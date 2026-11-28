L’Ucraina ha inviato ai suoi partner una proposta di tregua nel Mar Nero per garantire le sue esportazioni agricole. Il ministro Andri Sybiha dice che sta aspettando una risposta a Mosca e dice che la Russia vuole includere il petrolio. Il testo non è stato reso pubblico e non è stato annunciato alcun accordo.

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L’Ucraina ha inviato ai suoi partner una proposta di tregua nel Mar Nero per garantire le sue esportazioni agricole. Il ministro Andri Sybiha dice che sta aspettando una risposta a Mosca e dice che la Russia vuole includere il petrolio. Il testo non è stato reso pubblico e non è stato annunciato alcun accordo.

L’Ucraina vuole una tregua del Mar Nero per proteggere le esportazioni dai suoi porti. Il suo ministro degli Esteri, Andri Sybiha, ha detto a Kiev venerdì 27 novembre, che il suo governo aveva trasmesso le sue proposte ai partner stranieri. Lo ha annunciato alla conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare « Food from Ukraine ». Non ha fissato una data per la risposta russa.

Kyiv presenta la proposta come mezzo per ripristinare la libertà di navigazione e permettere l’esportazione di prodotti agricoli. Sybiha ha ringraziato Turchia, Egitto e India per il loro ruolo negli sforzi di de-escalation e mediazione. Egli non ha precisato ciò che ciascuno di questi paesi sarebbe chiamato a fare se la proposta avesse portato ad un accordo.

Olio nel cuore del disaccordo

Il perimetro della tregua è il primo punto di attrito. Secondo Sybiha, Mosca chiede di includere il petrolio nelle discussioni. Il ministro ucraino ritiene che tale misura potrebbe venire sotto una più ampia tregua energetica, a condizione che copra tutte le infrastrutture energetiche e le attività interessate. Per il Mar Nero, sostiene un accordo che si concentra sui prodotti agricoli.

Questa richiesta russa è riportata dal ministro ucraino, non da un testo comune. Kyiv non ha pubblicato la proposta in dettaglio, e il Cremlino non ha annunciato la sua accettazione. Pertanto, non è stabilito che navi e carichi sarebbero coperti, quali porti sarebbero inclusi nel regime o che avrebbero trovato le violazioni. L’annuncio non cambia solo le condizioni di navigazione.

Quali sono le misure precedenti del 2022

La Turchia e le Nazioni Unite avevano già negoziato un passaggio per le navi mercantili nel 2022. Firmato a Istanbul il 22 luglio, la Black Sea Grain Initiative ha permesso di esportare da tre porti ucraini. Un centro di coordinamento a Istanbul seguiva i movimenti e organizzava le ispezioni. Le Nazioni Unite hanno registrato 32,8 milioni di tonnellate di cereali e altri prodotti alimentari esportati sotto questo regime, prima della sua fine il 17 luglio 2023, quando la Russia ha rifiutato di estenderlo.

Questo precedente dà un ordine di grandezza, ma non l’uso della proposta attuale. I meccanismi di controllo, gli impegni di sicurezza e i porti interessati devono essere definiti in ogni nuovo accordo. Un’interruzione degli attacchi ridurrebbe uno dei principali rischi per le navi. Non ripristinare istantaneamente la capacità della porta o le rotazioni del vettore.

Opportunità per i produttori e un problema per gli importatori

Nello stesso vertice, il presidente Volodymyr Zelensky ha difeso il mantenimento dei collegamenti terrestri e fluviali con l’Unione europea. Questi percorsi, stabiliti dall’Ucraina, dall’Unione Europea e dalla Moldavia nel 2022, utilizzano ferrovie, strade e vie navigabili interne. Essi forniscono agli esportatori ulteriori opportunità quando la spedizione è interrotta. Una tregua nel Mar Nero avrebbe affrontato un problema separato: la sicurezza del carico dai porti ucraini.

La presidenza ucraina ha anche presentato la revisione del programma di aiuto alimentare dall’Ucraina. Annuncia oltre 343.000 tonnellate di cibo acquistato per 20 paesi in quattro anni, con acquisti e consegne organizzate dal World Food Programme. Questa cifra misura l’approvvigionamento di un programma umanitario. Non rappresenta tutte le esportazioni agricole ucraine né rappresenta un impegno sui volumi che passerebbero sotto una possibile tregua.

Per gli importatori del Nord Africa, del Medio Oriente e di altre regioni a cui Kyiv vende cereali o olio di girasole, la questione immediata è la regolarità delle consegne. Nessuna data di recupero, nessun volume aggiuntivo e nessun itinerario protetto emerge dall’annuncio di venerdì. Il passo successivo è una risposta di Mosca alla proposta di Kiev.

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