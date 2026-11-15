Tennis: Abou Hashem e Jundi sacro a Kaslik

Christophe Abu Hashem e Haifa Jundi hanno vinto il semplice torneo J30 di Kaslik, organizzato per gli under 18. Il concorso ha riunito 41 giocatori sui campi dell’Automobile e del Touring Club del Libano. Il comunicato stampa descrive anche i doppi podi e la presentazione dei trofei. Un secondo torneo è annunciato da lunedì 16 novembre 2026 presso i campi della NDU Tennis Academy di Zouk Mosbeh.

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Christophe Abu Hashem e Haifa Jundi hanno vinto il torneo J30 World Tennis Juniors a Kaslik. La competizione, riservata ai minori di 18 anni, ha riunito 41 giocatori. La Federazione di Tennis libanese organizzata con il Club Automobile e Touring del Libano, sui campi del club, sotto la supervisione della Federazione Internazionale del Tennis.

La lista del J30 di Kaslik

Nei singoli ragazzi, Christophe Abu Hashem finì al primo posto, davanti a Tarek Chaabi. Il doppio ragazzo tornò a Yann Elefteriades e Rami Souli. Elias Charabieh e Elie Elia hanno preso il secondo posto.

Tra le ragazze, Haifa Jundi ha vinto il singolo davanti a Marianne Berberian. Quest’ultimo vinse due volte con Lama Naaman. Rina Jisr e Liana Samad hanno finito secondo.

I risultati consentono ai vincitori di guadagnare punti per la classifica internazionale pubblicata dalla Federazione Internazionale del Tennis.

Premi in presenza di funzionari federali

Alla finale hanno partecipato il presidente della federazione, Alain Sayegh, e i suoi vice presidenti Hassan Daouk e Nassib Haddad. Si trova anche a bordo del Club Automobile e Touring del Libano. Erano presenti anche il Tesoriere Abdel Kader Kamar Eddine e membro della Federazione Raymond Kattoura, così come famiglie e appassionati di tennis.

Alla cerimonia di premiazione, Alain Sayegh ha ringraziato il club per aver ospitato il concorso. Si è congratulato con i vincitori e ha lodato i genitori, gli arbitri e gli individui che avevano contribuito all’organizzazione.

Nassib Haddad ha trasmesso i saluti dal consiglio di amministrazione del club e si è congratulato con i giocatori. Ha anche indicato che i tribunali del club sono rimasti a disposizione della federazione. Il direttore del torneo, Louis Baz, ha poi annunciato i nomi dei vincitori, premiati dai funzionari federali.

Un secondo torneo annunciato alla NDU

La Federazione di Tennis libanese annuncia l’inizio di un secondo torneo il lunedì 16 novembre 2026. È organizzato con la NDU Tennis Academy, sotto la supervisione della Federazione Internazionale, sui campi dell’accademia presso l’Università della Madonna di Louaizé, a Zouk Mosbeh.

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