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Un sondaggio del New York Times pubblicato il 15 novembre ha messo in discussione la pista iraniana ha seguito per decenni per trovare Ron Arad. Secondo i rapporti accessibili, i servizi israeliani avevano rapito i funzionari iraniani per interrogarli, mentre diverse valutazioni avevano già diretto la ricerca verso il Libano. Queste rivelazioni rimangono conclusioni giornalistiche, non fatti stabiliti da una decisione di corte.

Libnanews ha consultato le relazioni dettagliate di Ynet, il Times of Israel e il Jerusalem Post, così come gli archivi sul file. Dal momento che il testo originale del New York Times non è accessibile durante questa verifica, i seguenti nuovi elementi sono attribuiti ad esso attraverso queste occasioni. La loro concordanza non è una conferma indipendente: si riferiscono alla stessa indagine.

Ron Arad: L’indagine ha esaminato i rapimenti

Due funzionari iraniani occupano un posto centrale nelle narrazioni pubblicate. Il primo è Alireza Asgari, ex vice ministro della Difesa, scomparso a Istanbul. Il secondo è Abdullah Saberi, comandante delle Guardie Rivoluzionarie, che è stato riferito rapito a Damasco nel settembre 2021.

Secondo il rapporto del Jerusalem Post, il New York Times attribuisce agli ex funzionari americani l’affermazione che Asgari è stato catturato, interrogato e ucciso dagli agenti Mossad. Si tratta di una carica particolarmente grave, basata sulla testimonianza riportata. Libnanews non poteva verificare in modo indipendente le circostanze della sua scomparsa o le circostanze della sua presunta morte.

Per Saberi, la storia si basa sulle fonti iraniane e siriane citate nell’indagine. Venne riferito portato in Israele e interrogato su Arad prima di essere rilasciato in Sudafrica. I ricatti riportano anche accuse di tortura. Solo loro non permettono che questi fatti o responsabilità individuali siano stabiliti in via giudiziaria.

Disaggregamenti nell’intelligenza israeliana

L’interesse dell’indagine va oltre il conto di queste transazioni. Descrive una discrepanza tra le ipotesi privilegiate e le riserve espresse nei servizi israeliani.

Nella sua riconquista, Ynet riporta le osservazioni nominali di Rami Igra, ex capo del Mossad responsabile della scomparsa. Ha messo in discussione una testimonianza medica che aveva alimentato l’idea di una detenzione di Arad in Iran. Il testimone ha affermato di aver trattato il navigatore senza fornire alcuna prova per corroborare la sua storia.

Ynet cita anche Yuval Diskin, ex direttore di Shin Bet. Secondo il New York Times, una rivalutazione condotta nel 2006 aveva escluso un trasferimento in Iran. Avi Kalo, ex ufficiale militare incaricato del caso delle persone scomparse, è stato detto di aver raggiunto una conclusione nel 2016 dirigendo la ricerca verso Nabi Chit nel Bekaa.

Questi conti nominali sono distinti da conti anonimi di operazioni clandestine. Essi identificano coloro che sfidano le vecchie valutazioni. Tuttavia, non forniscono alcuna posizione definita di un residuo o prova definitiva delle circostanze della scomparsa.

Rinnegamento israeliano e domande aperte

Le accuse che circondano Asgari non sono nuove, anche se l’indagine porta loro una nuova storia. Il 7 marzo 2007, un’agenzia di spedizione ha riferito la negazione del ministro della Difesa israeliano Amir Peretz. Rifiutò il coinvolgimento di Mossad nella scomparsa dell’ex leader iraniano.

Questa negazione storica deve essere richiamata, ma non può essere presentata come risposta alle rivelazioni del novembre 2026. I documenti consultati non restituiscono pienamente il diritto alle procedure di risposta per l’indagine originale. Né possono trasformare l’assenza di conferma ufficiale in una confessione.

Nabi Chit, un sito di ricerca già noto

Ron Arad scomparve dopo aver espulso dal suo velivolo sul Libano nel 1986. Fotografie e lettere in seguito attestarono la sua prigionia. Il caso ha attraversato diversi decenni di negoziati, valutazioni contrastanti e operazioni di ricerca.

Nabi Chit non appare improvvisamente con questa indagine. La notte del 6-7 marzo 2026, un’operazione israeliana in questa zona aveva già preso di mira la ricerca di elementi legati al navigatore. Libnanews riportò poi i comunicati dei due eserciti: Israele riconobbe che non aveva trovato alcuna prova sul sito cercato, mentre l’esercito libanese annunciò la morte di tre dei suoi soldati e civili nei bombardamenti che accompagnavano l’intervento.

L’ipotesi della morte di Arad in Libano nel 1988, riportata nell’indagine, non risolve tutte le domande. La posizione dei suoi resti e le circostanze esatte della sua scomparsa rimangono da determinare. Le nuove accuse riguardanti le operazioni clandestine richiedono anche prove verificabili al di là delle prove pubblicate.

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