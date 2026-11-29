Il bollettino sanitario del 26 novembre ha riferito un impatto moderato sugli ospedali inglesi. Nella seguente rete, il tasso settimanale di ammissione per l’influenza è aumentato da 5.03 a 8.98 per 100.000 abitanti.

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Il bollettino sanitario del 26 novembre ha riferito un impatto moderato sugli ospedali inglesi. Nella seguente rete, il tasso settimanale di ammissione per l’influenza è aumentato da 5.03 a 8.98 per 100.000 abitanti.

Dal 16 al 22 novembre 2026, 55 gruppi ospedalieri NHS in Inghilterra hanno riferito 2.155 nuove ammissioni influenzali, secondo il UKHSA Health Security Agency Newsletter pubblicato il 26 novembre. Rispetto alla popolazione servita dalle istituzioni partecipanti, il tasso è aumentato da 5.03 a 8.98 ammissioni per 100.000 abitanti in una settimana, un aumento di circa 79%. L’Agenzia posiziona questo livello nella sua zona di impatto moderato.

Oltre 85 anni sono i più ricoverati in ospedale

Per le persone di età superiore a 85 anni, il tasso era 53.07 ammissioni per 100.000. Anche i passaggi di emergenza per i sintomi simili all’influenza aumentarono e superarono il livello previsto per la stagione secondo la sorveglianza dell’Agenzia. Questa misura si basa sui sintomi di emergenza; Non corrisponde a un conteggio di diagnosi confermate.

Il monitoraggio delle cure intensive e delle unità di sorveglianza potenziate utilizza un perimetro separato. Di 95 gruppi ospedalieri, 119 sono stati ammessi a questi servizi. Il loro tasso è aumentato da 0,16 a 0.28 per 100.000 abitanti, anche nella zona di impatto moderato. Queste 119 ammissioni non devono essere aggiunte a 2.155: i due indicatori non coprono lo stesso insieme di istituzioni.

Cosa confrontano le cifre

Per l’inverno del 2026-2027, l’Inghilterra ha esteso su base sperimentale il monitoraggio delle ospedalizzazioni influenzali al di là dell’ex rete di stabilimenti sentinelle. Il regime copre tutti i gruppi di assistenza acuta, ma la cifra pubblicata per questa settimana si basa su 55 di loro e può essere riveduta. Misura la pressione in questa rete, non il numero totale di pazienti nel Regno Unito. Nella stessa relazione, l’agenzia è ancora in grado di attività ospedaliera relativa a Covid-19 ad un basso livello in Inghilterra, nonostante un aumento del tasso settimanale da 2.29 a 2.96 per 100.000 abitanti.

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