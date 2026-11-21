Il CNSS annuncia 363 miliardi di sterline in anticipo per ospedali e medici contratti. Le decisioni del 19 novembre riguardano 4.809 casi di assistenza già completati. Nessun trasferimento è confermato. Le tariffe del 90% e dell’85% calcolano l’anticipo al richiedente, non la parte della fattura rimborsata.

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Il Fondo nazionale di previdenza sociale (CNSS) ha deciso il 19 novembre di assegnare 363 miliardi di sterline libanesi in anticipo agli ospedali e ai medici che erano stati contratti per 4.809 casi già completati. Il Fondo annuncia i trasferimenti nei giorni seguenti, senza data di pagamento confermata.

Le decisioni 603, 604 e 605 riguardano le cure fornite alle persone assicurate per conto del CNSS. Il comunicato stampa di Public Relations, rilasciato il 20 novembre, ha annunciato che i fondi sarebbero stati trasferiti ai conti dei ricorrenti, ma non ha dichiarato che gli ordini erano stati eseguiti o che i fondi erano stati ricevuti. Non fornisce una ripartizione tra istituzioni e medici. I registri 4.809 non costituiscono un conteggio separato dei pazienti e i fondi non vengono pagati direttamente all’assicurato.

Da deposito a pagamento anticipato

Nota informativa n. 822 organizza il circuito generale. Gli ospedali contratti presentano voucher mensili che indicano il numero di casi, il loro valore in base alle tariffe del Fondo e alle quote dell’istituzione e del team medico. Una volta che i buoni sono stati firmati dall’ufficio competente, le disposizioni prevedono fino a 15 giorni per trasmetterli ai conti e poi fino a 15 giorni per il pagamento da effettuare. Tali scadenze riguardano il trattamento dei buoni: non consentono il calcolo di una data di pagamento dal 19 novembre.

Questo circuito consente ai richiedenti di ricevere alcuni degli importi dovuti prima dell’insediamento finale dei loro file. Il rilascio su questa rata non specifica la fase raggiunta per ogni istituzione o per tutti i pagamenti. Non misura quindi il tempo tra il completamento della cura e il suo insediamento.

A cui si applicano i tassi del 90% e dell’85%

All’inizio dell’anno, la nota n. 822 prevedeva un anticipo del 75% del valore dei registri ospedalieri idonei, escludendo la dialisi. L’833 dell’8 giugno ha aumentato questo tasso al 90 % per le procedure chirurgiche sulla somma forfettaria e all’85 % per gli altri casi ospedalieri interessati, ancora senza dialisi. Queste tariffe si applicano a maggio 2026 e mesi successivi. La base è il valore del file secondo i tassi riconosciuti dal CNSS, non necessariamente l’intera fattura ospedaliera.

Le due percentuali sono utilizzate per calcolare l’anticipo al richiedente. Essi non fissano il tasso di pagamento per ogni atto o il resto per la persona assicurata. Il comunicato stampa non specifica la distribuzione di 4.809 casi tra le categorie di atti.

Due cumulazioni per il 2026, non due buste da aggiungere

Integrando questa tranche, il CNSS ha aumentato gli anticipi ospedalieri a circa £6,475 miliardi dall’inizio del 2026. Per lo stesso anno, ha un totale di circa 7,900 miliardi per il settore, contando anche la dialisi ma escludendo i pagamenti alle istituzioni che non beneficiano del sistema di anticipo. La prima cumulazione è inclusa nel secondo. Entrambi includono la tranche il cui trasferimento rimane da confermare: non solo provano l’importo ricevuto.

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