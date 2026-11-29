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L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il morbillo abbia causato 72.000 morti nel 2025, il più basso dal 2000. Tuttavia, 59 paesi hanno sperimentato focolai su larga scala o altamente distruttivi, e più di 29 milioni di bambini non avevano ricevuto dosi o ricevuto le due dosi raccomandate.

Il rapporto globale dell’OMS pubblicato il 27 novembre mostra una diminuzione del 91% dei decessi rispetto al 2000. L’immunizzazione avrebbe impedito più di 60 milioni di morti in 25 anni, secondo le stime dell’organizzazione. Tuttavia, si stima che nel 2025 ci fossero quasi 10 milioni di persone infette. Queste cifre globali sono stime, non un conteggio di casi confermati da laboratorio.

Lo stallo è misurato tra le due dosi

Nel 2025, l’84 per cento dei bambini ha ricevuto una prima dose contro il morbillo in tutto il mondo, e il 77 per cento ha ricevuto una seconda dose. I tassi hanno raggiunto rispettivamente il 93 e il 91 per cento nei paesi ad alto reddito, rispetto al 69 e al 57 per cento nei paesi a basso reddito. Una prima dose protegge la maggior parte dei bambini che lo ricevono; la seconda permette in particolare di proteggere coloro in cui il primo non ha innescato una risposta immunitaria sufficiente.

Sud-Est asiatico, nel senso della regione di salute dell’OMS, mostra ciò che una media può mascherare. In una revisione regionale pubblicata il 28 novembre, l’organizzazione stima la copertura al 96% per la prima dose e il 93% per la seconda dose nel 2025. Tuttavia, stima che 1,1 milioni di bambini non hanno ricevuto la prima dose, e che la regione ha concentrato circa 4,6 milioni di casi, o il 47 per cento delle infezioni stimate del mondo. I dati di copertura descrivono i bambini presi di mira dalla vaccinazione di routine; il numero di casi comprende tutte le classi di età.

Negli Stati Uniti, più di 6.000 casi confermati nel 2026

Nelle Americhe, l’OMS stima 73.000 infezioni nel 2025, otto volte il livello stimato nel 2000. Questa cifra regionale non è direttamente paragonabile al bilancio degli Stati Uniti per il 2026. Gli U.S. Centers for Disease Control and Prevention hanno registrato 6.039 casi confermati al 24 novembre, rispetto a 5.838 nel loro sondaggio del 19 novembre. Gli ulteriori 201 casi corrispondono alla differenza tra due ordini di sorveglianza, non necessariamente infezioni che si verificano durante questi cinque giorni. I CDC collegano 5.829 casi a focolai identificati, di cui 1.385 erano a catene apparse nel 2025.

La perdita dello stato di smaltimento degli Stati Uniti, annunciato il 17 novembre, si basa sulla durata della trasmissione e non sull’attraversamento della soglia dei 6.000 casi. Un paese può mantenere questo status nonostante le infezioni importate e le piccole famiglie; può perderlo quando una catena di trasmissione persiste per almeno 12 mesi. A livello globale, l’OMS aveva verificato lo smaltimento in 95 paesi entro la fine del 2025, ma 11 dei principali focolai registrati in quell’anno si sono verificati in paesi che avevano già raggiunto questo status.

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