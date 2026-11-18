La mobilitazione economica della diaspora richiede una distinzione tra trasferimenti a famiglie e capitali investiti nelle imprese. A Saida, una riunione tra la Camera di Commercio e IDAL ha proposto di identificare le esigenze e selezionare i progetti. L’Agenzia fornisce anche supporto legale, fiscale e amministrativo ai promotori di progetti idonei. Questi servizi non sono garantiti finanziamenti. Il rapporto del 21 ottobre non annuncia fondi specifici per gli espatriati e gli impegni quantificati da parte degli investitori.

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Mobilitare la diaspora libanese per gli investimenti comporta distinguere due approcci: aiutare una famiglia e finanziare un’impresa. Gli strumenti di accompagnamento diIDAL e un’iniziativa annunciata a Saida illustrano questo passaggio. Tuttavia, non costituiscono un fondo per espatriati o prova che il nuovo capitale è già stato impegnato.

A Saida, identificare i progetti prima degli investitori

Il 21 ottobre 2026, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Saida e del Sud Libano ha presentato un incontro con IDAL. Mohammad Saleh, Presidente della Camera, e Majed Mneimneh, CEO dell’Agenzia, hanno discusso il recupero delle società colpite.

Mneimneh ha proposto un lavoro comune per identificare le esigenze, mappare le opportunità di investimento e selezionare i progetti da promuovere. I partner ricercati possono essere libanesi, arabi o internazionali. L’approccio non è quindi diretto esclusivamente alla diaspora.

La distribuzione proposta si basa su due funzioni. La Camera porta la sua conoscenza delle imprese e delle loro priorità. IDAL aiuta a presentare i progetti e a guidare gli investitori in approcci di sua competenza.

Mneimneh ha anche specificato un limite: IDAL non sostituisce le agenzie di finanziamento, compensazione o ricostruzione. Il rapporto non annuncia alcun impegno finanziario o investitore. Esso descrive una cooperazione da organizzare, non un programma di stanziamenti già stanziati.

Diaspora: l’investimento non è confuso con i trasferimenti

Questa distinzione si unisce a quella stabilita dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite nel suo 2023 studio sui trasferimenti. UNDP separa le rimesse dei lavoratori espatriati, principalmente per le famiglie, dai depositi dei non residenti, associati a una logica di collocamento.

Lo studio evidenzia il ruolo di protezione sociale svolto dai trasferimenti dopo la crisi finanziaria del 2019. Per le famiglie beneficiarie, essi forniscono, tra l’altro, l’accesso a beni e servizi essenziali. La loro utilità non dipende quindi da una trasformazione in capitale imprenditoriale.

Allo stesso tempo, UNDP raccomanda un quadro trasparente per la canalizzazione delle risorse diaspora verso gli investimenti locali. Insiste sulla fiducia, l’ambiente aziendale e una migliore misurazione dei flussi. Queste raccomandazioni, pubblicate nel 2023, non descrivono fondi effettivamente raggiunti nel 2026.

Sostegno amministrativo, non garanzia di finanziamento

L’unità di supporto aziendale fornisce punti di ingresso per gli sviluppatori di progetti. L’agenzia fornisce informazioni gratuite, consulenza legale e consulenza fiscale, nonché supporto amministrativo e di autorizzazione. I consulenti esterni sono coinvolti a sostegno del suo team.

La pagina beneficiaria menziona le start-up con i piani di business in tecnologia, telecomunicazioni, agrotecnologia, media digitali e altri settori produttivi. L’accompagnamento deve quindi essere esaminato alla luce del progetto e delle condizioni applicabili, non solo dello status di espatriato.

Per un imprenditore istituito all’estero, la preparazione di un progetto in Libano e la garanzia del suo finanziamento rimangono due fasi distinte. Le informazioni sulle formalità non sono né convalida commerciale né impegno di prestito. A Saida, il prossimo passo annunciato rimane lo sforzo comune per passare dalle esigenze aziendali ai progetti selezionati.

Illustrazione: Grand Serail a Beirut, 12 agosto 2017. Archivi fotografici istituzionali, non legati all’incontro di Saida. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Originale.

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