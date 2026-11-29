L’Unione degli insegnanti palestinesi ha chiesto la mobilitazione il 30 novembre nelle scuole UNRWA e in entrambi i siti di formazione professionale. Ha chiesto agli studenti di partire prima degli ultimi due corsi, senza un annuncio di chiusura da parte dell’agenzia.

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L’Unione degli insegnanti palestinesi ha chiesto la mobilitazione il 30 novembre nelle scuole UNRWA e in entrambi i siti di formazione professionale. Ha chiesto agli studenti di partire prima degli ultimi due corsi, senza un annuncio di chiusura da parte dell’agenzia.

L’Unione degli insegnanti palestinesi in Libano ha annunciato sabato 28 novembre una mobilitazione nelle scuole UNRWA e nei suoi due siti di formazione professionale lunedì 30 novembre. Il sindacato vuole protestare contro le conseguenze della crisi finanziaria dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi, compreso il rischio di abolire i posti e raggruppare gli insediamenti.

Una prima uscita richiesta, non una chiusura generale

Nella sua dichiarazione, il sindacato ha chiesto che gli studenti vengano rilasciati durante gli ultimi due periodi. Gli insegnanti pianificano quindi di riunirsi sul loro posto di lavoro e poi lasciare le scuole. La chiamata non imposta un tempo di uscita comune. L’Agenzia non aveva rilasciato una chiusura generale o un cambiamento di programma al momento della pubblicazione di questo articolo. Per le famiglie, il calendario da utilizzare rimane quello comunicato dalla loro istituzione.

Per l’anno scolastico 2025-2026, UNRWA riferisce che 34,541 studenti sono stati iscritti in 60 scuole in Libano, dal primario al secondario. Il suo centro di formazione professionale a Siblin fornisce anche corsi in due sedi a nord e a sud del paese. Questi dati descrivono la rete scolastica dell’Agenzia, non il numero di alunni i cui corsi saranno effettivamente ridotti il lunedì.

I sindacati vogliono preservare posti di lavoro e servizi

Il sindacato ha rifiutato di compensare il deficit a spese dei suoi dipendenti. Esso chiede all’Agenzia di mantenere posti di lavoro e diritti acquisiti, di astenersi dalla riduzione o dalla fusione dei servizi e di cercare finanziamenti sostenibili. Tuttavia, il comunicato stampa non elenca alcuna scuola promessa di chiudere e non annuncia nessuna cancellazione di lavoro confermata entro lunedì.

In una dichiarazione separata, rilasciata anche il 28 novembre, la Commissione nazionale per i diritti dell’uomo in Libano ha chiesto un migliore accesso all’istruzione, all’assistenza, all’occupazione e alla protezione sociale per i rifugiati palestinesi. Esso chiede che le riforme siano accompagnate da responsabilità e scadenze pubbliche. La Commissione distingue questi diritti dall’insediamento permanente in Libano: il loro esercizio, sottolinea, non priva i rifugiati del loro diritto di ritorno.

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