I residenti libanesi degli Emirati Arabi Uniti possono ora richiedere un passaporto biometrico presso l’ambasciata libanese ad Abu Dhabi. La General Security stabilisce l’avvio della ricezione delle domande lunedì 16 novembre 2026. Per il Consolato Generale di Dubai, ha annunciato un’apertura più tardi quella settimana, senza dare un giorno specifico.
Abu Dhabi operativo, Dubai annunciato
La distinzione è importante per gli utenti: il comunicato stampa conferma una data di inizio ad Abu Dhabi, ma non consente alla finestra di Dubai di essere considerata già aperta. Un annuncio generale sull’implementazione di apparecchiature all’estero non sostituisce la conferma locale del ricevimento delle domande.
Il Consiglio di Sicurezza Generale presenta questa estensione come un passo nel suo piano di implementazione progressivo per le missioni diplomatiche libanesi. L’obiettivo annunciato è quello di ridurre i viaggi e le formalità imposte agli espatriati consentendo loro di svolgere più formalità nel loro paese di residenza.
Ciò che l’annuncio non specifica
Il comunicato stampa non dettaglia i documenti da fornire, le tariffe o le scadenze per l’emissione. Inoltre non specifica se la ricezione è solo su appuntamento o quali situazioni individuali sono ammissibili. L’apertura di un servizio depositario non significa quindi che il passaporto venga rilasciato sul posto o restituito immediatamente.
Prima del viaggio, i richiedenti devono ottenere la conferma dell’ammissibilità, del processo di nomina e dell’elenco dei documenti giustificativi della posta diplomatica in questione. Per Dubai, il primo controllo rimane la data effettiva di messa in servizio. Le procedure pubblicate per altri consolati non devono essere recepite automaticamente negli Emirati.
Prolungamento progressivo consolare
Questa apertura fa parte di un’espansione dei servizi biometrici all’estero, menzionata anche dal Ministero degli Interni per quanto riguarda diversi incarichi diplomatici. Per i residenti degli Emirati, la novità concreta è la possibilità annunciata di depositare l’applicazione ad Abu Dhabi dal 16 novembre. Il prossimo passo verificabile sarà l’avvio efficace della reception a Dubai, seguita dalla pubblicazione delle modalità pratiche per i due post.
Illustrazione: Passaporti libanesi, archivio fotografico Libnanews. Data di sparatoria non stabilita; Non è la nuova finestra ad Abu Dhabi. © Archivi Libnanews.
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