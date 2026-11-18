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Il Marocco sospende provvisoriamente la concessione di nuove autorizzazioni all’esportazione per pomodori, cipolle e patate. Annunciata al Consiglio direttivo il 12 novembre 2026, la decisione mira a proteggere l’approvvigionamento interno. Non costituisce, ai termini del comunicato ufficiale, un divieto generale di tutte le esportazioni vegetali.

Una misura sulle nuove autorizzazioni

Il governo dice che vuole preservare il mercato nazionale tenendo conto degli agricoltori e dei partner africani. Il comunicato non fissa una data di fine. Non annuncia la cancellazione delle autorizzazioni già rilasciate o una specifica esenzione per destinazione. Assimilare questo annuncio alla chiusura di tutte le frontiere commerciali andrebbe quindi oltre la sua esplicita portata.

Il prezzo aumenta oltre un mese, ma non oltre un anno

I dati dell’Ufficio dell’Alto Commissario per il Piano hanno fornito una spiegazione prima di tale decisione. Nel settembre 2026, i prezzi delle verdure sono aumentati del 4,3% da agosto. Tutti i prodotti alimentari sono cresciuti dell’1,6% su un mese, mentre l’indice generale dei prezzi al consumo è cresciuto dell’1,0%.

Tuttavia, il confronto annuale dà un’altra immagine: i prodotti alimentari erano del 2,5% più economici rispetto al settembre 2025, e l’indice generale ha mostrato un aumento dello 0,5%. Un aumento mensile può quindi coesistere con un calo di 12 mesi. Questi dati di settembre non misurano i prezzi di novembre o gli effetti della decisione annunciata il 12.

Scambi tra opportunità e offerta

Limitare i nuovi inizi può, in linea di principio, aumentare i volumi disponibili agli acquirenti locali, a condizione che le merci possano essere reindirizzate a questo mercato. Questo meccanismo non comporta automaticamente un calo equivalente dei prezzi al dettaglio. I costi di trasporto, la conservazione, i margini commerciali e la velocità di distribuzione avvengono tra l’azienda agricola e il consumatore.

Per i produttori, l’arbitrato è diverso. Il mercato interno offre uno sbocco, ma i suoi prezzi e le condizioni di pagamento non sono necessariamente quelli di un contratto di esportazione. Una restrizione può cambiare il valore atteso del raccolto senza ridurre le spese già sostenute. Per gli acquirenti stranieri, il suo impatto dipende principalmente dai loro contratti e dalla possibilità di trovare un’altra fonte di approvvigionamento.

Né i tre prodotti interessati hanno la stessa durata. Un pomodoro fresco porta meno attesa di un lotto di cipolle adeguatamente conservato. Questa differenza fa il modo in cui vengono applicate le merci e il movimento effettivo delle merci, al di là dell’annuncio amministrativo, decisivo.

Ciò significherà l’effetto della decisione

Una valutazione dovrà confrontare i volumi commercializzati localmente, i prezzi all’ingrosso e quelli pagati dalle famiglie in periodi comparabili. Occorre tener conto anche dei cambiamenti stagionali e di qualità. Un prezzo medio nazionale non descrive tutte le situazioni locali.

In questa fase è necessario distinguere tra l’obiettivo del sostegno all’approvvigionamento, la restrizione amministrativa annunciata e i suoi risultati economici. Una decisione sulle autorizzazioni da sola non è sufficiente per determinare quanti più tonnellate entrano nei mercati o che cosa i consumatori di economia ottengono.

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