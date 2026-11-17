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La terza edizione del festival BFL x Pro.Sec si svolgerà da venerdì 20 a lunedì 23 novembre 2026 presso il Cité sportif Camille-Chamoun a Beirut. Organizzata da Beirut Fighters League in collaborazione con Pro.Sec, l’evento riunirà le competizioni Muay-Thai e Jujitsu sotto la supervisione delle federazioni libanesi di entrambe le discipline.

Secondo il programma comunicato dagli organizzatori, la cerimonia di apertura è prevista per venerdì 20 novembre alle ore 19, prima della sera di combattimento Muay-Thai. Atleti dal Libano, Siria, Palestina e Giordania sono annunciati per questa prima sera, che si terrà in tre anelli.

Un titolo WMC in gioco tra i 63,5 kg

La lotta principale sarà tra i due libanesi Omar Serraj e Vasken Ayendjian. Gli organizzatori annunciano un confronto per un titolo World Muaythai Council (WMC) nella categoria 63,5 kg. La presentazione della serata alla biglietteria Ihjoz afferma che due titoli nazionali WMC saranno giocati durante l’evento.

Prima di questa sera, una presentazione faccia a faccia dei combattenti è prevista giovedì 19 novembre alle ore 18, presso la sede di Pro.Sec a Hazmieh. Esso riunirà atleti, organizzatori e i media.

Jujitsu sabato, Muay-Thai domenica e lunedì

Il festival proseguirà sabato 21 novembre con la Coppa del Libano di Jujitsu. Domenica 22 novembre, i concorsi Muay-Thai saranno dedicati alle categorie di età da 4 a 13 anni, con un inizio agli incontri annunciati alle ore 10.

L’ultimo giorno, lunedì 23 novembre, sarà riservato ai partecipanti Muay-Thai di 14 anni e oltre. Il programma distingue così la serata di apertura dai prossimi tre giorni, che ospiterà altre categorie di concorrenti.

Biglietti e accesso

Per venerdì sera, il comunicato stampa annuncia tre categorie di biglietti da 10, 20 e 30 US$. La prenotazione è offerta sulpagina ufficiale dell’evento su Ihjoz. L’ingresso sarà gratuito sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 novembre, secondo gli organizzatori.

In pratica:BFL x Pro.Sec, 20-23 novembre 2026, Cité sportif Camille-Chamoun, Beirut. Cerimonia di apertura Venerdì alle 19. Gli orari indicati sono quelli del Libano.

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