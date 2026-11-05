Depositi in Libano: BDL vuole dedurre prelievi

La Banca del Libano chiede che gli importi già versati a titolo delle circolari 158 e 166 siano presi in considerazione nei rimborsi futuri. Questa posizione appare nei suoi testi del 3 novembre 2026. Fa luce sulle informazioni di Mounir Youniss sulla condivisione delle perdite. Ma non tutte le cinque rimostranze sono allo stesso livello. L’articolo distingue tra decisioni ufficiali, ancora discusse linee guida e cifre non verificate, e poi esamina le loro implicazioni per i depositanti, gli azionisti bancari e i contribuenti.

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La Banca del Libano chiede ora, in due circolari ufficiali, di contare i rimborsi già effettuati nei pagamenti futuri ai depositanti. Questa posizione illumina la battaglia sui depositi in Libano. Dietro le promesse di restituzione, l’arbitrato rimane aperto sul capitale bancario, reclami contestati e contributi dei contribuenti.

Il dibattito ha appena fatto un passo concreto. Nei preamboli dei suoiintermedi circolari 780 e 781datato 3 novembre 2026, la Banca del Libano afferma la necessità di tener conto degli importi già versati sotto le sue circolari al momento del calcolo dei pagamenti futuri ai sensi della legge sul reso del deposito. Essa invoca l’equità tra i candidati e la prevenzione del doppio conteggio.

Questa formulazione è importante. L’integrazione dei prelievi precedenti nella futura busta di rimborso si riflette ora nei testi ufficiali della Banca centrale. Ma queste circolari non votano la legge prevista. Essi non stabiliscono, in se stessi, un diritto definitivo a $100,000 o il metodo completo di calcolo di tale importo.

Le informazioni riportate dal giornalista economico Mounir Youniss gettano luce su cinque orientamenti, secondo lui, difesi dalla BDL nei negoziati. Essi riguardano il controllo della ristrutturazione, la protezione dei capitali aumenta, la deduzione dei prelievi, i depositi considerati irregolari e l’onere imposto allo Stato. La loro caratteristica comune è la distribuzione delle perdite. Il loro livello di conferma, tuttavia, non è lo stesso.

Consolidare queste proposte con decisioni finali indebolirebbe le critiche. La sfida è migliore: identificare i meccanismi che riducono gli obblighi delle banche, determinare chi sopporta i costi e verificare le garanzie offerte ai depositanti.

Depositi in Libano: cosa cambiano i prelievi già pagati

Il progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 26 dicembre 2025prevedeva la restituzione di fino a 100.000 dollari per quattro anni. Gli importi più elevati devono essere coperti da strumenti finanziari rimborsati per periodi più lunghi. Questa architettura del governo è un punto di partenza per i negoziati, non un importo immediatamente disponibile al banco.

Il problema delle circolari 158 e 166 riguarda specificamente la definizione di questa prima rata. È un ulteriore $100,000 calcolato sul saldo ancora bloccato? O una busta cumulativa, da cui le somme già ricevute dall’inizio del regime sarebbero detratte? Per la stessa ricorrente, le due letture possono produrre risultati molto diversi.

Prendiamo un esempio puramente illustrativo. Un cliente possedeva $200,000 e ha ricevuto $30,000. Il saldo rimane a 170.000 dollari. Se il futuro rateo di cassa ammonta ad un ulteriore $100,000, le sue ricevute cumulative in contanti raggiungeranno $130,000. Se i $30,000 è incluso nel soffitto, riceverà solo $70,000 in quella rata.

La differenza è quindi $30.000 in contanti futuri. Non significa necessariamente che questo importo sarà annullato nel debito totale. Secondo la formulazione scelta, potrebbe passare in uno strumento con una maturità lontana. Tuttavia, questa mossa è sufficiente a cambiare sostanzialmente la situazione di un titolare, di una famiglia o di un’impresa.

Un altro esempio mostra perché il dibattito richiede precisione. Un depositante che aveva $80.000 e ha già ritirato 30.000 di esso conserva solo $50.000 in debito. Rispondendo a quei 50.000 dollari gli ha restituito il suo preside originale. Non ha un diritto automatico di ricevere un ulteriore $100,000 solo a causa di un soffitto di protezione.

La BDL difende quindi un vero argomento di parità di trattamento. Ma questo argomento deve essere affrontato con le modalità dei prelievi passati. Un dollaro effettivamente ricevuto non è equivalente a un dollaro addebitato dal conto contro i libri ad un tasso sfavorevole. Assimilando entrambi sarebbe ammontare a contare una perdita già sostenuta come un rimborso completo.

La futura legge dovrà specificare la data di riferimento, gli importi effettivamente ricevuti, il trattamento dei pagamenti in libri e il consolidamento dei conti. Occorre anche evitare che una somma venga detratta due volte. Senza queste regole, una misura presentata come contabile diventerebbe una nuova fonte di disuguaglianza.

I 7-8 miliardi non sono un audit della fattura

Youniss stima tra 7 miliardi di dollari e 8 miliardi di dollari in prelievi. Questo ordine di grandezza non deve essere presentato come un totale consolidato, verificato e deciso il 5 novembre.

Una dichiarazione di Karim Suaid,segnalato il 7 settembre 2026ha riferito circa 6,1 miliardi di dollari in pagamenti cumulativi. Il 18 settembre, il governatore annunciò un totale di 8,1 miliardi entro la fine del 2026. Una previsione annuale da sola non consente l’esatto importo versato oggi.

Soprattutto, i pagamenti totali non misurano direttamente i risparmi che risulterebbero dalla loro deduzione dal limite di $100,000. Questo calcolo richiede la loro distribuzione da parte del depositante e da tranche di beni bancari. I clienti il cui debito è già completamente rimborsato non hanno lo stesso effetto di quelli il cui saldo è ancora ben al di sopra del soffitto.

C’è anche la necessità di distinguere i finanziamenti da questi pagamenti. Le risorse proprie delle banche, gli investimenti obbligatori nella BDL e altre risorse bancarie centrali non sono intercambiabili. Un trasferimento tra queste categorie può cambiare la presentazione dei conti senza creare un singolo dollaro aggiuntivo.

20% capitale: proteggere quale risorsa, per quale rischio?

La seconda critica riguarda gli aumenti di capitale richiesti dopo il crollo del 2019. Il documento originale esiste.Circolare Intermedio 532 del 4 novembre 2019ha richiesto un aumento del 20 % dei fondi propri ordinari di riferimento al 31 dicembre 2018. Esso prevedeva due tranches del 10 per cento, inizialmente finanziate da contributi del dollaro.

Ciò non rappresenta né il 20% dei depositi né il 20% delle perdite né il 20% della solvibilità. Esso corrisponde ad un aumento calcolato su una base di capitale precedente. Le condizioni poi cambiate. Né il requisito normativo prova che tutte le banche hanno contribuito nuovi dollari alle stesse condizioni.

Youniss incolpa la BDL per voler preservare questo aumento di capitale dall’assorbimento delle perdite. Le informazioni che essa trasmette riguardano una direzione dei negoziati, non un’esenzione definitivamente adottata. La distinzione non diminuisce la sua portata: mantenere alcuni fondi propri ridurrebbe le risorse disponibili per assorbire le perdite.

Tuttavia, il principio economico consente di misurare la posta in gioco. I fondi propri assorbono perdite prima di crediti di livello superiore. I servizi del FMI hanno esplicitamente ricordato questo13 febbraio 2026nessun depositatore deve subire una perdita davanti agli azionisti o ai creditori subordinati.

Escludere i fondi azionari esistenti da tale assorbimento, riducendo al contempo i diritti dei depositanti, richiederebbe quindi una precisa giustificazione giuridica e finanziaria. L’unica data di un contributo non dimostra che merita una maggiore protezione rispetto ai risparmi bancari.

È anche necessario distinguere questo vecchio denaro da una ricapitalizzazione veramente nuova, fatta dopo il riconoscimento delle perdite. Attrarre nuovi investitori comporta una solida banca, un prezzo di entrata credibile e una governance accettabile. Questa necessità per il futuro capitale non giustifica automaticamente la conservazione del valore delle aziende esistenti.

L’audit deve stabilire, in banca, la natura dei contributi versati, la loro origine e i diritti connessi agli strumenti emessi. Una conversione del debito di capitale non fornisce la stessa liquidità di un trasferimento estero. Un aumento del bilancio non è quindi sufficiente a misurare lo sforzo reale dei proprietari.

La ristrutturazione non può dipendere esclusivamente dal debitore centrale

La prima critica di Youniss riguarda il potere decisionale. A suo avviso, la BDL vorrebbe condurre una ristrutturazione da sola e circoscrivere parte del nuovo quadro giuridico. Questa accusa deve essere rimessa in una cronologia ora precisa.

Libanolegge 23 del 14 agosto 2025, poi legge 71 del 10 settembre 2026. Il Consiglio costituzionaleparzialmente censurato il 20 ottobreArticolo 3 e due espressioni degli articoli 19 e 27. Non ha cancellato l’intera riforma.

Un’altra distinzione fondamentale è che l’Alta Commissione bancaria e la Commissione di vigilanza bancaria sono due organismi diversi. Il quadro organizza un ruolo decisionale per la prima e le funzioni di monitoraggio e valutazione per il secondo. Il governatore stesso conserva un posto importante in questa architettura. La scelta non è quindi limitata ad un BDL totalmente escluso o totalmente sovrano.

L’attuazione del regime rimane sospesa fino all’adozione e alla pubblicazione della legge sul recupero finanziario e sul ritorno dei depositi. Presentare tutte le sue procedure come già operative sarebbe fuorviante.

Questa organizzazione istituzionale ha una conseguenza finanziaria diretta. Le banche detengono grandi crediti su BDL. È quindi simultaneamente banca centrale, regolatore e debitore al centro della valutazione. Più il valore recuperabile di queste affermazioni è sopravvalutato, più le banche appaiono e più basso appare la loro necessità di capitale.

L’indipendenza delle valutazioni non è una precauzione decorativa. Protegge i depositanti dalla ristrutturazione basata sui valori che i debitori non possono onorare. Protegge anche le banche effettivamente realizzabili contro il trattamento collettivo che maschera le differenze tra le istituzioni.

Il FMI ha chiesto un processo indipendente, trasparente ed efficace a febbraio.In settembre, i suoi servizi hanno accolto favorevolmente gli emendamenti poi adottatiQuesta valutazione ha preceduto la censura costituzionale in ottobre. Non vale quindi la validazione anticipata di tutte le modalità che potrebbero eventualmente emergere dai negoziati.

« 30% irregolare » non è una frode comprovata del 30%

Il quarto punto merita particolare attenzione. Composto da un’intervista di settembre con il Governatore, il Governatore stima che le anomalie che interessano gli impegni per la BDL potrebbero raggiungere il 30% del loro valore.

Questa è una stima avanzata dal governatore, non l’esito pubblico di un controllo individuale. E il suo denominatore è importante: le passività sul bilancio della banca centrale non sono automaticamente confuse con tutti i depositi dei clienti delle banche commerciali.

Il termine « operazioni irregolari » riunisce anche situazioni diverse. I fondi di origine criminale, di eccezionale interesse, una conversione di libri in dollari o un trasferimento privilegiato dopo la crisi non rientrano necessariamente nella stessa procedura. Il loro trattamento richiede criteri separati e una base giuridica identificabile.

Una richiesta di frode consolidata non merita la stessa protezione del risparmio legale di un dipendente. Ma l’utilità di questa distinzione non preclude la creazione di fatti. Un obiettivo generale di riduzione delle passività non può essere utilizzato come prova contro ogni titolare del conto.

La responsabilità delle banche deve anche essere inclusa nel calcolo. Chi ha proposto l’operazione, ha stabilito la sua remunerazione, ha accettato i fondi e ha controllato la loro origine? Se il depositante perde il suo reclamo mentre l’istituzione mantiene il reddito della transazione senza esame, la liquidazione del bilancio diventa molto asimmetrica.

Infine, annullare un debito e recuperare un bene sono due azioni diverse. Una riduzione dei depositi riduce un impegno contabile. Non riporta i dollari fuori dal sistema. Il recupero di denaro deviato comporta indagini, decisioni attuabili e entrate effettive. L’aggiunta di questi due meccanismi come se avessero fornito la stessa risorsa avrebbe gonfiato artificialmente i finanziamenti per il piano.

Fare pagare lo Stato significa scegliere altri perdenti

L’ultima denuncia riguarda il contributo pubblico. Le banche ricordano che hanno finanziato lo stato e hanno posto una parte significativa delle loro risorse nella banca centrale. Lo Stato ha indebitato sul suo debito in valuta estera nel marzo 2020. La sua responsabilità per il collasso non può essere esclusa.

Ma riconoscere questa responsabilità non dà automaticamente alle banche una garanzia illimitata delle future entrate fiscali. Tre domande rimangono distinte: quale debito pubblico è legalmente stabilito, quali perdite derivano dalle proprie decisioni di BDL, e quali rischi hanno concordato le banche di concentrarsi sui loro bilanci?

Nel suo rapporto del 2023Il FMI stava già descrivendo l’impossibilità per uno stato sovraindebitato di ricapitalizzare la banca centrale sulla scala necessaria. I crediti incrociati hanno quindi richiesto il riconoscimento delle perdite. Trasferire un legame dalle banche alla BDL, poi dalla BDL al Tesoro, non rende il paese più ricco.

Il costo pubblico assume diverse forme. Il debito supplementare richiede pagamenti futuri. La ripartizione dei ricavi riduce i mezzi disponibili per i servizi collettivi. Lo smaltimento dei beni rimuove le risorse o i ricavi futuri dai beni pubblici. Un contribuente senza deposito bancario può finanziare il salvataggio di un reclamo di credito.

La Banca Mondiale ha stimato perdite finanziarie a oltre 72 miliardi di dollarinella sua analisi del novembre 2022Questa vecchia cifra non costituisce un nuovo audit nel 2026. Tuttavia, dimostra perché la mobilitazione indifferenziata dei beni pubblici non ha già fornito una soluzione sufficiente o giusta.

Il FMI non impone un divieto assoluto di qualsiasi contributo di Stato nelle sue recenti dichiarazioni. Esso chiede di rimanere compatibile con la sostenibilità del debito. Questo vincolo richiede la pubblicazione di un finanziamento pluriennale realistico, piuttosto che un impegno che il contribuente avrebbe gradualmente scoperto il prezzo.

Il periodo di rimborso è anche una perdita

Il conflitto non riguarda solo l’importo nominale restituito. Ottenere $100,000 su quattro anni o cambiamenti più lunghi alloggi, la cura e le opportunità di investimento. Né una sicurezza negoziabile offre la certezza di recuperare il suo valore nominale vendendolo immediatamente.

Per illustrare questo, senza pretendere di fornire futuri titoli libanesi: $100,000 pagati in una volta in venti anni vale circa $37,700 oggi con un ipotetico tasso di sconto del 5%. Al 10 per cento, il loro valore attuale è di circa $14,900. Questi calcoli implicano l’assenza di pagamenti intermedi. Non descrivono alcun prodotto adottato.

Le prestazioni, la tempistica dei pagamenti, le garanzie e il rischio di default cambierebbero questo risultato. Questo è proprio il motivo per cui una promessa di restituzione « piena » non può essere valutata esclusivamente sull’importo stampato su una sicurezza.

Nel breve termine, le circolari del 3 novembresoffitti mensili di $1,200 sotto $158 e $600 sotto $166dal 1° dicembre. In entrambi i casi, una porzione è riservata per i pagamenti delle carte: $400 e $200 rispettivamente. Le azioni disponibili, tra l’altro, in banconote rimangono a $800 e $400.

Questo miglioramento dei pagamenti aiuta i beneficiari. Non fornisce un ritorno generale dei depositi o una soluzione alla ripartizione delle perdite. Negli stessi testi, la BDL si sta già preparando per la loro inclusione nel futuro regolamento. Il prossimo progetto dovrà quindi mostrare, per ogni categoria di depositanti, l’equilibrio riconosciuto, i pagamenti precedenti conservati, l’importo eccezionale e il destino della domanda al di sopra del massimale.

Documenti di riferimento

Le decisioni 13901 e 13902 del 3 novembre 2026 sono disponibili presso la Banca del Libano:circolare 780ecircolare 781. Le informazioni attribuite a Mounir Youniss si distinguono, in questa analisi, da disposizioni ufficiali e dichiarazioni crittografate non verificate.

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