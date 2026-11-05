Israele: UTJ non raccomanda nessuno, Netanyahu indebolito

L’ebraismo unificato della Torah rifiuta di raccomandare a Benjamin Netanyahu di formare il governo israeliano. Né il partito ultra-ortodosso supporta Gadi Eisenkot. I suoi sette funzionari eletti chiedevano garanzie sulle esenzioni militari degli studenti religiosi. Questa astensione rafforza le possibilità di Yashar di ottenere il primo mandato presidenziale. Tuttavia, non gli assicurò alcuna coalizione. Isaac Herzog ha proseguito le sue consultazioni, mentre le differenze sulla conscrizione e la cooperazione con i partiti arabi hanno mantenuto l’impasse parlamentare.

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L’ebraismo unificato della Torah (UTJ) non raccomanda più a Benjamin Netanyahu di formare il prossimo governo israeliano. Giovedì 5 novembre 2026, a Gerusalemme, il partito ultra-ortodosso ha annunciato la sua astensione davanti al presidente Isaac Herzog. UTJ non raccomanda nessuno, non più Gadi Eisenkot che il primo ministro uscente. Questa scelta indebolisce Netanyahu nelle consultazioni presidenziali e rafforza le probabilità del suo rivale ottenere il primo termine. Tuttavia, non risolve l’impasse parlamentare risultante dalle elezioni del 27 ottobre.

UTJ non raccomanda a nessuno, senza aderire Eisenkot

La decisione riguarda i sette membri dell’Assemblea di Ashkenaz. I suoi due componenti, Degel HaTorah e Agudat Yisrael, sono stati istruiti dalle loro autorità religiose per non sostenere alcun candidato. Il primo ha quattro eletti, il secondo tre. La loro delegazione ha presentato questa posizione il secondo giorno dei colloqui alla residenza presidenziale.

Questo rifiuto è in conflitto con le raccomandazioni di Netanyahu dopo le precedenti cinque elezioni. Finora, il leader di Likud potrebbe contare su questa formazione nella competizione per il termine presidenziale. Questa volta, i suoi rappresentanti vogliono garanzie sullo stato degli studenti nelle scuole religiose prima di qualsiasi impegno governativo.

La loro astensione quindi non ammontava a un raduno nel campo avversario. UTJ non ha raccomandato né Eisenkot né un altro membro del Parlamento. La formazione mantiene i suoi requisiti e non presenta alcun accordo di coalizione. La sua scelta lascia aperta la questione del suo comportamento nei prossimi negoziati e un possibile voto di fiducia.

Gli annunci iniziarono mercoledì con la posizione di Degel HaTorah. L’intervista di giovedì chiarisce l’intero gruppo. Questa differenza conta per Netanyahu: la riserva non è più limitata a quattro membri eletti, ma ai sette seggi vinti dal suo partner tradizionale.

Esenzioni militari al centro del disaccordo

La disputa inizia con la conscrizione di uomini ultraortodossi. UTJ chiede una legge per proteggere gli studenti dalle yeshivah, scuole religiose ebraiche, contro l’obbligo di servire nell’esercito. Il partito incolpa Netanyahu per non aver incluso le garanzie richieste nella legislazione. Durante le consultazioni, i suoi rappresentanti hanno posto questo reclamo prima.

Questo caso ha già indebolito la loro alleanza. UTJ aveva lasciato la coalizione nel luglio 2025 dopo i ritardi sulle esenzioni proposte. La decisione di giovedì prolunga questa disputa in una nuova fase istituzionale. Si tratta proprio del momento in cui il primo ministro uscente deve dimostrare di poter ancora riunire i partner.

I partiti ultra-ortodossi, tuttavia, non tutti prendono la stessa direzione. Shas, che rappresenta principalmente le comunità sefarad e orientali, ha raccomandato Netanyahu. I suoi funzionari hanno sottolineato i rinnovati impegni del leader di Likud sullo status degli studenti religiosi. Le due formazioni difendono così una priorità paragonabile, ma adottano posizioni diverse prima di Herzog.

Per Eisenkot, questa divergenza non garantisce un’apertura facile. L’ex Capo di Stato Maggiore difende un’estensione del servizio militare, nazionale o civile. Diversi alleati nel suo blocco rendono anche la partecipazione di donne ultraortodosse un obiettivo centrale. Una negoziazione con UTJ dovrebbe quindi superare un disaccordo sostanziale, al di là della loro opposizione comune a certe decisioni di Netanyahu.

Un vantaggio per il mandato, senza la maggioranza acquisita

Le elezioni del 27 ottobre hanno lasciato tre gruppi parlamentari alle spalle. Netanyahu campo detiene 53 posti, tra cui UTJ. I partiti dell’opposizione non arabe si riunirono intorno a Eisenkot, proprie 48. Le formazioni arabe totali 19, divise tra la Lista Comune, con undici deputati, e Rasam, con otto. Nessuno dei due blocchi principali da solo raggiunse i 61 posti della maggioranza assoluta.

Il Likud rimane il primo partito del nuovo Knesset, con 27 eletti, davanti a Yashar, il partito Eisenkot, che conta 21. Ma la classificazione delle parti non determina automaticamente l’assegnazione del mandato. Herzog consulta i gruppi per identificare il deputato che può formare un governo.

La tolleranza da UTJ riduce il supporto che Netanyahu potrebbe fare durante questa fase. D’altra parte, Eisenkot gode del sostegno annunciato del suo partito, dei democratici, del Beytenue Yisrael, e del suo stesso partito. Ha anche annunciato mercoledì che lo raccomanderà. Con i suoi otto deputati, le parti che hanno espresso la loro preferenza per Eisenkot hanno rappresentato 56 posti.

Questa cifra aggiunge al sostegno annunciato, come le consultazioni continuano. Non costituisce il risultato di una nomina o la forza di una coalizione conclusa. La posizione finale della Lista Comune prima di Herzog rimane anche un elemento da seguire. Il Presidente deve ancora ascoltare le formazioni principali prima di decidere sulla sua scelta.

I partner arabi rimangono un problema decisivo

La difficoltà di Eisenkot sorge non appena le raccomandazioni devono essere trasformate in un accordo governativo. La cooperazione tra i suoi 48 deputati e i 19 rappresentanti eletti arabi rappresenterebbe 67 seggi. Questa aggiunta supera la maggioranza assoluta, ma riunisce le parti che non hanno accettato alcun programma comune o formula governativa.

Avigdor Liberman illustra questo limite. Il leader di Yisrael Beytenu sostiene Eisenkot a ricevere il mandato, ma rifiuta un governo di minoranza dipendente dal sostegno delle formazioni arabe. Il suo partito ha riaffermato questa linea il primo giorno delle consultazioni. La scelta dello stesso candidato non è quindi sufficiente a risolvere i disaccordi tra i suoi sostenitori.

La partecipazione a una coalizione e al sostegno parlamentare esterno sono anche due opzioni distinte. I rappresentanti dell’elenco comune hanno fatto riferimento alla possibilità di sostenere un’alternanza senza entrare nel governo. Da parte sua, Ra’am ha la sua direzione e le sue decisioni. Entrambi i gruppi non possono essere trattati come un singolo partner che ha già accettato le condizioni di Eisenkot.

Herzog deve ancora assegnare il mandato

I colloqui iniziarono mercoledì, dopo la presentazione ufficiale dei risultati elettorali a Herzog dal presidente della commissione elettorale, Noam Sohlberg. Giovedì mattina, dopo UTJ, Otzma Yehudit ha raccomandato Netanyahu. Tra le riunioni programmate per la fine della giornata sono le delegazioni di B Royalty, Yashar e Likud.

Il candidato avrà 28 giorni per cercare di formare un governo. Herzog può estendere questo primo periodo di un massimo di quattordici giorni. Il mandato apre una negoziazione; Non sostituisce la presentazione del governo e il voto di fiducia al Knesset. Il governo uscente rimane in carica fino a quando il suo successore non avrà sede.

Il Likud dovrebbe presentare la sua posizione a Herzog giovedì alle 20.30, dopo che la delegazione di Yashar si aspettava alle 19.15. Queste ultime interviste devono completare la tabella delle raccomandazioni prima della decisione presidenziale.

Fonti e riferimenti

Archivio Foto: Benjamin Netanyahu, fotografia pubblicata da Libnanews nell’agosto 2019. Non rappresenta le consultazioni del 5 novembre 2026. Ridimensionata intera fotografia, senza ritagliare o ritoccare; Libnanews veste grafica.Fonte della fotografia negli archivi di Libnanewsi

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