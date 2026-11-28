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La WWE annunciò la morte di Jermaine Haley, noto sugli anelli come Bronson Reed, a 38 anni. Il wrestler australiano vinse il titolo NXT nordamericano nel 2021 e la Royal Battle in omaggio a André le Géant nel 2024, dopo una visita in Giappone.

Jermaine Haley, il lottatore australiano noto dagli spettatori WWE come Bronson Reed, è morto venerdì 27 novembre all’età di 38 anni. WWE ha annunciato la sua morte e l’ha attribuita a complicazioni mediche, senza specificarne la natura. Non ha dato posto o tempo.

Primo titolo NXT contro Johnny Gargano

Originariamente da South Australia, Reed si unì alla WWE nel 2019 dopo aver combattuto su diversi circuiti. Si è fatto conoscere a NXT, un ramo WWE con i propri spettacoli e campionati. Il 18 maggio 2021 batte Johnny Gargano in una partita di gabbia per vincere il titolo nordamericano. Rimase nella cintura fino al 29 giugno, quando sconfisse Isaiah « Swerve » Scott.

In Giappone, vittoria su Kazuchika Okada

Nel 2022, sotto il nome di Jonah, ha interpretato il G1 Climax del New Japan Pro-Wrestling. A Osaka, ha battuto Kazuchika Okada nel torneo. Questa vittoria non è stata una conquista del titolo: ha portato la federazione giapponese a pianificare una nuova lotta tra i due uomini al suo incontro in ottobre.

Il ritorno alla WWE e la vittoria del 5 aprile 2024

Tornando alla WWE con il nome Bronson Reed, vinse la Royal Battle il 5 aprile 2024 in omaggio a André le Géant, durante la sua battagliaSmackDown. La sua cattura finale, il « Tsunami », era uno dei segni distintivi del suo carattere. Nel maggio 2025 tornò sullo schermo durante ilSabato sera Main Event, in un’alleanza che lo ha affiancato Seth Rollins, Bron Breakker e Paul Heyman.

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