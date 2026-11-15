Arti Marziali: tredici titoli a Mont La Salle

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La Commissione Tecnica sull’Arte delle Armi bianche, presieduta da Wissam Bou Serhal e attaccata alla Federazione Karate libanese, ha organizzato il Campionato Libano del 2026 a Mont La Salle. I risultati riportati il 15 novembre dettaglio i primi due posti di tredici categorie. Dieci sono ragazzi, da meno di 10 a meno di 18 anni, e tre ragazze. Ecco la lista completa, con le categorie di età e peso annunciate dagli organizzatori.