Taëz: ICRC consegna quattro camion di assistenza medica

Quattro camion ICRC consegnarono attrezzature mediche a Taez il 4 novembre, tra cui forniture chirurgiche per i feriti. Secondo il portavoce regionale, questa fu la sua prima consegna agli ospedali della città dal 23 settembre. Questa operazione allevia gli stabilimenti di fronte a carenze, ma non significa la fine dell’assedio o la riapertura permanente delle strade. L’organizzazione invita le parti a garantire la continuità del sollievo e la protezione dei pazienti e dei caregiver.

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Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha consegnato quattro camion di soccorso medico a Taez mercoledì 4 novembre 2026. Questa operazione segna la sua prima consegna agli ospedali in città dal 23 settembre, secondo il suo portavoce regionale. Le forniture includono attrezzature chirurgiche per i feriti nei combattimenti. Il loro arrivo fornisce supporto ai caregiver, senza annunciare una riapertura generale delle strade o la fine dell’assedio.

ICRC conferma la consegna in un comunicato stampa rilasciato il mercoledì. Il suo portavoce per il Medio Oriente, Hashem Osseiran, specifica la data del precedente convoglio medico in dichiarazioni ad un’agenzia di stampa. Questa consegna precedente aveva preceduto l’intensificazione dei combattimenti intorno a Taez. L’organizzazione sottolinea, tuttavia, che questa consegna non copre tutte le esigenze della popolazione.

Aiuto medico a Taëz dopo sei settimane di interruzione

Il chiarimento del portavoce riguarda le consegne del CICR agli ospedali di Taez. Non significa che qualsiasi assistenza sarebbe cessata nel governatorato. L’organizzazione riferisce che nelle ultime settimane ha sostenuto diversi stabilimenti vicino alle linee aeree. Ha citato gli ospedali di Al-Rahidah, Hayfan e il centro sanitario di Demnat Khadir.

Il rapporto video ICRC presenta le fasi dell’operazione della giornata. La sua descrizione segue la partenza del magazzino a Sanaa, poi l’arrivo all’ospedale Al-Thawra. Si riferisce allo scarico di pacchetti e al controllo delle forniture. Questo documento riguarda un convoglio medico. Non fornisce informazioni su una ripresa sostenibile del traffico commerciale o di un viaggio regolare.

Il rilascio non dà il tonnellaggio del carico o il numero di pazienti che tratterà. Non presenta alcun calendario per le consegne future. In questa fase, quindi, il risultato confermato riguarda questi quattro camion e il loro contenuto medico annunciato.

Ospedali già indeboliti da carenze

Il convoglio sta arrivando in una città in gran parte isolata per un mese. L’escalation si oppone alle forze del governo riconosciuto a livello internazionale, sostenute dall’Arabia Saudita, agli Houthis, alleati dell’Iran. Il blocco delle rotte essenziali, in particolare ad Aden, ha ridotto la fornitura di prodotti essenziali e complicato lo spostamento dei civili.

Le strutture devono accogliere le persone infortunate pur mantenendo la cura di routine. Human Rights Watch, nel suo sondaggio pubblicato il 29 ottobre, descrive la carenza di anestetici, ossigeno e medicine. I medici intervistati si riferiscono anche a pazienti cronici che non possono più raggiungere il loro sito di trattamento. L’assenza di combustibile impedisce determinati movimenti, anche quando il viaggio non attraversa una strada chiusa.

L’organizzazione dei diritti umani basa i suoi risultati su quindici interviste. Essa attribuisce principalmente il peggioramento della crisi alle restrizioni imposte dal Houthis. Un portavoce del movimento ha risposto il 21 ottobre che le forze governative bloccavano le strade. Human Rights Watch contesta questa versione alla luce delle testimonianze e delle informazioni delle Nazioni Unite raccolte.

Il passaggio di un convoglio non ripristina la fornitura

Lunedì 2 novembre il capo umanitario dell’ONU Tom Fletcher ha chiesto l’apertura delle strade. La produzione di acqua è stata dimezzata e i prezzi alimentari sono aumentati di almeno il 50%. Gli ospedali mancavano anche carburante e medicina, secondo la sua allerta.

Queste esigenze superano il contenuto medico annunciato mercoledì. Non ci sono prove pubblicate dal CICR per concludere che sono riassorbimento. L’organizzazione non annuncia alcun accordo di cessate il fuoco, solleva l’assedio o apre permanentemente un corridoio.

Per Christine Cipolla, responsabile della sua delegazione nello Yemen, l’accesso rapido all’assistenza sanitaria è cruciale per gravi lesioni. Chiede alle parti di facilitare l’accesso umanitario sicuro e sostenibile. Il suo appello riguarda coloro che hanno bisogno di aiuto, indipendentemente dal lato della linea anteriore dove sono.

Il passo successivo rimane la possibilità di rinnovare questi percorsi. ICRC ha anche chiesto la protezione delle istituzioni, dei feriti e dei malati, e per il personale medico di poter lavorare.

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