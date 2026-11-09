Tassazione: Jaber prepara una legge di regolarizzazione

Yassine Jaber annuncia la preparazione di un disegno di legge per consentire ai contribuenti di regolarizzare i loro obblighi durante le crisi libanesi. Durante uno scambio al Cairo ICT, il Ministro ha anche dettagliato i lavori per modernizzare i servizi doganali ed elettronici. L’utilizzo dei dati internazionali dei prezzi dovrebbe contribuire a controllare i valori dichiarati di importazione. Nessun calendario legislativo, portata fiscale o contratto con un fornitore di dati è stato specificato nelle dichiarazioni emesse il 9 novembre.

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Il Ministero delle Finanze sta preparando un progetto di legge sulla regolarizzazione fiscale per i contribuenti che hanno accumulato obblighi e arretrati durante le crisi in Libano. Yassine Jaber ha indicato durante uno scambio al Cairo ICT 2026, in dichiarazioni trasmesse il lunedì 9 novembre. Il Ministro ha anche annunciato una modernizzazione dei controlli doganali, con l’uso proposto dei dati internazionali sui prezzi e dell’intelligenza artificiale.

La discussione ha riunito Yassine Jaber e la sua controparte egiziana Ahmed Kouchouk sulle riforme finanziarie e lo sviluppo economico nell’era AI. Il programma ufficiale della fiera mette questa riunione sabato 7 novembre, dalle 16.15 alle 17:00, ora del Cairo. Il rapporto che illustra gli annunci fiscali è stato rilasciato il 9 novembre, dopo la visita del ministro libanese.

Regolamentazione fiscale ancora da definire

Yassine Jaber giustifica la preparazione del testo dalle circostanze eccezionali sperimentate da individui e imprese. Esso desidera consentire ai contribuenti di risolvere la loro situazione con il dipartimento, tenendo conto dell’accumulo di impegni e ritardi in pagamento.

Il Ministro distingue tra le azioni che l’amministrazione può prendere direttamente e quelle che richiedono una legislazione. Secondo lui, questa differenza spiega il lavoro legislativo in corso. L’annuncio riguarda la preparazione di un progetto, non l’entrata in vigore di un nuovo regime.

Le dichiarazioni circolate non precisano ancora le categorie fiscali interessate, i periodi coperti, le procedure di regolamento o eventuali riduzioni delle sanzioni. Essi non forniscono anche un calendario per la presentazione o l’adozione. In questa fase, quindi, non permettono di annunciare alcun rientro fiscale o nuove scadenze per i contribuenti.

Confronta i valori riportati ai prezzi internazionali

Il secondo progetto riguarda le dogane. Yassine Jaber afferma che l’ammodernamento del sistema è iniziato, dopo diversi anni di ritardo nel rinnovamento del software e delle attrezzature. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la rilevazione delle anomalie nelle dichiarazioni dei beni importati.

In particolare, il Ministero cerca di collaborare con una società internazionale con dati sui prezzi mondiali. Questi riferimenti consentirebbero il confronto dei valori di importazione dichiarati con informazioni esterne e l’uso di intelligenza artificiale per facilitare la verifica.

Il Ministro non nomina questa società e non annuncia un contratto firmato. Riconosce inoltre che questi strumenti non garantiscono una completa accuratezza. Il loro interesse per la presentazione è quello di aiutare l’amministrazione a identificare le irregolarità e ad utilizzare meglio le informazioni disponibili.

Nel settore fiscale, ha fatto riferimento alla raccolta e all’analisi dei dati contenuti nei rendimenti. Queste funzioni sono all’interno dello stesso obiettivo di controllo, ma la relazione non descrive un sistema già generalizzato che prende automaticamente decisioni sui contribuenti.

Approcci e pagamenti a distanza

Yassine Jaber collega questi investimenti alla qualità dei servizi. Esso mira ad aumentare il numero di procedure e pagamenti senza viaggiare al dipartimento, ridurre le procedure di carta e ridurre l’onere per gli ufficiali come gli utenti.

Ha indicato che i servizi elettronici erano già stati lanciati e dovrebbero essere estesi. Ha anche menzionato i bilanci dedicati alla trasformazione digitale dello Stato, senza dare gli importi in questo intervento. Il progetto di identità digitale è una delle basi per lo sviluppo dei servizi nei vari ministeri e amministrazioni.

Uno scambio di esperienze con l’Egitto

A Cairo, il ministro ha sottolineato il valore della graduale attuazione, basandosi sull’esperienza egiziana. Crede che le crisi degli ultimi sei o sette anni abbiano ritardato la transizione digitale del Libano, nonostante i passi compiuti prima della crisi finanziaria.

Ha voluto estendere le visite tra i due paesi attraverso scambi tecnici, formazione e condivisione di esperienze nell’amministrazione fiscale. Tuttavia, il progetto di regolarizzazione e la modernizzazione dei controlli rimangono due approcci distinti: il primo deve definire le procedure di regolamento, mentre il secondo mira a migliorare la verifica delle dichiarazioni e il funzionamento dei servizi.

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