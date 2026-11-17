La Banca del Libano, nella sua relazione annuale del 2025, distingue tra entrate in dollari dalle sue attività e recupera in dollari bancari. Tra le altre cose, cita $109.15 milioni in costi dividendi per Middle East Airlines oltre due anni e $195,600 in reddito di noleggio nel 2025. Questi importi non costituiscono un reddito annuo unico e non misurano il valore dei suoi beni. I ricavi dei beni BDL rispondono a una domanda più specifica del loro prezzo di vendita. Un edificio può generare affitto; un interesse può pagare un dividendo; un reclamo può essere recuperato. La relazione annuale, quotata nel catalogo del novembre 2026, distingue queste operazioni. La loro natura, il loro periodo e la loro disponibilità devono essere mantenuti per capire cosa realmente portano.

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La Banca del Libano, nella sua relazione annuale del 2025, distingue tra entrate in dollari dalle sue attività e recupera in dollari bancari. Tra le altre cose, cita $109.15 milioni in costi dividendi per Middle East Airlines oltre due anni e $195,600 in reddito di noleggio nel 2025. Questi importi non costituiscono un reddito annuo unico e non misurano il valore dei suoi beni.

I ricavi dei beni BDL rispondono a una domanda più specifica del loro prezzo di vendita. Un edificio può generare affitto; un interesse può pagare un dividendo; un reclamo può essere recuperato. La relazione annuale, quotata nel catalogo del novembre 2026, distingue queste operazioni. La loro natura, il loro periodo e la loro disponibilità devono essere mantenuti per capire cosa realmente portano.

I proventi dei beni BDL: i dividendi MEA coprono due anni

Il documento mostra la raccolta di $109.151,898 in costi di dividendo da Middle East Airlines per un periodo di due anni. Non dà una ripartizione annuale di questo totale in questo passaggio. Presentarlo come reddito nel 2025 da solo potrebbe raddoppiare il tasso suggerito al lettore.

Dividere questo importo di due darebbe una media aritmetica, non il pagamento effettivo ricevuto ogni anno. La distribuzione può essere irregolare. Senza un programma dettagliato, non è possibile dedurre un fatturato annuo ricorrente o estendere questo importo allo stesso importo in una previsione per 2026 o 2027.

BDL menziona separatamente $715,000 in costi di dividendo da The Arab Investment Company, o TAIC. Il rapporto indica anche una rivalutazione delle sue partecipazioni in dollari freschi. Una rivalutazione e un dividendo non sono due forme equivalenti di ricavi: i primi mutano una stima del valore, il secondo corrisponde ad una distribuzione.

Gli affitti non danno il valore degli edifici

Il portafoglio immobiliare affittato ha generato $195,600 fresco nel 2025. Questo importo è per immobili in affitto. Non deve essere presentato come il ritorno su tutti gli edifici bancari centrali, alcuni dei quali possono avere altri usi.

Il rapporto aggiunge che tutti i beni immobili sono stati rivalutati in dollari freschi, ma questa rivalutazione non è ancora stata registrata nei libri. Non fornisce un totale per calcolare un ritorno consolidato qui. Né fornisce i costi necessari per convertire gli affitti ricevuti in reddito di affitto netto.

Una performance richiede un numeratore e un denominatore comparabili. Dividere gli affitti di alcune proprietà affittate dal valore dell’intero patrimonio mescolare due perimetri. Dividere i ricavi lordi di un vecchio valore produrrebbe un altro pregiudizio. I dati disponibili sono utilizzati per misurare un flusso di cassa identificato, non per stabilire un prezzo di vendita.

Le distribuzioni di fondi non hanno tutti la stessa liquidità

Il monitoraggio degli investimenti relativi alla Circolare 331 fornisce diversi importi aggiuntivi. BDL afferma che ha ricevuto $164,934 in tasse da Berytech Fund II e $54,803.08 in tasse da Leap Investments I. Cita anche $3 milioni di banca del Fondo Azure e 841,773 banca del Fondo Fenicio I.

Operazione presentata nella relazione 2025 Importo Qualifica conservata MEA Dividendi 109, 151,898 Dollari freschi, oltre due anni Dividendi di TAIC $715,000 Dollaro fresco Reddito da edifici affittati $195,600 Dollari freschi, 2025 Distribuzione del Fondo Berytech II 164,934 Dollaro fresco Distribuzione degli Investimenti I 54,803.08 Dollaro fresco Distribuzione del Fondo Azure $3.000 Dollari bancari, « lollars » Distribuzione del Fondo Fenicio I 841,773 Dollari bancari, « lollars »

Questa tabella non propone volontariamente alcun totale generale. Esso giustappone le operazioni descritte con le loro caratteristiche. L’aggiunta di dollari freschi e « lollars » come se avessero la stessa disponibilità cancellasse la distinzione fatta dal documento. Nessun taglio uniforme dei capelli è fornito per convertirli in una quantità simile liquido.

Né dovrebbe una distribuzione dei fondi essere trattata automaticamente come un profitto. A seconda della sua natura, può includere un ritorno di capitale. Il passaggio della relazione non precisa tale ripartizione. Gli importi ricevuti non sono quindi sufficienti per calcolare la redditività degli investimenti iniziali.

Il recupero della banca non è un dividendo

In un’altra sezione, BDL menziona $415,107 dollari bancari raccolti da Byblos Bank. Esso li collega al recupero del debito di Banque Pharaoh & Chiha, nell’ambito di servizi di prestito legati ai meccanismi di fusione e riforma bancaria. Questo importo ammonta a un rimborso del debito, non a un affitto o dividendo.

Queste distinzioni rendono impossibile confondere tre domande: quanto il BDL possiede, quanto raccoglie, e quanto di queste entrate costituiscono reddito. Inoltre evitano di trasformare i ricavi identificati in buste già assegnate al rimborso dei depositanti. Il rapporto non decide tale assegnazione.

Per i fondi e le società collegate alla circolare 331, la banca centrale afferma infine che non ha concesso alcuna nuova approvazione nel 2025, come nel 2024. Le distribuzioni documentano quindi il monitoraggio degli investimenti esistenti. Una valutazione delle loro prestazioni richiederebbe ancora capitale, potenziali perdite, costi e date esatte dei pagamenti.

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