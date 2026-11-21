In Siria, la Commissione nazionale per la giustizia transizionale ha chiuso la sua forma pilota. Le famiglie già registrate non dovranno ricominciare al lancio ufficiale. I loro file rimangono da controllare. Questo approccio non è equivalente a una decisione di compensazione o di segnalazione automatica alla commissione responsabile dell’indagine sulle persone scomparse.

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In Siria, coloro che hanno completato la forma pilota del registro nazionale delle vittime non dovranno re-registrarsi al momento della sua apertura ufficiale. La Commissione Nazionale per la Giustizia Transizionale ha annunciato la chiusura della collezione di prove. Ha detto che i file già archiviati sarebbero stati presi in considerazione e verificati. Non ha fissato una data per l’apertura del registro o ha annunciato eventuali riparazioni.

Registro nazionale delle vittime: nessuna seconda registrazione

La Commissione ha aperto la raccolta il 14 novembre. Si è concentrato sulle vittime di attacchi gravi e le loro famiglie tra le persone più vulnerabili che vivono in Siria. Nel suo messaggio pubblicato il 19 novembre, la Commissione ha spiegato che si trattava di testare la raccolta dei dati, non di una registrazione definitiva di tutte le vittime. Esso chiede che i dati personali non vengano trasmessi da forme non ufficiali.

La distinzione è importante per le famiglie: non compilando un secondo modulo non significa che nessun supplemento può essere richiesto. L’annuncio non specifica come una famiglia sarà in grado di visualizzare o correggere il suo file, o in quali condizioni le persone che vivono al di fuori della Siria saranno in grado di registrarsi.

Avvicinare gli archivi senza ripetere le storie

Il 4 novembre la Commissione e la Rete dei diritti dell’uomo siriana hanno firmato un accordo di cooperazione. Esso prevede la condivisione di informazioni pertinenti all’interno delle norme applicabili e soggette a garanzie. Riutilizzare le informazioni già raccolte potrebbe impedire alle famiglie di segnalare gli stessi fatti più volte. Tuttavia, l’accordo non dimostra che i file nominali sono stati trasferiti o che gli archivi delle organizzazioni sono ora compilati in un database comune.

Il servizio di riparazione identifica diverse forme di danno: fisico, psicologico, materiale o sociale. Egli può proporre la riabilitazione, la restituzione dei diritti o la compensazione. Raccogliere i dati necessari per questi programmi non è di assegnare una riparazione, e l’annuncio del completamento del test non contiene alcuna decisione individuale.

Ricerca di una persona scomparsa cade sotto un’altra commissione

La Commissione nazionale per le persone scomparse ha lanciato il proprio meccanismo, Athar, il 30 agosto. Il suo ruolo è quello di raccogliere rapporti e scoprire cosa è successo alle persone scomparse. Il registro delle vittime deve documentare gravi violazioni e i loro effetti. Una scomparsa forzata può quindi rientrare nell’ambito di entrambe le procedure, senza una registrazione automatica con l’altra.

Il prossimo passo annunciato è l’apertura della forma ufficiale della Commissione di Giustizia Transizionale. Fino ad allora, l’unica esenzione annunciata è per coloro che avevano già completato il modulo di prova.

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