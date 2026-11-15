15 novembre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

Chi ordina dalla Banca del Libano

Libnanews
· 1 min di lettura · 3 vues
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Chi ordina dalla Banca del Libano

Per 30 anni, un solo uomo guidò la Banca del Libano. Oggi, la legge sulla risoluzione della banca crea un secondo centro decisionale. Chi ha l’ultima parola in caso di blocco?

Al programma:
Riad Salamé, governatore dal 1993 al 2023
Karim Souaid, governatore dal aprile 2025
Il Consiglio centrale e il Consiglio di risoluzione superiore
L’appello del presidente Aoun contro l’articolo 3
FMI per valutare qualsiasi cambiamento

Iscriviti a LibnaNEWS per seguire questo file: libnanews.com

Guarda il video originale su YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *