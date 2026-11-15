Arti Marziali: tredici titoli a Mont La Salle

La commissione tecnica per l’arte delle armi bianche ha organizzato il campionato del Libano 2026 al Club Mont La Salle. Presieduta da Wissam Bou Serhal, questa commissione è attaccata alla Federazione Karate libanese, sotto la supervisione di cui ha avuto luogo la competizione.
La lista pubblicata il 15 novembre presenta tredici categorie, per età e peso: dieci per ragazzi e tre per ragazze. Dà i primi due posti di ciascuno.
Arti Marziali: Risultati dei ragazzi
- Meno di 10 anni, meno di 30 kg:1, Antonios Younes; 2, Joseph Antouri.
- Meno di 10 anni, meno di 35 kg:1, James Nahas; 2, Charbel Assaad.
- Sotto i 10 anni, sotto i 40 kg:1, Anthony Freifer; 2, Tony Hajj.
- Sotto i 12 anni, sotto i 45 kg:1, Anthony Zgheib; 2, Salim Hajj.
- Sotto i 12 anni, sotto i 70 kg:1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine.
- Meno di 14 anni, sotto i 50 kg:1, Antonios Chaaya; 2, Charbel Kharrat.
- Meno di 14 anni, meno di 65 kg:1, Charbel Bou Serhal; 2, Joe Hamouche.
- Sotto i 14 anni, sotto i 80 kg:1, Fadi Hajj Hassan; 2, Hussein Ballout.
- Sotto i 16 anni, sotto i 50 kg:1, Alain Hammoud; 2, Georges Eid.
- Sotto i 18 anni, sotto i 80 kg:1, Georges Madi; 2, Christopher Hajjar.
Le tre categorie di donne
- Meno di 10 anni, meno di 30 kg:1, Kay Madi; 2, Nay Bou Serhal.
- Meno di 10 anni, meno di 35 kg:1, Leah Abu Gharib; 2, Sila Ballout.
- Sotto i 12 anni, sotto i 55 kg:1, Regina Raffoul Khoury; 2, Lynn Ayoub.
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