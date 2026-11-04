Iran: Amirhossein Mousavi condannato a morte · Voci globali

Amirhossein Mousavi è stato condannato a morte in Iran, secondo il suo avvocato e diverse organizzazioni per i diritti umani. Detenuto a Evin, questo attivista attivo su X è perseguitato in un file relativo alle sue pubblicazioni. Le stesse fonti riportano altri cinque anni di prigione. La sua famiglia contesta il giudizio. Libnanews non ha consultato i documenti del tribunale e ha distinto le accuse riportate dai fatti stabiliti. L’annuncio riguarda una condanna, non un’esecuzione.

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Amirhossein Mousavi, condannato a morte per la sua attività su X secondo il suo avvocato, è detenuto alla prigione di Evin a Teheran. Reza Shafakah ha annunciato questa decisione mercoledì 4 novembre. Diverse organizzazioni per i diritti umani riferiscono anche una pena di prigione di cinque anni. La pena di morte è per l’accusa di « corruzione sulla terra », secondo queste fonti.

Mousavi condannato a morte da Teheran

Secondo le informazioni raccolte da HRANA, il processo è stato notificato al detenuto il mercoledì. Una fonte vicina alla sua famiglia pone la decisione davanti alla quindicesima camera della Corte Rivoluzionaria di Teheran. Questo tribunale è presieduto dal giudice Abolghasem Salavati.

Il rapporto distingue due frasi. La pena di morte corrisponde al capo della « corruzione sulla terra ». I cinque anni di prigionia riguardano una carica di « insultare le cose sacre ». L’organizzazione Hengaw riporta le stesse qualifiche e la data di notifica.

L’avvocato Reza Shafakhah collega la pena capitale alle pubblicazioni del suo cliente su un conto X. Mousavi ha usato lo pseudonimo « James Bi-Dean », trascritto in vari modi nelle trascrizioni. Iran Diritti Umani ribadisce la dichiarazione dell’avvocato e descrive un caso relativo alle critiche online.

Libnanews non ha consultato il giudizio o altri documenti del tribunale. Le informazioni sulle sentenze si basano sulle dichiarazioni della difesa e sui registri delle organizzazioni menzionate. Essi consentono di segnalare l’annuncio della condanna, senza verificare direttamente la piena giustificazione adottata dal giudice.

Un file costruito intorno alla sua attività online

Le audizioni hanno comportato diverse accuse, oltre i due conti associati alle frasi annunciate il mercoledì. HRANA si riferisce a nove qualifiche esaminate durante la procedura. Hanno incluso accuse relative alla sicurezza nazionale, contatti con persone identificate come relative a Israele e il finanziamento del terrorismo.

Queste qualifiche descrivono le spese del fascicolo. Essi non dovrebbero essere confusi con verifica indipendente dei fatti presunti. Né le fonti consultate permettono una condanna separata a ciascuno di questi conti.

La difesa contesta questa lettura dell’attività di Mousavi. In un’intervista dell’ottobre 2025 presa in carico dai Diritti Umani dell’Iran, il suo avvocato ha denunciato l’aumento delle accuse. Ha sostenuto che erano basati sulla stessa attività: la pubblicazione di messaggi critici sui social network.

La sorella del detenuto, Saeideh Mousavi, presenta anche il suo racconto come relè per i prigionieri politici e i loro parenti. Secondo le sue dichiarazioni riportate mercoledì da un media iraniano all’estero, ha evidenziato le famiglie di persone uccise durante le manifestazioni. Essa contesta la sentenza e chiede il suo annullamento.

Dichiarazioni TV contestate dal detainee

Il file contiene anche una controversia sulle dichiarazioni trasmesse sulla televisione pubblica iraniana. L’Iran Diritti Umani pone la loro trasmissione il 6 ottobre 2025, prima della prima udienza. Il rapporto ha presentato Musavi come coinvolto in attività di spionaggio e propaganda per Israele.

In una lettera della prigione di Evin, riprodotta dall’organizzazione, Mousavi ha respinto questo conto. Egli sostiene di essere stato sottoposto a violenza, isolamento prolungato e pressione contro la sua famiglia. Egli descrive le dichiarazioni imposte dai suoi interrogatori, poi assemblate in un montaggio fuorviante.

Hengaw riferisce anche questa protesta contro i detenuti e le sue accuse di tortura e minacce. Queste dichiarazioni sono quelle di Mousavi e le organizzazioni che li relè. Libnanews non poteva verificarli in modo indipendente.

L’avvocato ha anche denunciato la diffusione delle immagini prima del processo. Ha contestato i requisiti per la registrazione e l’uso pubblico di queste dichiarazioni.

La detenzione è iniziata nel dicembre 2024

Le organizzazioni arrestarono Mousavi il 18 dicembre 2024. Secondo HRANA e Hengaw, ha avuto luogo all’aeroporto di Tehran Mehrabad. Il suo avvocato aveva indicato che i servizi di sicurezza avevano monitorato il suo account per diversi mesi prima di identificarlo.

Hengaw traccia tre udienze in questo procedimento. Il primo si è tenuto il 2 novembre 2025, il secondo all’inizio di agosto 2026. Il terzo ebbe luogo il 21 settembre 2026. HRANA conferma quest’ultima data e la presenza dell’avvocato durante l’esame delle accuse.

Le informazioni rilasciate il mercoledì riguardano la notifica delle frasi, non l’esecuzione. La famiglia ora cerca di mobilitare intorno al detenuto. Saeideh Mousavi chiede che la sentenza venga annullata e che la vita di suo fratello sia preservata.

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