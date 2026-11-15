Gaza: Rafah Brigade Chief Killed

Hamas e l’esercito israeliano confermano la morte di Samir Abu Younis, comandante della Brigata di Rafah, in uno sciopero a Gaza meridionale. Le brigate al-Qassam hanno messo l’attacco sabato sera, 14 novembre. Secondo Israele, aveva preso il comando della brigata circa due mesi prima, dopo la morte di Nael Abu Obeid. L’intero equilibrio dello sciopero rimane da determinare. Gli annunci militari e gli elementi biografici di Hamas rimangono attribuiti ai loro autori.

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Samir Abu Younis, comandante della Brigata Rafah di Hamas, è stato ucciso in uno sciopero israeliano nel sud di Gaza. Le brigate di Al-Qassam annunciarono la sua morte domenica 15 novembre 2026, mettendo l’attacco sabato sera. L’esercito israeliano e Shin Bet hanno poi confermato di averlo preso di mira. Stava dirigendo questa brigata per circa due mesi, secondo la loro dichiarazione.

Rafah Brigade Commander Killed

Gli annunci da entrambe le parti concordano sull’identità della persona responsabile e sulla sua morte. Tuttavia, non forniscono un tempo preciso di sciopero. Le brigate al-Qassam, l’ala armata di Hamas, hanno attaccato la sera del 14 novembre. Il comunicato israeliano si riferisce ad un’operazione notturna nel sud dell’enclave.

Secondo fonti mediche e locali citate dalle agenzie di stampa, lo sciopero ha colpito l’area al-Mawasi ad ovest di Khan Yunes. Le persone ferite sono anche segnalate. I dettagli disponibili non consentono una valutazione completa e indipendente dell’attacco. La funzione del comandante di Rafah quindi non significa che lo sciopero abbia avuto luogo in quella città.

Il nome completo dato dall’esercito israeliano è Samir Mahmoud Hassan Abu Younis. Hamas lo presenta anche come membro del Consiglio Militare Generale delle sue brigate. Questa conferma distingue il suo caso da quello di un ufficiale annunciato solo come bersaglio, il cui destino sarebbe rimasto sconosciuto.

Una rapida successione alla testa della brigata

Secondo l’esercito israeliano, Abu Younis succedette a Nael Abu Obeid, ucciso il 15 settembre. In precedenza era stato vice comandante della Brigata Rafah e capo del Battaglione Tel al-Sultan. Il suo viaggio è quindi parte della struttura locale dell’ala militare di Hamas.

Nel suo tributo, il movimento afferma che si era unito alle brigate al-Qassam nel 1991 e che era stato arrestato in Israele. Lo attribuisce a partecipare alla pianificazione e supervisione dell’attacco del 7 ottobre 2023. Questi elementi biografici e responsabilità sono presentati come dichiarazioni della sua organizzazione.

L’esercito israeliano lo ha accusato di guidare i preparativi per gli attacchi contro civili e soldati israeliani. Dice anche che stava lavorando per ricostruire le capacità militari della brigata. Il comunicato stampa non pubblica documenti per verificare in modo indipendente queste spese.

Attacchi che continuano nonostante la tregua

Israele assicura che ha preso precauzioni per limitare i rischi ai civili, compreso l’uso di munizioni di precisione e sorveglianza aerea. Questa affermazione non è un risultato indipendente sugli effetti dello sciopero.

La morte di Abu Younis avvenne mentre il cessate il fuoco dell’ottobre 2025 non pose fine agli attacchi israeliani nell’enclave. Segue lo sciopero di giovedì 12 novembre contro l’ospedale di Nasser a Khan Yunes. Israele annunciò allora che si stava rivolgendo ad un altro ufficiale, Mohamed Abu Ismail, come comandante della Brigata Khan Yunes. La sua morte non era stata confermata nel materiale pubblicato in quel momento.

Queste due operazioni comportano funzionari diversi. La conferma della morte del comandante di Rafah non rivela quindi il destino della persona responsabile dell’attacco a Nasser. Nessun successore di Abu Younis è identificato negli annunci esaminati questa domenica.

Illustrazione dall’archivio: Jabaliya, 31 maggio 2024. La fotografia non mostra né Rafah né lo sciopero del 14 novembre 2026. Foto: Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Libnanews abbigliamento sotto la stessa licenza.

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