Padel: NXTPLAY, co-fondata da Thibaut Courtois, investe in Gallop Global

NXTPLAY, la piattaforma co-fondata da Thibaut Courtois e Gonzalo Vila, annuncia un investimento in Gallop Global, organizzatore dell’Emaar Dubai Premier Padel P1. Questo primo investimento nella piattaforma deve accompagnare l’espansione internazionale di Gallop, in particolare in Asia, e lo sviluppo del suo portafoglio di eventi sportivi e di esperienze dal vivo.

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Comunicato stampa inviato a Libnanews il 9 novembre 2026.

Co-fondato da Thibaut Courtois, più volte campione d’Europa, NXTPLAY fa il suo primo investimento nella piattaforma collaborando con Gallop Global, una società di Dubai, per sviluppare il suo portafoglio di eventi internazionali e cogliere nuove opportunità nei mercati globali

Dubai, UAE, 9 novembre 2026 – NXTPLAY, la piattaforma di investimento co-fondata dal calciatore Thibaut Courtois, più volte campione d’Europa, e Gonzalo Vila, ha annunciato un investimento strategico a Gallop Global, l’azienda nata a Dubai all’origine dell’Emaar Dubai Premier Padel P1 e un portafoglio crescente di eventi sportivi e esperienze dal vivo a livello internazionale. Questa operazione è il primo investimento di NXTPLAY nella padel, uno degli sport più rapida crescita del mondo.

Questo investimento apre la strada a una partnership strategica a lungo termine che combina la visione d’investimento di NXTPLAY, la rete internazionale e le competenze nello sport e nei media con la comprovata esperienza di Gallop Global nello sviluppo, nel marketing e nell’organizzazione di grandi eventi.

Gallop Global si è rapidamente affermata come un giocatore emergente nel settore degli eventi internazionali. Il suo evento di punta, Emaar Dubai Premier Padel P1, è diventato un evento importante del calendario Premier Padel, attirando gli Emirati Arabi Uniti ai migliori giocatori del mondo e un pubblico internazionale.

Su questa base, Gallop Global sta implementando una strategia di crescita internazionale focalizzata sull’espansione del suo portafoglio di concetti proprietari, l’ingresso di nuovi mercati e lo sviluppo di partnership a lungo termine. Esplora opportunità in Asia e in altre destinazioni internazionali, concentrandosi su grandi formati di eventi in declino e creando un valore aziendale sostenibile.

Attraverso questa partnership, NXTPLAY e Gallop Global mirano a combinare le rispettive competenze, relazioni e portata internazionale per sostenere la prossima fase dello sviluppo della società.

Thibaut Courtois, co-fondatore di NXTPLAY, ha detto:

« Sono appassionato del padel da anni e sono il circuito. Tornei come Dubai mostrano quanto velocemente questo sport progredisce e l’atmosfera che crea per i giocatori e i fan. Lo sport è sempre stato molto più di una competizione. Crea legami e riunisce le persone in tutto il mondo. Attraverso NXTPLAY, vogliamo investire in aziende che hanno una chiara visione e ambizione di costruire qualcosa che ha senso, e il padel è un’area in cui abbiamo molto da portare, dalla nostra rete e esperienza nello sport al nostro pubblico multimediale. Gallop Global ha dimostrato la sua capacità di organizzare eventi eccezionali, e crediamo che ci sia un grande potenziale per esportare questo know-how in nuovi mercati. Non vedo l’ora di vedere cosa faremo insieme. »

Gonzalo Vila, CEO e co-fondatore di NXTPLAY, ha aggiunto:

« Il nostro investimento a Gallop riflette la nostra fiducia nel suo modello economico, nella leadership e nel potenziale internazionale. La padel è un settore strategico per NXTPLAY, e Gallop ci offre un solido ancoraggio in questo sport e in Medio Oriente. Il team ha costruito una solida base negli Emirati Arabi Uniti, ha dimostrato le sue capacità operative attraverso importanti eventi internazionali e ha costruito un portafoglio ambizioso di progetti. Vediamo una reale opportunità di lavorare a stretto contatto con esso, portando non solo il capitale, ma anche il supporto strategico, i partenariati aziendali e l’accesso alla nostra rete come la società cambia in scala»

Iván Modia, CEO e co-fondatore di Gallop Global, ha detto:

« Ricevere NXTPLAY come investitore e partner strategico è un passo importante per Gallop. Fin dall’inizio, la nostra ambizione era quella di costruire un’azienda internazionale capace di creare, tenere e sviluppare proprietà di eventi distintivi in diversi mercati. Avere Thibaut, Gonzalo e il team NXTPLAY con noi ci porta una preziosa rete di esperienze e relazioni, così come una visione imprenditoriale condivisa. Questa partnership rafforza la nostra capacità di implementare la nostra strategia di crescita internazionale e aprire un nuovo capitolo per Gallop»

Questo annuncio precede la 2026 edizione del Emaar Dubai Premier Padel P1, presso il Hamdan Sports Complex, dove NXTPLAY sarà accanto a Gallop Global come il torneo riunisce nuovamente i migliori giocatori del mondo a Dubai. In questa dinamica, la partnership con NXTPLAY segna un passo chiave nella nuova fase di crescita di Gallop Global, rafforzando la sua strategia di espansione internazionale e la sua ambizione di sviluppare un portafoglio diversificato di proprietà di eventi leader a livello mondiale.

Informazioni su NXTPLAY

NXTPLAY Capital è una piattaforma di media e investimenti dedicata allo sport, con sede a Madrid e co-fondata da Thibaut Courtois e Gonzalo Vila. NXTPLAY investe in aziende e li crea in sport, media e intrattenimento, con un portafoglio che copre club di calcio, sport motori, marchi di consumo e padel.

NXTPLAY combina capitale, pubblico media, legami con gli atleti e l’industria, e un approccio di partnership attivo e coinvolto, per aiutare i team ambiziosi ad accelerare la loro crescita, sviluppare i loro marchi e conquistare nuovi mercati.

Informazioni su Gallop Global

Fondata a Dubai nel 2023, Gallop Global è una società di investimento e gestione eventi fondata a Dubai, specializzata nella creazione, acquisizione, sviluppo e commercializzazione di proprietà intellettuale in eventi internazionali.

Con un crescente portafoglio di concetti proprietari e partnership internazionali, l’azienda combina investimenti strategici, sviluppo aziendale e competenze operative per organizzare grandi eventi ed esperienze.

Tra le sue proprietà di punta è l’Emaar Dubai Premier Padel P1, uno dei principali tornei del circuito Premier Padel, insieme a un crescente portafoglio di progetti in Medio Oriente e Asia.

Precisione editoriale: L’edizione 2026 dell’Emaar Dubai Premier Padel P1 si svolge dall’8 al 15 novembre presso il Hamdan Sports Complex.

Foto di copertina: Thibaut Courtois durante il Belgio-Stati Uniti, 6 luglio 2026.Bryan Berlin / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Boxing e composizione tipografica Libnanews, sotto la stessa licenza.

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