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Chi ordina dalla Banca del Libano
Per 30 anni, un solo uomo guidò la Banca del Libano. Oggi, la legge sulla risoluzione della banca crea un secondo centro decisionale. Chi ha l’ultima parola in caso di blocco?
Al programma:
Riad Salamé, governatore dal 1993 al 2023
Karim Souaid, governatore dal aprile 2025
Il Consiglio centrale e il Consiglio di risoluzione superiore
L’appello del presidente Aoun contro l’articolo 3
FMI per valutare qualsiasi cambiamento
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