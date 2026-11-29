Chiang Wan-an è stato rieletto sindaco di Taipei. Il Kuomintang ha vinto 11 dei 22 comuni e contee, rispetto a 10 per il partito del presidente Lai Ching-te.

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Il Kuomintang (KMT), il principale partito di opposizione a Taiwan, ha tenuto Taipei City Hall nelle elezioni locali il 28 novembre. Tuttavia, il Partito Democratico Progressista del Presidente Lai Ching-te (PPD) ha raddoppiato il numero di città e contee che gestisce. Il conteggio dà 11 dirigenti locali al KMT, 10 al DPP e uno a un candidato indipendente.

A Taipei, Chiang Wan-an ha vinto un secondo mandato con 53,72 per cento dei voti validi, rispetto al 45,69 per cento in Puma Shen, il candidato DPP. Il sindaco in uscita ha ottenuto 781.312 voti, 116.726 più del suo avversario principale. La partecipazione era del 72,14 per cento. Il suo partito, tuttavia, non ha una sola maggioranza sul consiglio comunale: ha tenuto 28 seggi su 61, rispetto a 23 per il DPP.

KMT continua a nord, DPP riprende Taichung

KMT conserva anche New Taipei. Li Sichuan è davanti a Su Chiao-hui, del DPP, con 64.925 voti, secondo la dichiarazione della commissione elettorale comunale. Il partito conserva anche Taoyuan, dove Chang San-cheng ottiene il 55,68 per cento. A Taichung, d’altra parte, Ho Hsin-chun ha assunto il municipio per il DPP con il 50,68% del voto, rispetto al 48,39% per Johnny Chiang.

Nella contea di Yunlin, il conteggio dà solo 173 voti in anticipo a Liu Chien-kuo del DPP su Chang Chia-chun del KMT. In questa contea, una variazione di poche centinaia di voti è sufficiente a battere uno dei 22 dirigenti. Il bilancio del partito è quindi da leggere con i margini locali: il KMT è aumentato da 14 a 11 dirigenti dal 2022, mentre il DPP è aumentato da 5 a 10.

Un voto locale e un referendum nazionale separato

L’elezione rinnova sindaci, capi di contea e assemblee locali, non la presidenza o il Parlamento. La rielezione del sindaco della capitale ha dato al KMT un punto di supporto prima del 2028, mentre i guadagni del DPP hanno ampliato il suo stabilimento municipale. Questi risultati da soli non dicono come gli elettori arbitrare nelle elezioni presidenziali sulle relazioni con Pechino.

Lo stesso giorno, gli elettori votarono separatamente sull’uso dell’energia nucleare e sull’abbandono della politica di lasciare l’atomo. Il « sì » ha superato la soglia statutaria di un quarto dei registranti in base ai risultati provvisori. La domanda presentata dalla Commissione Elettorale Centrale non ha designato un ufficio centrale specifico o una data di partenza. Un risultato favorevole quindi non restituisce un reattore al servizio da solo.

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