6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il PIL francese è sceso dello 0,2% nel terzo trimestre, secondo i conti dettagliati pubblicati venerdì 27 novembre da INSEE. Il secondo trimestre, mostrato stabile in cifre arrotondate, era anche leggermente negativo. La Francia soddisfa così il solito criterio di recessione tecnica, due trimestri consecutivi di contrazione, senza questo significato che il PIL ricadrà su tutto il 2026.

Alla fine di ottobre, INSEE ha stimato il calo del terzo trimestre allo 0,1%. Le nuove tabelle mostrano un PIL reale a 662,622 miliardi di euro, rispetto a 664,222 miliardi di euro nel secondo trimestre e 664,368 miliardi di euro nel primo. Il calcolo da questi livelli dà una diminuzione di circa 0,02% in primavera e poi 0.24% in estate. Il primo trimestre era già diminuito di circa lo 0,20% rispetto alla fine del 2025.

Esportazioni e investimenti pesano sull’attività

Le esportazioni sono diminuite dell’1,6% nel terzo trimestre, in aumento del 2,9 per cento nel secondo. Le importazioni sono aumentate dello 0,1 %. Il commercio estero ha così ridotto 0,6 punti percentuali al PIL. Le variazioni delle scorte hanno contribuito a 0,3 punti, compensando la parte del declino.

Gli investimenti sono diminuiti dello 0,9%, dopo lo 0,5% del trimestre precedente. Il calo è dell’1,8% per i prodotti fabbricati e dello 0,9% per la costruzione. INSEE spiega la revisione da ottobre, in particolare con nuovi dati meno favorevoli sugli investimenti in costruzione e informazione e comunicazione.

Le spese di consumo delle famiglie sono aumentate dello 0,3%, dopo lo 0,2%. Il loro potere d’acquisto per unità di consumo, che tiene conto delle dimensioni e della composizione delle famiglie, rimbalzato dello 0,2% dopo un calo dello 0,5%. I risparmi sono rimasti al 17,4% del reddito disponibile. La domanda interna escludendo gli stock non ha contribuito alla crescita, con aumento del consumo compensato da investimenti in declino.

Un aumento dello 0,1 %, lontano dalla previsione di bilancio dello 0,5 %

Se il PIL è rimasto a livello estivo nel quarto trimestre, la crescita media del 2026 sarebbe intorno allo 0,1%. Questo è il significato dell’acquis di crescita pubblicato da INSEE, non una previsione per l’intero anno. Lo scenario utilizzato dal governo nei suoi documenti di bilancio si basava su un aumento annuo dello 0,5% ed era stato finalizzato prima della prima stima nel terzo trimestre.

Per raggiungere esattamente lo 0,5% su una media annuale, i dati immutati per i primi tre trimestri richiederebbero un aumento dell’1,5% del PIL nell’ultimo trimestre, secondo un calcolo Libnanews basato sui livelli pubblicati da INSEE. La prima stima per il quarto trimestre è prevista il 29 gennaio 2027.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews