vede come un tentativo israeliano di espandere ulteriormente la portata dei suoi interventi. Al Liwaa ha anche riferito scioperi e incendi in diverse località del sud, tra cui un edificio distrutto a Haris. Il rapporto degli scioperi, l’identità degli obiettivi rivendicati dall’esercito israeliano e l’interpretazione del loro obiettivo politico cadono sotto tre diversi livelli di verifica.

Politica libanese: autorità statale e destino dei villaggi meridionali

Al Binaa e Al Sharq del 27 novembre hanno riferito che il movimento Amal ha rifiutato di modificare la risoluzione 1701 per incorporare un nuovo accordo. Al Akhbar avvicina questa posizione al precedente rifiuto di Hizbullah di una forza che non è sotto l’autorità delle Nazioni Unite. Al Joumhouriya distingue tra le discussioni sul mandato, i dibattiti all’interno del governo e il rapporto tra le due formazioni sciite. Una dichiarazione del partito non equivale a una decisione del governo sulla formula da proporre alle Nazioni Unite.

In An Nahar il 27 novembre, le pagine politiche ritornano alle tensioni sul monopolio delle armi e all’interpretazione degli impegni di cessate il fuoco. Il quotidiano esamina anche il rapporto tra le parti e i comuni, sindacati e collettivi che stanno mobilitando. Queste analisi mettono in luce i mezzi di pressione a disposizione delle formazioni politiche; non stabiliscono che tutte le esigenze dei conducenti o degli abitanti incontrano una direzione partigiana.

Dichiarazioni politiche: gli ulivi del Sud e la riforma dello Stato

Ad Diyar, Al Quds Al Arabi e Al Binaa del 27 novembre riportano le dichiarazioni di Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam intorno all’olivo. Berri descrive il grubbing up di ulivi nel sud come un crimine di guerra. Questa è la qualifica pubblica del Presidente del Parlamento, non una constatazione giudiziaria. Aoun presenta la protezione di questi alberi come responsabilità nazionale. Per seguire la portata concreta di questi commenti, sarà necessario distinguere tra alberi distrutti o lacerati, perdite di colture e pacchi che non sono più accessibili ai loro operatori.

Al Sharq e Al Liwaa hanno riferito lo stesso giorno sull’intervento di Nawaf Salam al lancio di un repository per descrivere posizioni e competenze nel servizio pubblico. Il Primo Ministro presenta il punto di riferimento come un passo nella riforma amministrativa. L’annuncio si concentra su come definire i lavori e le qualifiche attesi. Non decide autonomamente se reclutare nuovi dipendenti o se aumentare la remunerazione.

Diplomazia: sostegno militare e cooperazione con gli Emirati

Al Jumhouriya del 27 novembre evidenzia la cooperazione di confine tra il Libano e il Regno Unito. La cifra di 85 giri è presentata nel quadro di questa cooperazione. Non corrisponde all’annuncio di 85 nuove strutture. Una dichiarazione separata dalle ambasciate britanniche, americane, australiane, canadesi e giapponesi ha ricordato il 25 novembre che lo Stato libanese dovrebbe avere l’unica prerogativa di decidere guerra e pace. Non descrive un mandato per sostituire UNIFIL.

Un Nahar e la sua edizione internazionale del 27 novembre documentano le visite delle delegazioni degli Emirati a Beirut. Al Sharq distingue gli incontri sulla modernizzazione dei servizi pubblici da quelli sull’elettricità. Il giornale riporta anche la firma di un protocollo con i Paesi Bassi sui progetti futuri e la consegna all’ambasciatore del Qatar di una proposta del Movimento Patriottico Libero sulla presenza internazionale nel Sud. Questi approcci non sono né lo stesso scopo né lo stesso stato di progresso: la presentazione di una proposta di forza non è un impegno per la distribuzione.

Economia: chi paga bollette pubbliche e come vengono rimborsati i depositi

Ad Diyar, Al Binaa e Al Sharq del 27 novembre relazione sulla revisione del bilancio operativo del Ministero dell’Energia da parte del Comitato delle Finanze. Il suo presidente, Ibrahim Kanaan, richiede conti controllati sull’elettricità del Libano. Ad Diyar gli ha assegnato 421 milioni di dollari per le fatture e le esenzioni accumulate menzionate nella discussione. Questa portata precisa è importante: questa cifra non rappresenta tutti i debiti di EDL o il costo annuale di energia elettrica. Tale azione deve anche essere distinta dal credito aggiuntivo discusso al fine di risolvere parte delle rivendicazioni sulle istituzioni pubbliche.

Al Akhbar del 27 novembre mette in avanti, in un file separato, la cifra di $100 milioni al mese per le banche come parte di prelievi su vecchi depositi. La rivista descrive un trattamento dei depositi a diversi tassi di cambio e critica le perdite risultanti per i risparmiatori. L’importo delle sue colonne dovrebbe essere paragonato alle circolari della Banca del Libano e ai pagamenti effettivi. Non è sufficiente calcolare il tasso di rimborso di un conto, che dipende in particolare dalle disposizioni applicabili e dalla valuta in cui il prelievo avviene.

Il 27 novembre, Ad Diyar ha pubblicato due approfondimenti sui prezzi alimentari. Il Direttore Generale del Ministero dell’Economia, Mohammad Abu Haidar, ha riferito su 21,114 assegni, 1.119 record e 983 trasmissioni ai tribunali. Questi numeri distinguono tra l’ispezione, l’individuazione di una violazione e il rinvio del file. Il dipartimento afferma che le trasmissioni includono anche minuti di periodi precedenti: pertanto, la quota dei nuovi risultati già trasmessi non può essere deferita. Un funzionario agricolo, Ibrahim Tarshishi, si riferisce alle perdite dovute al congelamento. La sua stima non può essere estesa a tutta l’agricoltura libanese senza conoscere le colture e le aree selezionate. Lo stesso giornale ha dato a Bechara Asmar il pavimento sul fallimento delle ultime trattative salariali. Al Sharq si occupa separatamente degli annunci del ministro Fayez Rassamny sui porti e del servizio aereo Beirut-Erbil. Una frequenza annunciata da una società deve ancora essere controllata nei suoi programmi di vendita prima di servire come informazioni pratiche.

Nidaa Al Watan, il 27 novembre, guarda indietro all’incontro tra le organizzazioni economiche, la Banca mondiale e la International Finance Corporation sul finanziamento del settore privato. Al Sharq Al Awsat, alla stessa data, tratta le proposte tariffarie degli Stati Uniti relative alle accuse di sovraccapacità e al possibile effetto delle restrizioni alle pulci sui data center asiatici. In entrambi i casi, il programma di consultazione e le condizioni di applicazione sono più importanti degli importi annunciati.

Giustizia: Seizures nel caso Salame e procedimenti dinanzi al tribunale militare

Al Liwaa del 27 novembre riporta che i tribunali francesi hanno confermato le convulsioni di beni all’estero in un’indagine, tra cui l’ex governatore della Banca del Libano, Riad Salamé. La decisione riguarda il mantenimento delle misure provvisorie. Non stabilisce senso di colpa, confisca permanente o restituzione allo Stato libanese. I dettagli dei beni devono essere riportati all’esatto ambito della decisione e non aggiunti agli importi di altre procedure.

Un Nahar e Al Sharq Al Awsat del 27 novembre stanno tornando alle indagini su cinque persone arrestate nel nord del Libano. Un Nahar riferisce che le fonti giudiziarie sfidano la versione di un’attività scouting e negano le accuse di intervento americano. Queste affermazioni rimangono attribuite. Al Sharq e Al Liwaa affrontano una procedura diversa, riguardante Ahmad Al-Assir e gli eventi ad Abra: l’udienza è stata rinviata dopo che l’accusato era assente. Al Akhbar si riferisce a una richiesta della difesa per il rilascio. Questa richiesta e rimozione non significa che un rilascio è stato ordinato.

Società: la guerra continua a fermare la cura e la scuola

An Nahar e An Nahar International del 27 novembre dedicano quattro pagine in gran parte comuni all’istruzione di guerra. I loro file seguono le interruzioni delle classi e i movimenti degli studenti in Libano, Siria, Gaza e Iraq. Gli articoli sul Libano distinguono tra il funzionamento delle scuole per gli sfollati interni, la situazione degli studenti palestinesi e siriani e la necessità di sostegno psicosociale. Re-registrare uno studente, garantire un viaggio e mantenere la frequenza in un termine sono tre diversi risultati. Le pagine comuni di entrambe le edizioni non costituiscono conferme indipendenti.

Al Akhbar del 27 novembre torna al lavoro di Médecins Sans Frontières nel sud. La relazione dell’organizzazione, pubblicata il 24 novembre, ha documentato attacchi ai civili e ai servizi sanitari, nonché ritardi nell’accesso alle cure. Secondo MSF, uno sciopero vicino Jabal Amel Hospital a Tyre ferito 127 persone il 1 giugno, tra cui 39 professionisti della salute. Al Quds Al Arabi del 27 novembre dedica anche un articolo alla meningite tra i bambini di Gaza. I dati relativi a questi due file coprono periodi, regioni e fenomeni distinti.

Internazionale: dall’attacco al Kuwait ai negoziati europei

Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat e Al Liwaa del 27 novembre hanno riferito la morte di due cittadini italiani dopo un attacco in Kuwait. Il Kuwait assegna la responsabilità all’Iran, che la nega. Nello Stretto di Ormuz, Al Sharq Al Awsat parallela rivendicazioni iraniani riguardanti petroliere. Le richieste devono essere riconciliate, spedite in nave, con comunicazioni marine. L’avvertimento di una petroliera colpita da Khasab il 25 novembre non determina l’origine o la natura precisa del proiettile segnalato.

Al Quds Al Arabi e Al Sharq Al Awsat discutono anche l’escalation tra il potere saudita e l’Houthis intorno a Jazan, la situazione a Gaza e le tensioni tra Baghdad e Erbil. Le autorità irachene stanno cercando una soluzione alla controversia sul contrabbando di petrolio e il controllo dei passaggi. Gli articoli di Al Binaa del 27 novembre discutono sul ruolo della mediazione giudiziaria. Le spese di traffico non si assumono la responsabilità di un gruppo etnico o di ogni governo locale.

Nelle loro pagine europee, Al Sharq Al Awsat e Al Quds Al Arabi del 27 novembre seguono le discussioni sul bilancio UE per il 2028-34 e il finanziamento dell’Ucraina. La proposta di aiuto supplementare per il 2027 è separata dal prestito già in vigore per il 2026 e il 2027. I due quotidiani tornano anche al declino dell’equilibrio migratorio britannico. Questo equilibrio corrisponde alla differenza tra input e output; Essa non misura nuove domande di asilo o l’entità dell’immigrazione irregolare.

Cultura e personalità: Ziad Rahbani, bambini sfollati e Fairouz

Al Akhbar del 27 novembre ha seguito il lavoro del plasticista Abdel Kadiri con bambini sfollati. La rivista descrive le sessioni di disegno e la transizione da questa esperienza a un progetto artistico. Ha anche dedicato una pagina a un tributo a Ziad Rahbani a Sanayeh. Al Quds Al Arabi ha riferito la stessa data l’iniziativa legata ad una statua del musicista nel giardino della Biblioteca Nazionale e ha esaminato il movimento del cinema indipendente da Beirut a Tripoli, Saida e Rayak, nell’ambito del progetto Metropolis.

Najwa Karam, Elissa e Nancy Ajram sono tra gli artisti che hanno festeggiato il compleanno di Fairouz nelle pagine d’arte di Al Sharq il 27 novembre. Un Nahar e la sua edizione internazionale pubblicano un’intervista a Denis Ménochet e Reda Kateb sul cinema e la rappresentazione della minaccia nucleare. Nidaa Al Watan dedica le sue pagine culturali alla letteratura e Ad Diyar ritorna ad una traduzione francese del Grande Commento di Averroès. Questi articoli aprono tracce separate: ritratti, letture o uscite, senza confondere i tributi già resi con i prossimi appuntamenti.

Sport: Il Libano prepara le sue competizioni di judo asiatiche

Nidaa Al Watan il 27 novembre presenta tre concorsi judo in programma per il 2-6 dicembre al Champville College di Dik el-Mehdi. Il calendario internazionale distingue la Cadet Cup, la Junior Cup e l’Asian Under-23 Championship. Al Liwaa torna alla partita di qualificazione tra Libano e Giappone nel basket e il resto del calendario. Nelle loro pagine internazionali, Al Jumhouriya, Al Quds Al Arabi e Al Sharq Al Awsat coprono competizioni calcistiche europee, tennis e preparazione per incontri di fine settimana. Le future competizioni in Libano meritano un trattamento pratico separato dei risultati.

Tecnologia: intelligenza artificiale in università, amministrazione e ospedale

Al Sharq e An Nahar del 27 novembre descrivono iniziative per la cooperazione libanese-emiratiana nell’intelligenza artificiale e nell’innovazione pubblica. Al Sharq si riferisce ad un programma di formazione e ad una competizione per gli studenti. Resta da distinguere tra il numero di persone pubblicizzate, la durata dei corsi di formazione e i criteri della concorrenza. Al Joumhouriya dedica la sua pagina di salute a sistemi di allarme che segnalano il deterioramento dei parametri del paziente. Il suo dibattito sulla guida assistita nelle pagine tecnologiche solleva la stessa questione di validazione: quali misure il sistema e in quali condizioni è il risultato affidabile? Le due edizioni di An Nahar evocano anche il luogo di AI nella ricerca matematica. Una pista proposta da uno strumento e una dimostrazione verificata sono due passi diversi.

Corpus del 27 novembre 2026: Ad Diyar, Al Akhbar, Al Binaa, Al Joumhouriya, Al Liwaa, Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat, Al Sharq, An Nahar International, An Nahar e Nidaa Al Watan. Gli undici file totali 141 pagine PDF, comprese le doppie pagine. I contenuti comuni delle due edizioni di An Nahar furono riconciliati prima della sintesi.

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