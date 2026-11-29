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Nel Regno Unito, il governo esamina il finanziamento della BBC dopo il 2027. Gli abbonati Netflix non devono pagare la tassa se guardano solo i programmi su richiesta, escludendo BBC iPlayer.

Nel Regno Unito, una casa che guarda solo serie TV o film su richiesta su Netflix non deve pagare i 180 libri annuali della licenza televisiva. Tuttavia, se utilizza lo stesso abbonamento per guardare un programma dal vivo, la licenza è richiesta. È questa differenza tra diretto e video su richiesta che Londra potrebbe rivedere sotto il prossimo noleggio BBC. Nessun nuovo prelievo sugli abbonati di Netflix è stato annunciato dal governo.

Diretto e differito non obbediscono alle stesse regole

La regola britannica riguarda l’uso, non il possesso di una televisione o il nome della piattaforma. Copre la televisione guardato o registrato durante la sua trasmissione, per antenna, cavo o Internet. Per una casa che non ha una TV, guardare la stessa diretta su un computer non cambia nulla. Al contrario, i cataloghi su richiesta di Netflix e Disney+ non richiedono licenze da soli. L’eccezione è il servizio BBC iPlayer: la licenza è obbligatoria, anche per i programmi di catch-up.

Perché il finanziamento della BBC è degradato

Il National Audit Office, l’agenzia di controllo delle spese pubbliche del Regno Unito, è il 26% in termini reali tra il 2016-17 e il 2025-2026, o 1,3 miliardi di sterline. La diminuzione è dovuta ad una serie di fattori: il calo del numero di licenze pagate, il congelamento tariffario per due anni fiscali e la riforma dell’esenzione di 75 anni. Nel 2025–26, la tassa era ancora £3,879 miliardi, o il 91% dei ricavi del BBC Public Service Group.

Nel mese di ottobre, la commissione parlamentare per la cultura e i mezzi di informazione ha raccomandato di ampliare il campo di applicazione della licenza per tener conto dell’uso corrente. È una raccomandazione, né una scala né una decisione. Nella sua risposta del 2 novembre ad una petizione contro un’estensione allo streaming, il Ministero della Cultura ha indicato che stava esaminando diversi viali, tra cui un aumento dei ricavi commerciali e una riforma delle tasse. La petizione rimane aperta fino all’11 dicembre.

Quale estensione porterebbe dipende dal recupero

In uno studio pubblicato il 23 novembre, Ampere Analysis ha stimato che una licenza estesa per lo streaming on-demand, al tasso attuale, potrebbe portare fino a 1,6 miliardi di sterline all’anno nel 2032 rispetto al suo scenario di riferimento. Questo massimo presuppone che tutte le famiglie tassabili paghino. L’azienda ha anche testato un prezzo di 150 sterline, con la stessa assunzione di pieno recupero. Questi due calcoli misurano gli effetti delle diverse scelte; non costituiscono gli importi di un progetto governativo.

Il governo britannico intende presentare un libro bianco entro la fine del 2026. La carta attuale scade il 31 dicembre 2027. Fino ad allora non sono state stabilite nuove tariffe o liste di servizi on-demand.

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