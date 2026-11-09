Gaza: Più di 6.000 rifugi distrutti dalla pioggia

Le piogge del fine settimana hanno distrutto più di 6.000 rifugi familiari a Gaza e hanno danneggiato circa 17.400 altri. Più di 26.000 case hanno richiesto assistenza, secondo la situazione umanitaria riportata dalle Nazioni Unite il 9 novembre. Il follow-up fornisce un aggiornamento sui danni, rilievi limitati e forniture ancora al di fuori del territorio. Essa distingue i cinque morti sepolti in Deir al-Balah dai rischi di esposizione al freddo.

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Le piogge a Gaza hanno distrutto più di 6.000 rifugi familiari e hanno danneggiato circa 17.400 altri, secondo una prima valutazione umanitaria delle Nazioni Unite lunedì 9 novembre. Più di 26.000 famiglie hanno chiesto aiuto dopo la tempesta del fine settimana. Le scorte disponibili nell’enclave sono esaurite, mentre le forniture sono ancora in attesa fuori.

Questa valutazione dettaglia l’entità del danno dopo le prime inondazioni riportate il sabato e il crollo fatale a Deir el-Balah la domenica. La relazione speciale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, OCHA, copre la situazione dell’8 novembre. I team continuano le loro valutazioni: i dati rimangono provvisori e non coprono tutti i siti interessati.

Le piogge a Gaza causano ulteriori spostamenti

Circa 600 case avrebbero dovuto lasciare di nuovo le loro case. I rapporti includono anche più di 3.900 famiglie senza alloggio. L’emergenza riguarda la sostituzione di tende, ma anche biancheria da letto, abbigliamento e materiali per rendere le strutture abitabile.

Le forti piogge iniziarono venerdì sera, 6 novembre. Hanno colpito i cinque governatorati di un territorio in cui circa 1,4 milioni di persone vivono in tende o riparo da trucco. Per queste famiglie, le merci bagnate o prese spesso rappresentano ciò che rimane dopo diversi viaggi.

Il sistema di monitoraggio del sito fornisce un’indicazione dei limiti del conteggio. La sua prima indagine riguarda 268 avvisi, di cui 264 relativi alla pioggia e alle inondazioni. Vengono da 261 siti di spostamento. Solo gli incidenti trasmessi dai partner presenti sul sito alimentano questa base.

Il gruppo di gestione del sito afferma che i suoi partner sono presenti a soli 40 per cento dei circa 1.700 siti attivi. Essa ritiene pertanto che le reali esigenze superino probabilmente le relazioni disponibili. Questa indagine non può essere considerata come un censimento completo delle famiglie colpite in tutta Gaza.

Cinque morti nel crollo di un pendio

La tempesta ebbe anche conseguenze mortali. Domenica 8 novembre, tre bambini e due donne morirono quando una massa di sabbia collassò in tende a Dayr al-Balah. La difesa civile palestinese ha confermato questa valutazione, inclusa nella relazione umanitaria.

Queste vittime sono state sepolte. Le informazioni disponibili non permettono di presentarle come morte di ipotermia. Pioggia, instabilità del suolo e esposizione al freddo sono pericoli distinti, anche se minacciano le stesse famiglie senza alloggi sicuri.

Gli aiutanti hanno chiesto ai residenti di tenere le loro tende lontano dalle piste e piste sabbiose. Tuttavia, questo richiede di trovare una posizione accessibile e meno pericolosa. Le organizzazioni umanitarie sottolineano che le restrizioni all’accesso a grandi parti del Territorio riducono le possibilità di risanamento.

Rilievo limitato nonostante 2.166 chiamate

Civil Defence ha riferito di ricevere 2.166 chiamate di soccorso durante questo episodio. Insieme ai comuni e agli altri stakeholder, i suoi team sono stati in grado di rispondere a 218 richieste nel settore. La maggior parte degli altri candidati sono stati istruiti a causa di una mancanza di risorse per distribuire sollievo.

La mancanza di pompe e attrezzature aggiunge ai danni ai sistemi di evacuazione. I team hanno bisogno di olio motore, pezzi di ricambio e tubi flessibili per mantenere i loro veicoli e attrezzature in esecuzione. Una carenza di materiali di consumo può quindi immobilizzare le attrezzature già presenti.

Prima del tempo, il rapporto umanitario del 5 novembre ha segnalato fallimenti nei sistemi di pompaggio delle tempeste e delle acque reflue. Descrisse anche l’impossibilità di stabilire scorte sufficienti. A partire dal 1° novembre, i partner avevano circa 2.800 tende per esigenze stimate a 121.000 unità.

Questi dati pre-storm non misurano la distruzione del fine settimana. Tuttavia, mostrano la debolezza delle riserve come nuove famiglie hanno perso rifugio. Le distribuzioni di emergenza devono rispondere simultaneamente a vecchie esigenze e danni recenti.

Tette e coperte in attesa fuori Gaza

Più di 150.000 tende, 300.000 teloni e 500.000 coperte si trovano al di fuori del territorio, pronti per la consegna. OCHA ha riferito che i preparativi sono stati ostacolati dalle restrizioni israeliane sulle forniture e le attrezzature, così come le carenze di finanziamento.

Questi ostacoli non sono intercambiabili. L’acquisto di un articolo, l’autorizzazione della sua entrata e il suo trasporto alle famiglie sono fasi diverse. La presenza di merci al di fuori di Gaza non significa quindi che ogni lotto sia soggetto allo stesso rifiuto amministrativo.

Le autorità israeliane stanno anche segnalando le loro azioni. In una comunicazione del 6 novembre, l’esercito e il COGAT, responsabile del coordinamento degli affari civili nei territori palestinesi, sostengono di aver facilitato l’ingresso di oltre 85.000 tende dall’inizio del loro programma invernale.

Inoltre annunciano oltre 820 applicazioni approvate per forniture invernali. Secondo la loro versione, circa la metà di queste richieste non hanno ancora portato alla consegna, in particolare per ragioni logistiche e di bilancio. Questi dati israeliani riguardano permessi e voci cumulate, non riserve ancora disponibili dopo la distribuzione.

Il rapporto del 5 novembre ha già descritto una breve caduta di $186,5 milioni per le esigenze invernali poi stimato a $267.9 milioni. Ha avvertito che alcuni ordini potrebbero arrivare solo nella seconda metà dell’inverno a causa di acquisti ritardati, finanziamenti e autorizzazioni.

Il freddo aumenta i rischi per i bambini

In una chiamata dell’8 novembre, Save the Children stima che più di 560.000 bambini vivono in condizioni di alloggio critiche o catastrofiche. Questa cifra risulta da una stima demografica applicata alla valutazione dei rifugi. Non corrisponde al numero di bambini direttamente colpiti dall’ultima tempesta.

L’organizzazione riferisce che l’84% delle famiglie intervistate nella valutazione citata non ha mezzi efficaci per riscaldare il loro rifugio. Quasi la metà di plastica brucia, pneumatici, rifiuti o cartone per la cottura. Queste pratiche espongono gli occupanti a fumare, bruciare e incendi.

La ONG chiede l’ingresso di materiali e attrezzature protettive, nonché l’aumento dei finanziamenti. A terra, le squadre continuano il drenaggio, il rinforzo del suolo e la protezione del campo. L’indagine sul sito rimane aperta per identificare le famiglie ancora senzatetto e per organizzare future distribuzioni.

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