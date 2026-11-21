Le canzoni di Fairouz sono andate dalla radio al festival Baalbek, poi nel cinema palestinese. Tre opere, Etab, Khedni Taht el aricheh e Zahrat al-Mada.

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Dalla radio alla registrazione, da Baalbek al cinema, le canzoni di Fairouz hanno cambiato il pubblico e talvolta funzionano. Tre opere seguono questo movimento: un pezzo del suo debutto radiofonico, una canzone registrata al festival Baalbek e un ode a Gerusalemme che divenne la colonna sonora di un documentario palestinese.

Nell’ottobre 2018, presso l’Istituto Francese Chateaubriand di Gerusalemme, una sessione dedicata alla rappresentazione della città nel cinema palestinese ha presentato un cortometraggio di sette minuti risalente al 1969. Fairuz non era sul poster come performer. L’abbiamo sentito nel film. Il documentario di Ali Siam, le cui immagini sono firmate Hani Jawharieh, aveva dato aZahrat al-Madāinuna seconda vita: quella di una canzone ascoltava mentre guardava la città a cui si rivolge.

Questa proiezione, quasi mezzo secolo dopo la realizzazione del film, ci permette di capire cosa separa una famosa canzone da un punto di vista culturale. Il primo è identificabile alla sua voce o melodia. Il secondo viene trasmesso anche dagli usi ad esso attaccati: ascoltare la radio a casa, trovare sul record una performance di Baalbek, ascoltare la stessa canzone in una stanza dove si parla della storia di Gerusalemme.

« Etab »: un repertorio formato alla radio

Il nome Fairouz è apparso nei programmi della stazione radio nazionale libanese sin dall’estate 1950, secondo Dar El-Nimer, che ha dedicato diverse sessioni di ascolto a questi primi anni. Il centro culturale, insieme all’associazione IRAB, fondò l’inizio della collaborazione con i fratelli Rahbani nell’autunno 1950 e la sua installazione all’inizio del 1952. Radio non è solo il modo di passare un record all’antenna: fornisce gli studi e i programmi in cui il loro repertorio è costruito.

Ricercatore e collezionista Rami Soudah luoghiEtab(« Reproche ») tra le prime tre canzoni Rahbani che Fairouz ha eseguito. Le fonti non permettono di dare un giorno specifico per la sua prima trasmissione. Tuttavia, descrivono un ambiente di lavoro che ha collegato radio libanese, radio siriana e Near East Broadcasting Station. Dar El-Nimer ha anche notato nella stampa del 1952 che gli ascoltatori stavano chiedendo di provare canzoni Fairouz. Questo fornisce informazioni sul luogo dell’interprete in onda, non sul numero di trasmissioni specifiche alEtab.

« Khedni Taht el aricheh »: da Baalbek a 45 giri

A Baalbek, il cambio di scala viene documentato fino alle collezioni di dischi. La Bibliothèque nationale de France conserva un 45 giri dal titoloFestival di Baalbek 1961, cantata da Fairouz e curata in Francia da Pathé Marconi nella collezione Voix de l’Orient. La sua comunicazione identifica in particolareKhedni Taht el arichehe distingue il luogo e l’anno di registrazione, Baalbek nel 1961, dal deposito legale francese nel 1962.

Gli archivi del Baalbeck International Festival tenutosi all’American University di Beirut hanno fatto luce su questa registrazione. Nel 1957, le Notti libanesi riunirono il cantante, i fratelli Rahbani e altri compositori, tra cui Toufic El Bacha, Zaki Nassif e Philemon Wehbe. I 45 giri non restituiscono l’intero spettacolo o il suo arredamento. Mostra, tuttavia, come una canzone registrata al festival è stata pubblicata altrove, su un mezzo che un ascoltatore potrebbe trovare senza aver partecipato alla performance.

« Zahrat al-Mada

InZahrat al-Madāin(« The Flower of Cities »), il film del 1969 riprende l’omonima canzone di Fairouz per accompagnare le sue immagini di Gerusalemme e di vita palestinese sconvolte dall’occupazione israeliana dopo la guerra del 1967. La canzone non serve più solo a evocare una città assente: accompagna la vista di questa città e dà al montaggio la sua colonna sonora. Il progetto di conservazione Il Progetto Void documenta il restauro del film di Azza El-Hassan nel 2017. L’anno successivo, la proiezione a Gerusalemme è stata accompagnata da una discussione sul posto della città nel cinema palestinese.

In questi tre casi, la canzone non raggiunge il pubblico da solo. Le radio lo hanno messo in circolazione, un editore ha fissato una versione di un festival su disco, i registi la riconquistano e i ristoratori hanno messo il film in proiezione. Queste tracce non dimostrano che tutti associano gli stessi ricordi a Fairouz. Essi mostrano come diverse generazioni sono state in grado di riguadagnare la sua voce in contesti molto diversi, senza che le opere vengano ridotte alla memoria della loro prima interpretazione.

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