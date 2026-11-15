Charawna: L’esercito annuncia la cattura del prigioniero

L’esercito libanese riferisce che ha sequestrato circa 1 milione di compresse, razzi, armi e munizioni durante un’operazione a Charawna, nella regione di Baalbek. Nella sua dichiarazione di domenica 15 novembre 2026, ha anche riferito 18 chilogrammi di narcotici e diversi veicoli sequestrati. Il sospettato ricercato è stato ferito durante uno scambio di fuoco, secondo il conto del comando.
A Charawna, un’operazione che mira un uomo ricercato
La leadership militare ha indicato che l’intervento è stato preparato monitorando e monitorando. Ha preso di mira un cittadino libanese designato dalle iniziali F.J., presentato come oggetto di numerosi mandati di arresto.
Secondo il comunicato, un’unità è stata sparata durante l’operazione e l’esercito ha risposto. Il sospettato è stato raggiunto e trasportato in un ospedale per il trattamento. L’esercito descrive le sue ferite come moderate, senza specificare l’istituzione o il tempo dell’intervento.
Il comando si riferisce, tra l’altro, a sparare a una pattuglia e civili, incidenti violenti e traffico di droga tra le accuse contro di lui. Queste accuse e l’esistenza annunciata dei mandati non costituiscono una condanna giudiziaria.
Altri quattro arrestati
Altri due libanesi e due siriani sono stati arrestati, dice l’esercito. Il comunicato non precisa le spese individuali contro queste quattro persone o i loro possibili legami con il sospettato inizialmente ricercato.
L’inventario annunciato distingue circa 1 milione di compresse in cattività e 18 chilogrammi di sostanze stupefacenti la cui natura non è specificata. Non fornisce stime di valore di mercato, numero di razzi o armi, o quantità di munizioni. Queste figure sono quelle del comando e non sono state verificate in modo indipendente.
Investigazione sotto controllo giurisdizionale
Gli articoli sequestrati sono stati consegnati alle autorità competenti e l’indagine con le persone arrestate ha cominciato sotto la supervisione della magistratura, dice l’esercito.
Questo intervento è distinto dalle operazioni di Marjhin e Bouday, che sono state annunciate il 13 novembre. Questi includevano la distruzione di circa 215 tonnellate di cannabis e marijuana e il sequestro di macchine. Non devono essere aggiunti alle crisi di Charawna o presentati come una singola transazione.
Foto di copertina: Libnanews bank archive, febbraio 2025. Non mostra l’operazione annunciata il 15 novembre 2026. Foto: Esercito libanese / Direzione di Orientamento.
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