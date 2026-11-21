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La casa di Dar Hashem ha aperto Kitab, una libreria su Hamra Street a Beirut. Presenta le proprie pubblicazioni e opere di altri editori. L’apertura dà un punto di vendita fisico a un catalogo arabo che va dalla traduzione letteraria all’indagine della guerra nel sud del Libano.

L’editore aveva fissato il suo appuntamento di apertura mercoledì 11 novembre e ha annunciato il giorno seguente che la libreria aveva accolto i suoi primi lettori. Presenta Kitab sia come punto vendita che come luogo di lettura. Nel suo annuncio, Dar Hashem ha detto che voleva fare spazio per la discussione sui libri. Non è ancora dettagliato un programma di incontri nelle informazioni pubbliche consultate.

Libreria Kitab a Hamra: da catalogo a strada

Il posto ha un nome diverso dall’editore che lo ha creato. Non è, tuttavia, semplicemente un contatore per il ritiro degli ordini di Dar Hashem: nella sua presentazione di apertura, la casa specifica che gli scaffali devono includere libri da altri editori. Non pubblica un elenco completo di queste case o un inventario dei titoli in loco. Il catalogo online di Dar Hashem fornisce informazioni sulla linea editoriale del fondatore, ma non sulla disponibilità di un volume specifico nella libreria.

Due traduzioni danno un’idea di questa linea. Antropologo Munira Khayyat dedicato Un paesaggio di guerra alla vita dei villaggi del sud del Libano in un ambiente plasmato da anni di conflitto. Il libro è apparso per la prima volta in inglese nel 2022. Dar Hashem pubblicò la traduzione araba di Ahmad A. Mohsen nel 2026. Il catalogo contiene anche una traduzione del romanziere irlandese Sally Rooney. Questi titoli hanno diversi record: l’indagine sul campo in Libano e la narrativa contemporanea in traduzione.

I testi diplomatici occupano un altro posto. Dar Hashem pubblica in arabo La forza della negoziazioneAbbas Araghchi. La sua seconda edizione, pubblicata nel 2026, aggiunge un capitolo sui negoziati dell’Iran intorno alla guerra di 12 giorni del 2025. Il libro presenta il conto dell’autore, che fa parte delle discussioni. La casa pone una delle sue prime attività pubbliche intorno a questo lavoro, quando è stato firmato a Muscat nell’aprile 2025. L’apertura a Hamra segna un’altra tappa: l’editore ora ha un luogo di vendita a Beirut.

Un luogo aperto, incontri ancora da specificare

Kitab si trova in una strada dove negozi e caffè sono stati a lungo accanto librerie. La scelta di questo indirizzo dà un posto per consultare e acquistare opere che potrebbero già essere ottenute attraverso altri canali. Non dice ancora come la libreria selezionerà libri da altre case, o quali incontri i lettori possono partecipare.

L’annuncio si trova Kitab su Hamra Street a Beirut. Non specifica un numero normale di strada o orari di apertura. Le informazioni pubblicate ci permettono di individuare la libreria e di identificare alcuni titoli del catalogo del suo fondatore, di non garantire l’accesso in qualsiasi momento o la presenza di un libro sui suoi scaffali.

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