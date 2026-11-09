Cavo CADMOS-2 in Libano: installazione prima della messa in servizio

La nave Sophie Germain arrivò in Libano per atterrare CADMOS-2, un nuovo collegamento sottomarino con Cipro. Il cavo deve sostituire CADMOS-1, attivo dal 1995. Ogero attende il completamento del lavoro e dei test prima dell’apertura. Non sono stati annunciati nuovi tassi o tassi di debito garantiti per gli individui in questa fase specifica.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’installazione del cavo CADMOS-2 in Libano ha fatto un passo concreto. La nave via cavo Sophie Germain, operata da Orange Marine, è arrivata domenica 8 novembre al largo di Nahr Ibrahim-Aqaybeh. Ogero ha annunciato l’inizio dei lavori sul nuovo collegamento sottomarino con Cipro. La sua apertura rimane condizionata al completamento dell’installazione e del test.

Il sito è quello di sostituire CADMOS-1, entrato in servizio nel 1995. Ogero presenta questa operazione come l’arrivo del primo nuovo cavo internazionale in Libano da IMEWE nel 2010. L’obiettivo annunciato è quello di garantire l’affidabilità dei collegamenti e la loro connessione alle reti europee. Non sono inclusi nuovi tassi di abbonamento o tassi di debito garantiti per gli individui con questo annuncio.

Cavo CADMOS-2 in Libano: lavoro di preapertura

Il sistema collegherà il Libano a Cipro, con due punti di arrivo sulla costa libanese, secondo Ogero. Sophie Germain è di fronte a Nahr Ibrahim-Aqaybeh. La costruzione precede l’attivazione del collegamento per il traffico commerciale.

Ogero distingue espressamente il lavoro in mare dalle prove necessarie prima della messa in servizio. Quest’ultimo passo verificherà il funzionamento del link completato. L’operatore non dà una data di apertura nel suo annuncio dell’8 novembre. Inoltre non indica quale capacità sarà attivata all’avvio.

La distinzione conta per gli utenti. Un cavo sottomarino fa parte del canale che collega un abbonato a un servizio ospitato all’estero. Le reti terrestri devono inoltre trasmettere i dati tra la stazione costiera, le attrezzature per l’operatore e le connessioni locali. Il completamento del cantiere non descrive quindi il servizio disponibile in ogni abitazione.

Un progetto iniziato con Cipro nel dicembre 2022

CADMOS-2 fa parte di una precedente cooperazione tra il Ministero delle telecomunicazioni libanese e l’operatore cipriota Cyta. Il 12 dicembre 2022, entrambe le parti firmarono un accordo a Beirut sulla costruzione e la manutenzione del collegamento. Cyta ha presentato il nuovo sistema come complemento, seguito da una sostituzione del cavo che collega i due paesi dal 1995.

Il programma iniziale prevedeva l’entrata in servizio nel 2024. Il cantiere annunciato nel novembre 2026 viene quindi dopo questa scadenza. Ogero non specifica le cause di questo ritardo o il nuovo programma di apertura.

Nella sua relazione annuale del 2024, Cyta descrisse ancora CADMOS-2 come sistema in una fase avanzata di attuazione. L’operatore ha incluso questo progetto nello sviluppo dei collegamenti internazionali di Cipro.

Collegamento supplementare preparato sul lato libanese

Il progetto ha anche una componente documentata negli appalti pubblici libanesi. Una scheda di fatto pubblicata il 4 dicembre 2023 dall’Autorità per gli appalti pubblici riguarda un ulteriore collegamento di soccorso associato a CADMOS-2. La Direzione generale delle costruzioni e delle attrezzature del Ministero delle telecomunicazioni prevede un accordo con Ogero su base volontaria.

Il collegamento di emergenza fa parte dell’attrezzatura complementare al sistema internazionale. Il documento contrattuale non specifica le date di consegna o di accettazione finale.

L’annuncio dell’8 novembre sottolinea sia gli arrivi costieri che la flessibilità della rete. Ogero presenta la sostituzione di CADMOS-1 come mezzo per migliorare la sua affidabilità. Tuttavia, i dettagli delle protezioni, le capacità di salvataggio e il modo di spostamento del traffico non sono pubblicati in questo comunicato stampa.

Ciò che il progetto non dice ancora sugli abbonamenti

Il rinnovo di un collegamento internazionale può migliorare le possibilità di trasporto. Non imposta automaticamente la velocità di una linea locale. Dipende anche dalla tecnologia di accesso, dalle attrezzature, dalla disponibilità e dalla fornitura abbonata. Nessun programma di sostituzione specifico per linee private è annunciato con l’arrivo della nave.

La stessa cautela si applica ai prezzi. Il comunicato stampa non contiene un nuovo programma o impegno per ridurre le fatture. Le condizioni commerciali rimangono invariate in attesa di possibili decisioni tariffarie.

Per le aziende e gli individui, la prossima pietra miliare sarà un avviso di inizio dopo i test. Le informazioni previste riguardano la data effettiva, la capacità attivata e i servizi che utilizzeranno il link. Il 9 novembre, Ogero ha annunciato l’arrivo del cavo e dei lavori, senza ancora annunciare la loro ricezione o messa in servizio commerciale.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews