16 novembre 2026
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Arti Marziali: tredici titoli a Mont La Salle

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La Commissione Tecnica sull’Arte delle Armi bianche, presieduta da Wissam Bou Serhal e attaccata alla Federazione Karate libanese, ha organizzato il Campionato Libano del 2026 a Mont La Salle. I risultati riportati il 15 novembre dettaglio i primi due posti di tredici categorie. Dieci sono ragazzi, da meno di 10 a meno di 18 anni, e tre ragazze. Ecco la lista completa, con le categorie di età e peso annunciate dagli organizzatori.

Un arbitre lève le bras d’un participant à l’issue d’un combat à Mont La Salle.
Photographie fournie avec le communiqué des résultats du championnat 2026 à Mont La Salle. © Photo fournie avec le communiqué transmis par Jalal Beainou
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La commissione tecnica per l’arte delle armi bianche ha organizzato il campionato del Libano 2026 al Club Mont La Salle. Presieduta da Wissam Bou Serhal, questa commissione è attaccata alla Federazione Karate libanese, sotto la supervisione di cui ha avuto luogo la competizione.

La lista pubblicata il 15 novembre presenta tredici categorie, per età e peso: dieci per ragazzi e tre per ragazze. Dà i primi due posti di ciascuno.

Arti Marziali: Risultati dei ragazzi

  • Meno di 10 anni, meno di 30 kg:1, Antonios Younes; 2, Joseph Antouri.
  • Meno di 10 anni, meno di 35 kg:1, James Nahas; 2, Charbel Assaad.
  • Sotto i 10 anni, sotto i 40 kg:1, Anthony Freifer; 2, Tony Hajj.
  • Sotto i 12 anni, sotto i 45 kg:1, Anthony Zgheib; 2, Salim Hajj.
  • Sotto i 12 anni, sotto i 70 kg:1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine.
  • Meno di 14 anni, sotto i 50 kg:1, Antonios Chaaya; 2, Charbel Kharrat.
  • Meno di 14 anni, meno di 65 kg:1, Charbel Bou Serhal; 2, Joe Hamouche.
  • Sotto i 14 anni, sotto i 80 kg:1, Fadi Hajj Hassan; 2, Hussein Ballout.
  • Sotto i 16 anni, sotto i 50 kg:1, Alain Hammoud; 2, Georges Eid.
  • Sotto i 18 anni, sotto i 80 kg:1, Georges Madi; 2, Christopher Hajjar.

Le tre categorie di donne

  • Meno di 10 anni, meno di 30 kg:1, Kay Madi; 2, Nay Bou Serhal.
  • Meno di 10 anni, meno di 35 kg:1, Leah Abu Gharib; 2, Sila Ballout.
  • Sotto i 12 anni, sotto i 55 kg:1, Regina Raffoul Khoury; 2, Lynn Ayoub.
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