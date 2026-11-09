Mitsui Chemicals firma l’acquisizione di JSR

Mitsui Chemicals ha firmato un accordo il 9 novembre per prendere il controllo di JSR, uno specialista di materiali semiconduttori giapponesi. L’importo impegnato è di 1.840 miliardi di yen, compreso il debito e altri elementi. DBJ parteciperà al finanziamento, mentre Mitsui prevede un credito di relè e un eventuale numero di azioni. Il riavvicinamento comporterebbe diverse famiglie di materiali utilizzati nella fabbricazione di chip. Resta soggetto alle autorità di regolamentazione, con una realizzazione prevista tra ottobre 2027 e marzo 2028.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Mitsui Chemicals ha firmato un accordo lunedì 9 novembre 2026 per prendere il controllo di JSR, un fornitore giapponese di materiali essenziali per la fabbricazione di semiconduttori. L’operazione ha raggiunto 1.840 miliardi di yen, compreso il debito e altri elementi, o circa $11.6 miliardi. La Banca di sviluppo del Giappone (DBJ) parteciperà al finanziamento. La riconciliazione resta soggetta alle autorità di regolamentazione.

Mitsui Chemicals mira materiali chip

JSR conferma che i fondi gestiti da JIC Capital sono entrati in un contratto che copre tutte le sue azioni comuni. Dopo aver fatto e convertito i titoli DBJ in azioni preferenziali senza diritti di voto, Mitsui Chemicals detiene tutti i diritti di voto. JSR diventerà una filiale consolidata del gruppo.

Il produttore intende continuare la sua strategia incentrata su materiali elettronici, schermi e applicazioni ottiche. Presenta il riavvicinamento come mezzo per rafforzare la ricerca, lo sviluppo dei prodotti e le capacità di approvvigionamento globale.

Il suo ruolo è a monte dei processori finiti. Le resine fotosensibili, o fotoresiste, sono utilizzate per trasferire i motivi del circuito a piastre di silicio. L’esposizione alla luce cambia il loro comportamento chimico localmente. Lo sviluppo permette quindi di mantenere il design ricercato prima delle fasi di incisione. JSR offre prodotti adatti per la litografia ultravioletta estrema, utilizzati per chip avanzati.

Mitsui Chemicals vuole associare queste resine ai propri materiali. Il suo portafoglio comprende le membrane protettive di maschere litografiche e nastri utilizzati nella lavorazione della piastra. In questo modo, il gruppo cerca di espandere la sua offerta su più fasi di produzione, piuttosto che diventare sé stesso un designer di processori.

Un prezzo che include il debito

I 1,840 miliardi di yen annunciati non sono solo il prezzo delle azioni. Il set-up distingue 1,392,1 miliardi di euro di valore azionario e 447,9 miliardi di debito pubblico e altri elementi. DBJ porterà 200 miliardi di yen. L’importo finale sarà regolato alla chiusura.

Per finanziare il tutto, Mitsui sta pianificando un prestito di relè di 1,640 miliardi di yen, completato dall’investimento di DBJ. Il gruppo ha poi considerato prestiti bancari, obbligazioni e strumenti di finanziamento intermedio. Ha registrato un programma per aumentare fino a 150 miliardi di yen in azioni comuni. Il calendario e le modalità di tale sollevamento non sono ancora state concordate.

I guadagni industriali ancora da realizzare

Nella sua presentazione agli investitori, Mitsui Chemicals fissa un obiettivo di circa 40 miliardi di yen di guadagni annuali aggiuntivi rispetto all’esercizio 2035. Questi guadagni attesi si basano sullo sviluppo commerciale e sui risparmi di riconciliazione. Non sono raggiunti.

Il finanziamento sarà prima pesare sul bilancio. Il rapporto debito-EBITDA netto dovrebbe superare temporaneamente quattro volte. Il gruppo mira al risanamento del debito per tre anni e vuole mantenere la forza finanziaria coerente con un rating di categoria A. Gli azionisti dovranno inoltre valutare la diluizione relativa alle potenziali emissioni.

Il mercato ha accolto con cautela l’annuncio: l’azione Mitsui Chemicals ha perso circa l’8,5% lunedì a Tokyo, secondo un’agenzia di stampa. Il prezzo e l’uso del debito sono tra le questioni sollevate su questa trasformazione industriale.

JSR avverte che le autorizzazioni per la concorrenza e il controllo degli investimenti stranieri possono cambiare la tempistica o addirittura prevenire la transazione. Mitsui Chemicals mira ad una produzione tra ottobre 2027 e marzo 2028. La firma di novembre non corrisponde quindi al trasferimento effettivo del controllo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews