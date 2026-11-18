A Zahlé, un rishuffle di cui Al-Akhbar sottolinea le regole delle camere di commercio. Il consiglio si mescola eletti e nominati membri per decreto, ma sceglie il proprio presidente. Il testo legale distingue anche le vacanze e la dissoluzione. Nessun cambiamento effettivo può essere fatto senza gli atti ufficiali corrispondenti.

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A Zahlé, le informazioni su un possibile cambiamento a capo della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura evidenziano una distinzione essenziale: nominare amministratori non significa nominare il presidente. Il sistema legale combina la rappresentanza eletta, la nomina per decreto e l’elezione interna dell’ufficio.

Nella sua edizione del 17 novembre,Al-Akhbar si riferisce a un progetto per rimodellare la gestione della CameraQuesta informazione rimane quella del giornale: nessun atto ufficiale corrispondente è stato identificato nei documenti consultati. Essa rende pertanto impossibile annunciare un appuntamento efficace o un’irregolarità legalmente stabilita.

Salim Aoun concorsi avendo accettato un appuntamento

In un diritto di risposta pubblicato da Al-Akhbar il 18 novembre 2026 (pag. 5), in reazione al suo precedente articolo sulla Camera di Zahlé, il deputato Salim Aoun ha negato di aver approvato la soluzione di nomina. Ha sottolineato che, in un incontro con il ministro e con due colleghi, aveva invece difeso un emendamento alla legge, seguito da elezioni.

Ha aggiunto che nessun nome è stato discusso o proposto prima di lui dai partecipanti. Incolpa anche il giornale per non contattarlo per aver collezionato la sua posizione e per aver segnalato solo una presentazione incompleta, secondo lui. Questa risposta specifica quindi la sua opposizione alla soluzione di nomina; non costituisce l’annuncio di un emendamento legislativo adottato o di un’elezione chiamata.

Due modalità di accesso al consiglio

Thedecreto-legge n. 36 del 5 agosto 1967, pubblicato dal Centro Informatico Legale libaneseorganizza camere di commercio. L’articolo 23 divide i seggi del Consiglio di Amministrazione in due categorie. Due terzi sono eletti dall’Assemblea Generale per scrutinio segreto. Il restante terzo è nominato con decreto, sulla proposta del Ministro dell’Economia. Il testo afferma che l’elezione precede l’ordine di nomina.

Questa combinazione non dà all’autorità generale del ministro di designare tutti i funzionari. Va fatta una distinzione tra la proposta ministeriale, il decreto che nomina i direttori e il voto che assegna funzioni all’interno del consiglio. Presentare questi tre passi come un unico « appunto » cancellerebbe una differenza decisiva.

La Presidenza riferisce a un voto interno

L’articolo 31 prevede che il consiglio scelga tra i suoi membri, mediante scrutinio segreto, un presidente, due vicepresidenti e un tesoriere. Insieme formano l’ufficio della stanza. Un direttore nominato può così partecipare al funzionamento di questo corpo senza la sua ammissione al consiglio di amministrazione automaticamente dandogli la sedia.

La sostituzione temporanea o relativa alle dimissioni è ancora soggetta a un’altra regola. Secondo l’articolo 34, in caso di assenza, dislocamento o dimissioni del Presidente, i suoi poteri sono trasferiti al più antico vicepresidente e, se necessario, all’altro vicepresidente. Se il presidente e i due vicepresidenti sono assenti, il consiglio sceglie tra i suoi membri la persona responsabile della sedia.

Le vacanze non hanno tutti lo stesso effetto

L’articolo 26 distingue anche i posti vacanti: per un membro eletto, rinvia il primo supplente dall’ultima votazione; per un membro nominato, sulla nomina di un sostituto. Esso prevede nuove elezioni generali e appuntamenti quando il numero di personale diventa meno della metà del numero previsto.

Questa soglia deve essere letta con precisione. Un consiglio ridotto a esattamente la metà dei suoi membri non è, da solo, nella situazione « meno della metà » descritta in questo articolo. Tuttavia, questo non pregiudica le altre condizioni operative o la validità di una decisione particolare.

Infine, l’articolo 39 prevede una possibile dissoluzione per violazione del Decreto-Law o delle leggi generali: si svolge con decreto, su proposta del Ministro, con convocazione di elezioni entro un massimo di due mesi.

Per valutare il caso di Zahlé, è quindi ancora necessario avere accesso alla composizione ufficiale del consiglio, agli atti che registrano le vacanzie e le eventuali decisioni di sostituzione. Senza questi documenti, la spiegazione delle regole illumina il dibattito, ma non sostituisce il fatto-finanziamento.

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